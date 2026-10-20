অতি শীঘ্ৰে ইছলামিক দেশত পৰিণত হ’ব পেৰিছ : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ইউৰোপীয় চৰকাৰসমূহে নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ৷ এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰব্ৰজন নীতিৰ ফল ভুগিছে ।
Published : October 20, 2026 at 6:29 PM IST
নতুন দিল্লী: ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছ অচিৰেই এখন মুছলমান প্ৰধান চহৰলৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ফ্ৰান্সৰ কিছু অংশত অব্যাহত থকা অশান্তিজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক দোষাৰোপ কৰি চৰকাৰক নিজৰ দেশৰ সীমা বন্ধ কৰি দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘ইমানুৱেল মোৰ বন্ধু । বহুদিনৰ পূৰ্বেই মই তেওঁক কৈছিলো যে তেওঁ ফ্ৰান্সৰ বাবে এক ডাঙৰ ভুল কৰি আছে । তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা অহা লোকসকলক দেশখনত প্ৰৱেশ কৰাত অনুমতি দিছিল ৷ যাৰ বাবে সকলো দিশৰে পৰা যেনি-তেনি লোকসকল তাত সোমাই পৰিছিল ৷ অতি সোনকালে পেৰিছ এখন মুছলমান চহৰত পৰিণত হ’ব, কথাবোৰ এনেকুৱা হ’ব নালাগিছিল । মই ইমানুৱেলক কৈছিলো যে তেওঁ দেশৰ সীমান্ত বন্ধ কৰক ৷ আমি আমাৰ সীমান্ত বন্ধ কৰি দিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নকৰিলে ।’’
The migrants have taken over France. They must CLOSE THE BORDERS, FAST! President DJT ( TS: Oct 19 2026, 7:16 AM ET ) https://t.co/4sV8mztWVS— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 19, 2026
পেৰিছ আৰু অন্যান্য চহৰসমূহত শেহতীয়াকৈ আংশিকভাৱে জাৰি কৰা সান্ধ্য আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ সোমবাৰৰ পৰা এই সান্ধ্য আইন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে সপ্তাহৰ শেষৰফালে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত দেখা পোৱা ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম আছিল ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে ইউৰোপীয় চৰকাৰসমূহে নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰব্ৰজন নীতিৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ফ্ৰান্সত কিহৰ বাবে প্ৰতিবাদৰ সূচনা হৈছিল ?
ফ্ৰান্সত সাব্যস্ত হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল দায়ী বুলি ট্ৰাম্পে কৰা দাবীৰ কোনো প্ৰমাণ নাই । বাস্তৱত এই প্ৰতিবাদসমূহ বিদ্যালয়ৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংযোজিত ছাত্ৰ আন্দোলন হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত জীৱন-যাপনৰ ব্যয়, বৈষম্য আৰু ৰাজহুৱা সেৱাৰ অৱনতিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগৰ বাবে ই সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰে । এই প্ৰতিবাদসমূহৰ একাংশ পিছলৈ হিংসাত্মক ঘটনালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, য’ত লুণ্ঠন আৰু অগ্নিসংযোগৰ দৰে কাণ্ডসমূহো সংঘটিত হয় ।
VIDEO | Washington DC: US President Donald Trump (@POTUS) blames immigration for riots in France, says “Paris is going to be a Muslim city very soon”. (Source: Rapid Response/X) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/WpJakVN315— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026
বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত পেৰিছৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ হাইস্কুল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল । শিক্ষকৰ অভাৱ, অতিমাত্ৰা ভিৰ আৰু জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়, নিয়োগৰ সম্ভাৱনা দুৰ্বলতাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । কিছু দাবী পূৰণ হোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়সমূহৰ চৰ্ত সম্পৰ্কীয় প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবাদ শেষ হৈছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষোভ সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰতিবাদ বিস্তৃত হৈ বৃহৎ চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলনত পৰিণত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে খাদ্য, ইন্ধন আৰু শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধি, ৰাজহুৱা ব্যয় কৰ্তন, বৈষম্য আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি হতাশাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
অধিকাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও একাংশ ব্যক্তিয়ে অভাৱনীয় ভিৰৰ সুযোগতে দোকানসমূহত লুটপাত চলাই আৰু বহুকেইখন বাহন আৰু অট্টালিকাত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷ তেওঁলোকে তাত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষতো লিপ্ত হয় ।
জৰুৰীকালীনভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি
পেৰিছ আৰু ফ্ৰান্সৰ আন কেইবাখনো চহৰত পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈয়েই আছে ৷ ই ইমানেই জটিল হৈ পৰিল যে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চেবাষ্টিয়ান লেকৰ্ণুৱে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে ৷
President Trump is pointing to the situation in France as a warning for the United States. He says the country is being conquered, looted, and burned by migrants, jihadists, and Communists who reject Western civilization and Christianity. Trump argues that European leaders imported millions of people who refuse to assimilate and only seek welfare while attacking the culture that built the nation. He says the same outcome is what radical Democrats want for America. The post calls on Americans to defend their borders, values, and heritage on Election Day, November 3rd.— Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 20, 2026
সোমবাৰে পেৰিছৰ পৰ্যটকসকলে একাংশ কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে লুভ্ৰ সংগ্ৰহালয় বন্ধ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু বাধাৰ সন্মুখীন হয় । ইফালে পেৰিছত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাসে দেশখনৰ নাগৰিকসকলক এই প্ৰতিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বানুমান আৰু ইয়াৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আনহাতে, চৰকাৰে জনতাৰ ক্ষোভ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদত বহিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ উত্তৰাধিকাৰী বাছনিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাত্ৰ ছমাহ বাকী আছে ৷ তেনেস্থলত এনে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা মঙলবাৰে পুৱালৈকে পেৰিছ, লিল, লায়নকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত আংশিকভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছিল ৷
ৰাজধানী চহৰখনত নিশা ১১ বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰিৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছত নিশা ৮ বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰা হয় । সংবাদ সংস্থা এএফপিৰ মতে, লেকৰ্ণুৱে কয় যে তেওঁ এনে পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ৷
মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ইউৰোপৰ আন আন দেশতো প্ৰতিবাদ হৈছে ৷ সপ্তাহৰ শেষৰফালে মিলান আৰু বেলজিয়ামত কেইবাটাও সৰু-বৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে স্পেইন আৰু পৰ্তুগালত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।
শনিবাৰে সমগ্ৰ ফ্ৰান্সত প্ৰায় ৫ লাখ লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰ ফলত চাৰি সপ্তাহজোৰা প্ৰতিবাদে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হয় ৷
লগতে পঢ়ক: সংযোগে সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব লাগিব : এছচিঅ’ৰ বৈঠকত ৰাজনাথ সিং