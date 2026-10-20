ETV Bharat / international

অতি শীঘ্ৰে ইছলামিক দেশত পৰিণত হ’ব পেৰিছ : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প

ইউৰোপীয় চৰকাৰসমূহে নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ৷ এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰব্ৰজন নীতিৰ ফল ভুগিছে ।

PARIS PROTESTS
ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অগ্নিসংযোগ কৰিছে (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 20, 2026 at 6:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছ অচিৰেই এখন মুছলমান প্ৰধান চহৰলৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ফ্ৰান্সৰ কিছু অংশত অব্যাহত থকা অশান্তিজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক দোষাৰোপ কৰি চৰকাৰক নিজৰ দেশৰ সীমা বন্ধ কৰি দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘ইমানুৱেল মোৰ বন্ধু । বহুদিনৰ পূৰ্বেই মই তেওঁক কৈছিলো যে তেওঁ ফ্ৰান্সৰ বাবে এক ডাঙৰ ভুল কৰি আছে । তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা অহা লোকসকলক দেশখনত প্ৰৱেশ কৰাত অনুমতি দিছিল ৷ যাৰ বাবে সকলো দিশৰে পৰা যেনি-তেনি লোকসকল তাত সোমাই পৰিছিল ৷ অতি সোনকালে পেৰিছ এখন মুছলমান চহৰত পৰিণত হ’ব, কথাবোৰ এনেকুৱা হ’ব নালাগিছিল । মই ইমানুৱেলক কৈছিলো যে তেওঁ দেশৰ সীমান্ত বন্ধ কৰক ৷ আমি আমাৰ সীমান্ত বন্ধ কৰি দিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নকৰিলে ।’’

পেৰিছ আৰু অন্যান্য চহৰসমূহত শেহতীয়াকৈ আংশিকভাৱে জাৰি কৰা সান্ধ্য আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ সোমবাৰৰ পৰা এই সান্ধ্য আইন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে সপ্তাহৰ শেষৰফালে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত দেখা পোৱা ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম আছিল ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে ইউৰোপীয় চৰকাৰসমূহে নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰব্ৰজন নীতিৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ফ্ৰান্সত কিহৰ বাবে প্ৰতিবাদৰ সূচনা হৈছিল ?

ফ্ৰান্সত সাব্যস্ত হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল দায়ী বুলি ট্ৰাম্পে কৰা দাবীৰ কোনো প্ৰমাণ নাই । বাস্তৱত এই প্ৰতিবাদসমূহ বিদ্যালয়ৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংযোজিত ছাত্ৰ আন্দোলন হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত জীৱন-যাপনৰ ব্যয়, বৈষম্য আৰু ৰাজহুৱা সেৱাৰ অৱনতিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগৰ বাবে ই সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰে । এই প্ৰতিবাদসমূহৰ একাংশ পিছলৈ হিংসাত্মক ঘটনালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, য’ত লুণ্ঠন আৰু অগ্নিসংযোগৰ দৰে কাণ্ডসমূহো সংঘটিত হয় ।

বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত পেৰিছৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ হাইস্কুল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল । শিক্ষকৰ অভাৱ, অতিমাত্ৰা ভিৰ আৰু জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়, নিয়োগৰ সম্ভাৱনা দুৰ্বলতাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । কিছু দাবী পূৰণ হোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়সমূহৰ চৰ্ত সম্পৰ্কীয় প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবাদ শেষ হৈছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষোভ সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰতিবাদ বিস্তৃত হৈ বৃহৎ চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলনত পৰিণত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে খাদ্য, ইন্ধন আৰু শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধি, ৰাজহুৱা ব্যয় কৰ্তন, বৈষম্য আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি হতাশাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

অধিকাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও একাংশ ব্যক্তিয়ে অভাৱনীয় ভিৰৰ সুযোগতে দোকানসমূহত লুটপাত চলাই আৰু বহুকেইখন বাহন আৰু অট্টালিকাত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷ তেওঁলোকে তাত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষতো লিপ্ত হয় ।

জৰুৰীকালীনভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি

পেৰিছ আৰু ফ্ৰান্সৰ আন কেইবাখনো চহৰত পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈয়েই আছে ৷ ই ইমানেই জটিল হৈ পৰিল যে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চেবাষ্টিয়ান লেকৰ্ণুৱে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে ৷

সোমবাৰে পেৰিছৰ পৰ্যটকসকলে একাংশ কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে লুভ্ৰ সংগ্ৰহালয় বন্ধ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু বাধাৰ সন্মুখীন হয় । ইফালে পেৰিছত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাসে দেশখনৰ নাগৰিকসকলক এই প্ৰতিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বানুমান আৰু ইয়াৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আনহাতে, চৰকাৰে জনতাৰ ক্ষোভ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদত বহিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ উত্তৰাধিকাৰী বাছনিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাত্ৰ ছমাহ বাকী আছে ৷ তেনেস্থলত এনে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা মঙলবাৰে পুৱালৈকে পেৰিছ, লিল, লায়নকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত আংশিকভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছিল ৷

ৰাজধানী চহৰখনত নিশা ১১ বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰিৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছত নিশা ৮ বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰা হয় । সংবাদ সংস্থা এএফপিৰ মতে, লেকৰ্ণুৱে কয় যে তেওঁ এনে পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ৷

মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ইউৰোপৰ আন আন দেশতো প্ৰতিবাদ হৈছে ৷ সপ্তাহৰ শেষৰফালে মিলান আৰু বেলজিয়ামত কেইবাটাও সৰু-বৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে স্পেইন আৰু পৰ্তুগালত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।

শনিবাৰে সমগ্ৰ ফ্ৰান্সত প্ৰায় ৫ লাখ লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰ ফলত চাৰি সপ্তাহজোৰা প্ৰতিবাদে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হয় ৷

লগতে পঢ়ক: সংযোগে সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব লাগিব : এছচিঅ’ৰ বৈঠকত ৰাজনাথ সিং

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ইউৰোপত প্ৰতিবাদ
সান্ধ্য আইন জাৰি
FRANCE PROTESTS
PARIS PROTESTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.