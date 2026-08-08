ছৌদি আৰৱ, পাকিস্তান আৰু তুৰ্কীৰ সামৰিক চুক্তিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ শাম কটাব নেকি ?

ছৌদি আৰৱ, পাকিস্তান আৰু তুৰ্কীৰ সামৰিক চুক্তিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ শাম কটাব নেকি ?
তিনি ৰাষ্ট্ৰ সামৰিক চুক্তিয়ে কিহৰ ইংগিত দিছে ?
Published : August 8, 2026 at 8:44 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে মধ্যপ্ৰাচ্যত তিনিখন দেশৰ মাজত এক চুক্তি সম্পন্ন হয় ৷ যিখন চুক্তিক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ৷ কাৰণ তিনি মুছলমান প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি ৷ শুকুৰবাৰে ছৌদি আৰৱৰ মক্কা চহৰত ছৌদি আৰৱ, পাকিস্তান আৰু তুৰ্কী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি সম্পন্ন হয় ৷
ছৌদি আৰৱৰ প্ৰিন্স মহম্মদ বিন ছালমান, তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেচেপ টাইপ এৰদোগান আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ মাজত হোৱা সামৰিক চুক্তিয়ে নতুন দিশ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিহেতু তিনি দেশৰ স্বাক্ষৰিত প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত কোৱা হৈছে যে যিকোনো এখন দেশত সশস্ত্ৰ আক্ৰমণ মানে সকলোৰে ওপৰত আক্ৰমণ বুলি গণ্য কৰা হ’ব ।
তিনিখন মুছলমান প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰৰ একগোট কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত ?
পাকিস্তান হৈছে পৰমাণু শক্তি সম্পন্ন ৰাষ্ট্ৰ ৷ যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনি ড্ৰোণ নিৰ্মাণত বিশ্বৰ ভিতৰতে আগশাৰী ৰাষ্ট্ৰ হৈছে তুৰ্কী ৷ আনহাত প্ৰযুক্তি আৰু আৰ্থিকভাবে সৱল ছৌদি আৰৱ ৷ সেয়ে তিনি ৰাষ্ট্ৰ মিলি বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰকো পৰাস্ত কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে ৷ সেয়ে ইৰাণত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে তিনি ৰাষ্ট্ৰ সামৰিক চুক্তি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷
Türkiye, Saudi Arabia and Pakistan sign Joint Defence Agreement https://t.co/q9c42DOtTW pic.twitter.com/k1EKozqpKH— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 7, 2026
সামৰিক চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত তিনি ৰাষ্ট্ৰই কি ক'লে ?
তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, যিকোনো আগ্ৰাসনমূলক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সামূহিক প্ৰতিৰোধ শক্তিশালী কৰা, তিনিখন দেশৰ যিকোনো এখনৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো সামৰিক আক্ৰমণক সকলোৰে বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব । তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ সকলো দিশ বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, “এই চুক্তিয়ে সামৰিক অক্ষ বা সাম্প্ৰদায়িক/ ধৰ্মীয় গোট গঢ়ি তোলাৰ দিশত কোনো প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে ৷ ই পাৰমাণৱিক প্ৰচেষ্টা বা অস্ত্ৰ দৌৰৰ সৈতে জড়িত নহয় ৷ বৰঞ্চ আত্মনিৰ্ভৰশীল সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাৰ সৈতে জড়িত ।”
তুৰ্কী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰচাৰ সচিব বুৰ্হানেটিন ডুৰানে এক্সত উল্লেখ কৰে, "এই চুক্তি কোনো বিশেষ দেশক লক্ষ্য কৰি লোৱা হোৱা নাই আৰু ই ছৌদি আৰব, পাকিস্তান আৰু তুৰ্কীয়ে নিৰাপত্তা আৰু সামূহিক প্ৰতিৰোধ শক্তিশালী কৰিব ।"
তিনি ৰাষ্ট্ৰ চুক্তিখনৰ কিছু আসোঁৱাহ
সামৰিক চুক্তিখনৰ সৱিশেষ পোহৰলৈ অহা নাই ৷ যুদ্ধৰ সময়ত তিনিওখন দেশে সমন্বিত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিব নে নাই এইটো আনুষ্ঠানিকতা প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ তিনিখনৰ ভিতৰত মাত্ৰ যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰা মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি গণ্য কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
ইফালে ইৰাণ-আমেৰিকাৰ শান্তি চুক্তিৰ মধ্যস্ততা কৰিছে পাকিস্তানে ৷ তেনে স্থলত মধ্য প্ৰাচ্যত তিনি ৰাষ্ট্ৰৰ একগোটে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক অধিক অসন্তুষ্ট কৰিব নেকি ?
ছৌদি আৰৱ, পাকিস্তান আৰু তুৰস্কৰ সামৰিক চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত ভাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া
ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয়, "ভাৰতে তিনিওখন দেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত চুক্তিখনৰ প্ৰতিটো তথ্য চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে ৷ কাৰণ পশ্চিম এছিয়াত একাধিক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
ইৰাণৰ পৃষ্ঠপোষক য়েমেনৰ হুথী বিদ্ৰোহী আৰু মিলিচীয়াই ইতিমধ্যে লোহিত সাগৰত ছৌদি আৰৱৰ তেল টেংকাৰক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিছে ৷ সেই সময়তে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক গঢ়ি তোল লক্ষ্যৰে আৰু আমেৰিকাই সহায় কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এই ছৌদি আৰৱৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ক্ষতি হ'লে জবাবদিহি হোৱাৰ প্ৰয়োজন: ৰাষ্ট্ৰসংঘ