শুল্কৰ বিৰুদ্ধে থকাসকল মূৰ্খ : প্ৰতিজন আমেৰিকানে ২০০০ ডলাৰৰ লভ্যাংশ লাভ কৰাৰ দাবী ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ
ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই শুল্কৰ পৰা ‘ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ উপাৰ্জন‘ কৰিছে আৰু অতি সোনকালে নিজৰ বৃহৎ ঋণ ৩৭ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷
Published : November 10, 2025 at 1:17 PM IST
নতুন দিল্লী : দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে নিজৰ শুল্ক নীতি ৰক্ষা কৰি এই পদক্ষেপৰ বিৰোধীসকলক ‘মূৰ্খ‘ বুলি অভিহিত কৰি ‘উচ্চ আয়ৰ লোক‘ৰ বাহিৰে সকলোকে প্ৰতিজন ব্যক্তিক কমেও ২০০০ ডলাৰ (১.৭৭ লাখ টকা) ‘লভ্যাংশ‘ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷
‘শুল্কৰ বিৰুদ্ধে থকাসকল মূৰ্খ !’ ট্ৰাম্পে ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এটা পোষ্টত লিখি কয় যে আমেৰিকা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী, সন্মানীয় দেশ ৷ ইয়াত মুদ্ৰাস্ফীতি কাৰ্যতঃ শূন্য আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰৰ মূল্য অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷"
তেওঁ দাবী কৰে যে আমেৰিকাই শুল্কৰ পৰা ‘ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ উপাৰ্জন‘ কৰি আছে, যাৰ ফলত আমেৰিকাই ‘অতি সোনকালে ৩৭ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ বিশাল ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব‘ ৷
ট্ৰাম্পে আৰু কয় যে দেশখনত অভিলেখ বিনিয়োগ দেখা গৈছে, ‘সকলোতে উদ্যোগ আৰু কাৰখানা মুকলি হৈছে’ ৷ তেওঁ লগতে কয় যে ‘সকলোৱে (উচ্চ আয়ৰ লোকৰ বাহিৰে !) প্ৰতিজন ব্যক্তিক কমেও ২০০০ ডলাৰৰ লভ্যাংশ িদয়া হ’ব, যদিও প্ৰস্তাৱিত ধন পৰিশোধৰ বিষয়ে অধিক বিৱৰণ দিয়া হোৱা নাই ৷
আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ সময়ত আৰোপ কৰা বিশ্বব্যাপী শুল্ক সন্দৰ্ভত যুক্তিৰ শুনানি আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে এই মন্তব্যসমূহ আহিছে, য’ত তেওঁ ৰক্ষা কৰি থকা নীতিসমূহৰ ওপৰত চলি থকা আইনী নিৰীক্ষণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ৷
এই গোচৰটোক বছৰ বছৰ ধৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপনীত হোৱা অন্যতম উল্লেখযোগ্য অৰ্থনৈতিক বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷ বিশ্বৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশসমূহৰ ওপৰত ব্যাপক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আইনগতভাৱে কাম কৰিছিল নেকি সেই বিষয়ে ন্যায়াধীশসকলে বিবেচনা কৰিছে ৷
শুনানিৰ সময়ত ট্ৰাম্পৰ অধিবক্তাসকলে এমি কনি বেৰেট, নীল গ’ৰছুচ, ব্ৰেট কাভান’কে ধৰি কেইবাজনো ন্যায়াধীশৰ পৰা তীব্ৰ সন্দেহৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
ন্যায়াধীশ বেৰেটে প্ৰশাসনে উচ্চ শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ ফেডাৰেল আইন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু সকলো দেশৰ ওপৰত কিয় ‘পাৰস্পৰিক’ শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনায় ৷ উপস্থিত থকা কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছাণ্টেও এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে প্ৰশাসনে এই পৰিস্থিতিক অৰ্থনৈতিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা হিচাপে লয় ৷
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰলিন লেভিটে কয় যে প্ৰশাসন সকলো ফলাফলৰ বাবে সাজু যদিও নিজৰ আইনী স্থিতিৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাসী ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁৰ দলৰ আইনী যুক্তি আৰু এই গোচৰত আইনৰ গুৰুত্বৰ সৈতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে একমত ৷ আমি নিশ্চিত যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ল’ব ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এই গোচৰটো ট্ৰাম্পৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ বাহিৰলৈকে বিস্তৃত আৰু ভৱিষ্যত প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন শুল্ক ক্ষমতা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ৷