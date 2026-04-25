যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত গাজাত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন
গাজাৰ ৱেষ্ট বেংক আৰু কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলত পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । অস্তিত্বৰ স্বাৰ্থত ভোট দিবলৈ আগ্ৰহী পেলেষ্টাইনী ।
Published : April 25, 2026 at 3:19 PM IST
ৰামাল্লাহ (পেলেষ্টাইন) : যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাজাৰ ৱেষ্ট বেংক আৰু কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । যাৰ বাবে পেলেষ্টাইনীসকলে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে । এই নিৰ্বাচনত সীমিত ৰাজনৈতিক বিকল্প আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ব্যাপক মোহভংগৰ ইংগিত দেখা গৈছে ।
ৰামাল্লাহস্থিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইজৰাইলৰ অধিকৃত ৱেষ্ট বেংকত প্ৰায় ১৫ লাখ ভোটাৰ থকাৰ বিপৰীতে গাজাৰ ডেইৰ আল বালাহ অঞ্চলত ৭০ হাজাৰ ভোটাৰ আছে । বেছিভাগ প্ৰাৰ্থী ৰাষ্ট্ৰপতি মাহমুদ আব্বাছৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ-জাতীয়তাবাদী ফাতাহ দলৰ বা নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে জড়িত । গাজা ষ্ট্ৰিপৰ প্ৰায় আধা অংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ফাতাহৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী হামাছৰ সৈতে জড়িত কোনো প্ৰাৰ্থী নাই ।
বেছিভাগ চহৰতে ফাতাহৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আৰু পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট ফৰ দ্য লিবাৰেচন অৱ পেলেষ্টাইন (মাৰ্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)ৰ দৰে দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নেতৃত্বত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে যুঁজ হ'ব ।
প্ৰায় এবছৰ ধৰি ইজৰাইলী সেনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত দুটাকৈ শৰণাৰ্থী শিবিৰ থকা নৰ্ডাৰ্ণ ৱেষ্ট বেংকৰ টুলকাৰেম চহৰৰ এজন ব্যৱসায়ী মাহমুদ বাদেৰে কয় যে ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন ক্ষীণ যেন লাগিলেও তেওঁ ভোটদান কৰিব ।
এএফপিক তেওঁ কয় যে প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্দলীয় হওক বা দলীয় হওক, ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই আৰু চহৰখনৰ বাবে ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ বা লাভ নহয় । তেওঁ কয়, "ইজৰাইলৰ দখলত থকা টুলকাৰেমত ইজৰাইলেই শাসন কৰে । ই কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক দেখুওৱা এক ভাবমূৰ্তি মাত্ৰ ।" পেলেষ্টাইন কৰ্তৃপক্ষৰ শাসনত থকা নাবলুছ আৰু ৰামাল্লাহকে ধৰি বহু চহৰত মাত্ৰ এজনীয়া প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোক বিনাপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগে এএফপিক জনোৱা মতে ৱেষ্ট বেংকৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে ডেইৰ আল বালাহৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ষ্ট্ৰিপত বিদ্যুতৰ অভাৱৰ বাবে দিনৰ পোহৰতে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমন্বয়ক ৰামিজ আলাকবাৰভে আয়োগক এক বিশ্বাসযোগ্য নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে । আলাকবাৰভে এক বিবৃতিত কয় যে শনিবাৰৰ নিৰ্বাচনে পেলেষ্টাইনীসকলক প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ছোৱাত নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ দিছে ।
অস্তিত্বৰ নিশ্চয়তা
২০০৭ চনৰ পৰা হামাছৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা গাজাত ২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । কায়ৰোৰ আল-আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানী জামাল আল-ফাদীয়ে এএফপিক জনোৱা মতে আব্বাছৰ পেলেষ্টাইন কৰ্তৃপক্ষই কেৱল ডেইৰ আল বালাহতহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছে । নিৰ্বাচন অবিহনে ২০ বছৰতকৈ অধিক সময় ক্ষমতাত থকা ৯০ বছৰীয়া আব্বাছে প্ৰায়ে কেতিয়াও বিধানসভা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন নোহোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত দুবছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি যুদ্ধ চলি আছে । এনে পৰিস্থিতিত গাজাৰ একমাত্ৰ ডেইৰ আল বালাহক নিৰ্বাচনৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে য'ত জনসংখ্যা বেছি আৰু তাৰ পৰা লোকসকলে পলায়ন কৰা নাই ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিবলৈ উৎসাহী ২৫ বছৰীয়া ফাৰাহ ছাথে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "যদিও এই নিৰ্বাচন বিশ্বৰ আন নিৰ্বাচনৰ দৰে নহয় তথাপিও ই গাজা ষ্ট্ৰিপত আমাৰ অস্তিত্বৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ।"
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখপাত্ৰ ফৰিদ তামাল্লাহে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে তেওঁলোকে নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনৰ পৰা প'লিং বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে আৰু গাজাৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা কোম্পানীক নিযুক্তি দিছে ।
কিন্তু গাজাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক সূত্ৰই কয়, "হামাছ আৰক্ষীয়ে ডেইৰ আল বালাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সুৰক্ষিত কৰাৰ ওপৰত জোৰ দিছে ।"
