ইৰাণত কেইবা সপ্তাহজোৰা স্থল অভিযানৰ প্ৰস্তুতি পেণ্টাগনৰ
Published : March 29, 2026 at 12:16 PM IST
ৱাশ্বিংটন: আমেৰিকাৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পেণ্টাগনে ইৰাণত কেইবা সপ্তাহজোৰা স্থল অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ আমেৰিকান সৈনিক আৰু মেৰিন মধ্যপ্ৰাচ্যত উপস্থিত হৈছে ৷ এয়া যুদ্ধৰ এক বিপজ্জনক নতুন পৰ্যায়ত পৰিণত হ’ব পাৰে, যদিহে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে যুদ্ধ বিস্তাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
দেওবাৰে ৱাশ্বিংটন পোষ্টে নাম উল্লেখ নকৰাকৈ বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যিকোনো সম্ভাব্য স্থল অভিযান পূৰ্ণাংগ আক্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিশেষ অভিযান বাহিনী আৰু গতানুগতিক পদাতিক বাহিনী অভিযানত জড়িত হ’ব পাৰে ।
এনে অভিযানে আমেৰিকাৰ জোৱানসকলক ইৰাণৰ ড্ৰ’ন আৰু মিছাইল, গুলী আৰু ইম্প্ৰভাইজড বিস্ফোৰককে ধৰি একাধিক ভাবুকিৰ সন্মুখীন কৰিব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ যোৱা কিছুদিন ধৰি ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে যুদ্ধখন বন্ধ হৈ যোৱা বুলি ঘোষণা কৰা আৰু যুদ্ধখন বিস্তাৰ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ ফলত এক দোদুল্যমান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ।
খাৰ্গ দ্বীপক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ
প্ৰতিবেদন অনুসৰি সক্ৰিয়ভাৱে আলোচনা চলি থকা পৰিস্থিতিসমূহৰ ভিতৰত পাৰস্য উপসাগৰত ইৰাণৰ কৌশলগতভাৱে উল্লেখযোগ্য তেল ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ খাৰ্গ দ্বীপৰ দখল কৰাটোও অন্যতম । বিষয়াসকলে হৰমুজ জলদ্বীপৰ ওচৰৰ ইৰাণৰ উপকূলীয় সামৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কৰা অভিযানো পৰীক্ষা কৰিছে ৷ এই প্ৰণালী বিশ্বব্যাপী তেল পৰিবাহী জাহাজ চলাচলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিড'ৰ, যিটো ক্ৰমাৎ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এজন ৱাশ্বিংটন বিষয়াই পোষ্টক জনাইছে যে বিবেচনাধীন লক্ষ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ সম্ভৱতঃ “মাহ নহয়, সপ্তাহ” লাগিব, আনহাতে আন এজনে সম্ভাব্য সময়সীমাক “দুমাহ” বুলি উল্লেখ কৰিছে । শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই জোৰ দি কয় যে আমেৰিকাই “স্থল সৈন্য অবিহনে আমাৰ সকলো লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পাৰে,” কিন্তু ৱাশ্বিংটন পোষ্টে কয় যে পৰিকল্পনা উন্নত, এজন বিষয়াই কয়, “এয়া শেষ মুহূৰ্তৰ পৰিকল্পনা নহয় ।”
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
এই দাবীক শক্তিশালী কৰি আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে ঘোষণা কৰে যে ৩৫০০ মেৰিন আৰু নাৱিকৰ টাস্ক ফ’ৰ্চ মধ্যপ্ৰাচ্যত উপস্থিত হৈছে । শনিবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত চেণ্টকমে এক চমু পোষ্টত কয় যে ইউ এছ এছ ট্ৰিপলি (এল এইচ এ ৭) জাহাজত থকা আমেৰিকাৰ নাৱিক আৰু মেৰিনে ২৭ মাৰ্চত আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ অধীনৰ এলেকাত উপস্থিত হয় ।
উভচৰ আক্ৰমণাত্মক জাহাজ ইউ এছ এছ ট্ৰিপলিৰ লগতে ৩১ নং মেৰিন এক্সপেডিচনেৰী ইউনিটৰ উপাদানসমূহো জাপানত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে । প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বে মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকে টাইৱানৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত অনুশীলন চলাই আছিল ।
আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে জনোৱা মতে, মেৰিনৰ উপৰিও ট্ৰিপলিয়ে পৰিবহণ আৰু ষ্ট্ৰাইক যুঁজাৰু বিমানৰ লগতে উভচৰ আক্ৰমণাত্মক সামগ্ৰীও এই অঞ্চললৈ আনে । ইউ এছ এছ বক্সাৰ আৰু আন দুখন জাহাজৰ লগতে আন এখন মেৰিন এক্সপেডিচনেৰী ইউনিটকো ছান ডিয়েগোৰ পৰা এই অঞ্চললৈ কমিশ্যন কৰা হৈছে ।
সম্ভাব্য স্থল অভিযানৰ বিষয়ে সোধাত হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লিভিটে কয়, "কমাণ্ডাৰ ইন চীফক সৰ্বাধিক ক্ষমতা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাটো পেণ্টাগনৰ কাম । ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে ।"
