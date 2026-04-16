ETV Bharat / international

অসীম মুনিৰৰ নেতৃত্বত ইৰাণত উপস্থিত পাক প্ৰতিনিধি দল, আৰাঘচিয়ে জনায় আদৰণি

আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে অসীম মুনিৰৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানৰ এটা প্ৰতিনিধি দল টেহৰাণত উপস্থিত হয় ।

ইৰাণত উপস্থিত পাকৰ প্ৰতিনিধি দল (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টেহৰাণ/ইছলামাবাদ : আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ সংঘাত সমাধানৰ বাবে ইছলামাবাদৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে পাকিস্তান সেনাৰ মুৰব্বী ফিল্ড মাৰ্শ্বাল অসীম মুনিৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দল টেহৰাণত উপস্থিত হয় ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীৰ মিডিয়া শাখা আন্তঃসেৱা জনসংযোগে এক বিবৃতিত কয় যে মুনিৰে এই প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্ব দিছে, য’ত পাক গৃহমন্ত্ৰী মহছিন নাকভিও আছে ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, ‘‘আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এটা প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে ফিল্ড মাৰ্শ্বাল অসীম মুনিৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰী মহছিন নাকভি টেহৰাণত উপস্থিত হয় ।’’

ইৰাণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে টেহৰাণত পাকিস্তানী প্ৰতিনিধি দলৰ সদস্যসকলক আদৰণি জনায় । বুধবাৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফে চৌদি আৰব, কাটাৰ আৰু তুৰস্কৰ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে টেহৰাণত পাকিস্তানী প্ৰতিনিধি দলৰ এই ভ্ৰমণ হয় ।

জিঅ’ নিউজে সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, পাকিস্তানৰ বিষয়া আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ আলোচনাৰ পূৰ্বে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনিক আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

ইয়াৰে এদিন পূৰ্বে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছিল যে অহা দুদিনত ইৰাণৰ সৈতে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ আলোচনা ইছলামবাদত অনুষ্ঠিত হ’ব পাৰে । ট্ৰাম্পে দ্য নিউয়ৰ্ক পোষ্টক কয়, ‘‘আপুনি তাত থাকিব লাগে কাৰণ অহা দুদিনত যিকোনো ঘটনা বা কথা আলোচনা হ’ব পাৰে আৰু আমি তালৈ যাবলৈ ইচ্ছুক ।’’

ইফালে, পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয় যে শ্বৰীফৰ চৌদি আৰব আৰু কাটাৰ ভ্ৰমণ দ্বিপাক্ষিক প্ৰেক্ষাপটত হ’ব, য’ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুয়োখন দেশৰ নেতৃত্বৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ লগতে আঞ্চলিক শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব । যোৱা সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে ইছলামবাদত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত হোৱা শান্তি আলোচনা নিৰ্ণায়ক নহয় বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।

এজন বিষয়াই কয়, ‘অনাগত দিনত দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে পাকিস্তানে সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে ।’’

TAGGED:

পাকৰ প্ৰতিনিধি দল
আমেৰিকা ইৰাণৰ মাজত আলোচনা
পাকিস্তান সেনাৰ মুৰব্বী
পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰী
আমেৰিকা ইৰাণৰ সংঘাত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.