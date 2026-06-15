ETV Bharat / international

শান্তিচুক্তিৰ বাবে সহমত ইৰাণ-আমেৰিকাৰ, ছুইজাৰলেণ্ডত স্বাক্ষৰিত হ’ব চুক্তি

পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে ঘোষণা কৰে যে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত শান্তি চুক্তি হৈছে আৰু অহা ১৯ জুনত ছুইজাৰলেণ্ডত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ’ব ৷

IRAN US PEACE DEAL
ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 8:26 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মাহজোৰা যুদ্ধৰ অন্তত শান্তিচুক্তিৰ বাবে সন্মত হৈছে ইৰাণ আৰু আমেৰিকা ৷ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে ঘোষণা কৰে যে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত শান্তি চুক্তি হৈছে আৰু অহা ১৯ জুনত ছুইজাৰলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এক অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ’ব ।

সোমবাৰে পুৱা এক্সত এটা পোষ্টত শ্বৰীফে কয়, “বিস্তৃত আলোচনাৰ অন্তত আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো যে আমেৰিকা আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণ শান্তি চুক্তিত উপনীত হৈছে ।” তেওঁ আৰু কয় যে দুয়োপক্ষই “লেবাননকে ধৰি সকলো ফ্ৰণ্টতে সামৰিক অভিযান তাৎক্ষণিক আৰু স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰাৰ” ঘোষণা কৰিছে । শ্বৰীফে লগতে কয় যে ১৯ জুন শুকুৰবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডত আনুষ্ঠানিকভাৱে চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এই বিবাদৰ কূটনৈতিক সমাধানৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ইৰাণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে শ্বৰীফে । তেওঁ এই চুক্তিত উপনীত হোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে কাটাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মহান নেতৃত্বকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই বিষয়ত তেওঁলোকৰ অপৰিসীম অৱদানৰ বাবে চৌদি আৰব ৰাজ্য আৰু তুৰস্ক গণৰাজ্যৰ চিন্তাশীল নেতৃত্বকো বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।’’

সামৰণিত শ্বৰীফে কয়, "এতিয়া যিহেতু দুয়োপক্ষ চুক্তিত উপনীত হৈছে, সেয়ে মধ্যস্থতাকাৰীসকলে এই সপ্তাহত ধাৰাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব । এই কাৰ্যকৰীকৰণৰ পূৰ্বে আলোচনাই কাৰিকৰী আলোচনা আৰু আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানৰ ভেটি স্থাপন কৰিব।"

তেওঁ নিজৰ পোষ্টটো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্স, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান, আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছাইদ আব্বাছ আৰাঘচিক টেগ কৰে । আমেৰিকা-ইৰাণৰ আলোচনাত পাকিস্তানে মূল মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, ৱাশ্বিংটন আৰু টেহৰাণৰ মাজত যোগাযোগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ লক্ষ্যৰে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা আগুৱাই নিছে ।

ইৰাণে কয় যে আমেৰিকাৰ সৈতে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা চুক্তিৰ ফলত দেশসমূহৰ মাজৰ যুদ্ধ তাৎক্ষণিকভাৱে অন্ত পৰিছে ৷ ইৰাণৰ উপ-বিদেশ মন্ত্ৰী কাজেম ঘৰীবাবাদীয়ে সোমবাৰে পুৱা টেলিভিছনত দিয়া ভাষণত কয় যে লেবাননকে ধৰি সকলো ফ্ৰণ্টৰ যুদ্ধ চিৰদিনৰ বাবে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে শেষ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয় যে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত দেশখনে ‘বৃহৎ বিজয়’ লাভ কৰিছে । ঘৰীবাবাদীয়ে কয় যে নিজৰ কু-অভিপ্ৰায় পূৰণৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা শত্ৰুৱে নিজৰ সকলো উদ্দেশ্য হেৰুৱাই পেলাইছে, আৰু ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে যুদ্ধত এক বৃহৎ জয়লাভ কৰিছে ।

ইফালে ইৰাণৰ সেনাই এক বিবৃতিত কয় যে ইৰাণে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক ‘অপমান’ কৰিছে । ৰাজ্যিক টিভিত সম্প্ৰচাৰিত এক বিবৃতিত জেনেৰেল ষ্টাফে কয় যে ইৰাণৰ বাহিনীয়ে “অপমানিত আমেৰিকান আৰু জিয়নিষ্ট শত্ৰুৰ ওপৰত নিজৰ দেৱতাৰ দৰে আৰু শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি জাপি দিছিল, বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যে শত্ৰুৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ আৰু আত্মসমৰ্পণৰ বাহিৰে আন উপায় নাই ।”

দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সৈতে শান্তি চুক্তি ‘এতিয়া সম্পূৰ্ণ’ বুলি কয় আৰু শুকুৰবাৰে হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি হ’ব আৰু আমেৰিকাই নৌসেনাৰ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে । "ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণৰ সৈতে হোৱা চুক্তি এতিয়া সম্পূৰ্ণ । সকলোকে অভিনন্দন !" মধ্যস্থতাকাৰী পাকিস্তানে দুয়োপক্ষৰ মাজত চুক্তিত উপনীত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ট্ৰাম্পে নিজৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল নেটৱৰ্কত এইদৰে কয় ।

‘‘মই হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে অনুমোদন জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ অৱৰোধ তৎকালীনভাৱে উঠাই লোৱাৰ অনুমোদন জনাইছোঁ । আপোনালোকে জাহাজৰ ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰক, তেলৰ প্ৰবাহ হওক!" ট্ৰাম্পে কয় ৷ আন এটা পোষ্টত তেওঁ কয় যে এই চুক্তিয়ে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ শান্তি আৰু নিৰাপত্তা কঢ়িয়াই আনিব ।

তেওঁ কয়, "এই চুক্তিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা কঢ়িয়াই আনিব । বহু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইৰাণৰ সৈতে শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সকলোৱে মোৰ আগত ব্যৰ্থ হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অঞ্চলটোৰ নেতাসকলে এনে এজন ৰাষ্ট্ৰপতি পাইছে যিয়ে তেওঁলোকক প্ৰকৃত শান্তি লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । শুকুৰবাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত খনি আঁতৰোৱাৰ বাবে জলদ্বীপ মুকলি কৰিলে পুনৰবাৰ তেল দুয়োফালে প্ৰবাহিত হ’ব পাৰিব !"

লগতে পঢ়ক: ইঞ্জিন বিকল হৈ সমুদ্ৰৰ বক্ষত ডুব গ’ল ভাৰতীয় ক্ৰুৰ সদস্য পৰিবাহী নাও

TAGGED:

শ্বেহবাজ শ্বৰীফ
ইৰাণ
আমেৰিকা
শান্তিচুক্তি
IRAN US PEACE DEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.