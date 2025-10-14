বাংলাদেশৰ এটা বস্ত্ৰ কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড, ১৬ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ মিৰপুৰৰ ৰূপনগৰৰ এটা বস্ত্ৰ কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড । এই ঘটনাত ষোল্লজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ।
By PTI
Published : October 14, 2025 at 11:42 PM IST
ঢাকা : মঙলবাৰে বাংলাদেশৰ ৰাজধানীত অৱস্থিত এটা সাত মহলীয়া কাপোৰৰ কাৰখানা আৰু ৰাসায়নিক গুদামৰ চাৰি মহলাত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । বাতৰি লিখা পৰ্যন্ত, এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ইতিমধ্যে ১৬ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে । লগতে আন কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মিডিয়া চেলৰ এগৰাকী বিষয়া তালহা বিন জাছিমে জনোৱা মতে, ৰাসায়নিক গুদামটোত ব্লিচিং পাউদাৰ, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী, হাইড্ৰজেন পেৰাক্সাইড আদি মজুত ৰখা হৈছিল ।
তালহা বিন জাছিমে উল্লেখ কৰা মতে, এই অগ্নিকাণ্ড ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে এতিয়াও অব্যাহত আছে জুই নিৰ্বাপনৰ প্ৰচেষ্টা । বিষয়াসকলে এই অগ্নিকাণ্ডৰ মূল কাৰণটো নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে । লগতে এই জুইৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণো মূল্যায়ন কৰি আছে ।
সংবাদ সংস্থা PTI -এ উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি, কাপোৰৰ কাৰখানাটোৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ১৬ টা মৃতদেহ । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সন্দেহ কৰিছে যে এই লোকসকলৰ মৃত্যু কাৰণ হ’ব পাৰে বিষাক্ত গেছ । বিষাক্ত গেছ সেৱন কৰাৰ ফলতে কেবাজনো লোক মৃত্যু মুখত পৰিছে । এই কাৰখানাটোত এতিয়াও অব্যাহত আছে এক অনুসন্ধান অভিযান ।
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা মিডিয়া শাখাৰ বিষয়া তালহা বিন জাছিমে জনোৱা মতে, স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা প্ৰায় ১১:৪০ বজাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ বিষয়ে তেওঁলোক গম পাইছিল আৰু তাৰ পাচতে প্ৰথমটো দল পুৱা ১১:৫৬ বজাত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল ।