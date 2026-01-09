ETV Bharat / international

সিন্ধু জলচুক্তি উলংঘাৰে কৰা যিকোনো কাৰ্যকলাপ ভাৰতৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব পাকিস্তানে

পাকিস্তানৰ বৈদেশিক কাৰ্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ তাহিৰ আন্দ্ৰাবীয়ে লগতে কয় যে আই ডব্লিউ টি এক বাধ্যতামূলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় আৰু চুক্তিখন অৱমাননা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ।

INDIA PAKISTAN TENSIONS
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 9, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
ইছলামাবাদ : পাকিস্তানে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে সিন্ধু জলচুক্তি (আই ডব্লিউ টি) উলংঘা কৰি পশ্চিমীয়া নদীসমূহৰ ওপৰত নতুন দিল্লীয়ে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপক ভাৰতৰ সৈতে ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিক পৰ্যায়ত উত্থাপন কৰিব ।

সাপ্তাহিক সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনৰ সময়ত ইছলামাবাদত বৈদেশিক কার্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ তাহিৰ আন্দ্ৰাবীয়ে এইটোও কয় যে আই ডব্লিউ টি এক বাধ্যতামূলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় হৈয়ে আছে আৰু চুক্তিখন অৱমাননা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰৰ ২২ এপ্ৰিলত পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ এদিন পিছত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৯৬০ চনৰ আই ডব্লিউ টি 'স্থগিত' ৰখাও অন্তৰ্ভুক্ত আছে । বিশ্ব বেংকৰ মধ্যস্থতাত চলি থকা আই ডব্লিউ টিয়ে ১৯৬০ চনৰ পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সিন্ধু নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ পানীৰ বিতৰণ আৰু ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে ।

আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে চেনাব, ঝিলাম আৰু নীলমৰ ওপৰত নিৰ্মিত যিকোনো প্ৰকল্প আই ডব্লিউ টিৰ অধীনত তদাৰকীৰ আওতাত থাকে আৰু “আমাৰ সিন্ধু জল আয়ুক্তই চেনাব নদীৰ কিছুমান বিশেষ প্ৰকল্পৰ ওপৰত লিখিছে” ।

"ঝিলাম আৰু নীলমৰ ওপৰ ভাগত যদি কোনো নিৰ্মাণমূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে আমি স্পষ্টভাৱে ভাৰতৰ সৈতে সিন্ধু আয়ুক্তৰ পৰ্যায়ত ইয়াক উত্থাপন কৰিম । আমি ৰাজনৈতিক/কূটনৈতিক পৰ্যায়তো ভাৰতৰ সৈতে আৰু সংশ্লিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ইয়াক উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ ।" তেওঁ কয় ।

পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰিবলৈ দশক দশক ধৰি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ চলাই থকা বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কৰা মন্তব্যকো আন্দ্ৰবিয়ে 'দায়বদ্ধতাহীন আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ' বুলি নাকচ কৰে । তেওঁ কয়, "পুনৰ এবাৰ ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশ হিচাপে নিজৰ গভীৰভাৱে চিন্তাজনক ৰেকৰ্ডৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"

“অঞ্চলটোৰ সৰু ৰাজ্যসমূহৰ বাবেও ভাৰত সহযোগিতাৰ পৰিৱৰ্তে জোৰ-জবৰদস্তিৰ উৎস হৈ আহিছে । আনহাতে, ইয়াৰ সীমান্তৰ ভিতৰৰ সংখ্যালঘুসকলে ক্ৰমাৎ ভয় আৰু দমনৰ সন্মুখীন হৈছে ।” মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে ।

দিল্লীৰ এটা মছজিদৰ ওচৰত আন্তঃগাঁথনি ভাঙি পেলোৱা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে পাকিস্তানে এই কাৰ্য লক্ষ্য কৰিছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ভাঙি পেলোৱাটো কোনো এক এৰাব নোৱৰা কাণ্ড নহয়, বৰঞ্চ এক “অতি ব্যৱস্থাগত আৰু ইচ্ছাকৃত অভিযান” ।

আনহাতে, আফগানিস্তানৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে পাকিস্তান আৰু চীনে ত্ৰিপাক্ষিক ব্যৱস্থাটোৰ লাভ অব্যাহত ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছে, য’ত আফগানিস্তান অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ইয়াৰ অন্তিমখন বৈঠক আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

তেওঁ কয় যে আফগানিস্তানৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সন্ত্ৰাসবাদৰ এই এটা ডাঙৰ বিষয়ৰ বাহিৰে আফগানিস্তানৰ সৈতে পাকিস্তানৰ কোনো দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নাই । তেওঁ আফগানিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ লিখিত আশ্বাস আৰু “তাৰ পিছত ইয়াক পূৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি” দাবী কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু চীনৰ ত্ৰিপাক্ষিক ব্যৱস্থাৰ বৈঠক যোৱা বছৰ উপ-মন্ত্ৰী আৰু বৈদেশিক সচিবৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু “আমি ইয়াক অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰৱণতা ৰাখোঁ আৰু আমি ইতিবাচক ফলাফলৰ বাবে আগ্ৰহী । লগতে আঞ্চলিক আৰু উপ-আঞ্চলিকভাৱে সহযোগিতাক প্ৰসাৰিত কৰোঁ” ।

