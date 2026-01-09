সিন্ধু জলচুক্তি উলংঘাৰে কৰা যিকোনো কাৰ্যকলাপ ভাৰতৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব পাকিস্তানে
Published : January 9, 2026 at 9:58 AM IST
ইছলামাবাদ : পাকিস্তানে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে সিন্ধু জলচুক্তি (আই ডব্লিউ টি) উলংঘা কৰি পশ্চিমীয়া নদীসমূহৰ ওপৰত নতুন দিল্লীয়ে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপক ভাৰতৰ সৈতে ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিক পৰ্যায়ত উত্থাপন কৰিব ।
সাপ্তাহিক সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনৰ সময়ত ইছলামাবাদত বৈদেশিক কার্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ তাহিৰ আন্দ্ৰাবীয়ে এইটোও কয় যে আই ডব্লিউ টি এক বাধ্যতামূলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় হৈয়ে আছে আৰু চুক্তিখন অৱমাননা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰৰ ২২ এপ্ৰিলত পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ এদিন পিছত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৯৬০ চনৰ আই ডব্লিউ টি 'স্থগিত' ৰখাও অন্তৰ্ভুক্ত আছে । বিশ্ব বেংকৰ মধ্যস্থতাত চলি থকা আই ডব্লিউ টিয়ে ১৯৬০ চনৰ পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সিন্ধু নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ পানীৰ বিতৰণ আৰু ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে ।
আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে চেনাব, ঝিলাম আৰু নীলমৰ ওপৰত নিৰ্মিত যিকোনো প্ৰকল্প আই ডব্লিউ টিৰ অধীনত তদাৰকীৰ আওতাত থাকে আৰু “আমাৰ সিন্ধু জল আয়ুক্তই চেনাব নদীৰ কিছুমান বিশেষ প্ৰকল্পৰ ওপৰত লিখিছে” ।
"ঝিলাম আৰু নীলমৰ ওপৰ ভাগত যদি কোনো নিৰ্মাণমূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে আমি স্পষ্টভাৱে ভাৰতৰ সৈতে সিন্ধু আয়ুক্তৰ পৰ্যায়ত ইয়াক উত্থাপন কৰিম । আমি ৰাজনৈতিক/কূটনৈতিক পৰ্যায়তো ভাৰতৰ সৈতে আৰু সংশ্লিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ইয়াক উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ ।" তেওঁ কয় ।
পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰিবলৈ দশক দশক ধৰি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ চলাই থকা বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কৰা মন্তব্যকো আন্দ্ৰবিয়ে 'দায়বদ্ধতাহীন আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ' বুলি নাকচ কৰে । তেওঁ কয়, "পুনৰ এবাৰ ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশ হিচাপে নিজৰ গভীৰভাৱে চিন্তাজনক ৰেকৰ্ডৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"
“অঞ্চলটোৰ সৰু ৰাজ্যসমূহৰ বাবেও ভাৰত সহযোগিতাৰ পৰিৱৰ্তে জোৰ-জবৰদস্তিৰ উৎস হৈ আহিছে । আনহাতে, ইয়াৰ সীমান্তৰ ভিতৰৰ সংখ্যালঘুসকলে ক্ৰমাৎ ভয় আৰু দমনৰ সন্মুখীন হৈছে ।” মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে ।
দিল্লীৰ এটা মছজিদৰ ওচৰত আন্তঃগাঁথনি ভাঙি পেলোৱা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে পাকিস্তানে এই কাৰ্য লক্ষ্য কৰিছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ভাঙি পেলোৱাটো কোনো এক এৰাব নোৱৰা কাণ্ড নহয়, বৰঞ্চ এক “অতি ব্যৱস্থাগত আৰু ইচ্ছাকৃত অভিযান” ।
আনহাতে, আফগানিস্তানৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে পাকিস্তান আৰু চীনে ত্ৰিপাক্ষিক ব্যৱস্থাটোৰ লাভ অব্যাহত ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছে, য’ত আফগানিস্তান অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ইয়াৰ অন্তিমখন বৈঠক আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
তেওঁ কয় যে আফগানিস্তানৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সন্ত্ৰাসবাদৰ এই এটা ডাঙৰ বিষয়ৰ বাহিৰে আফগানিস্তানৰ সৈতে পাকিস্তানৰ কোনো দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নাই । তেওঁ আফগানিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ লিখিত আশ্বাস আৰু “তাৰ পিছত ইয়াক পূৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি” দাবী কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু চীনৰ ত্ৰিপাক্ষিক ব্যৱস্থাৰ বৈঠক যোৱা বছৰ উপ-মন্ত্ৰী আৰু বৈদেশিক সচিবৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু “আমি ইয়াক অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰৱণতা ৰাখোঁ আৰু আমি ইতিবাচক ফলাফলৰ বাবে আগ্ৰহী । লগতে আঞ্চলিক আৰু উপ-আঞ্চলিকভাৱে সহযোগিতাক প্ৰসাৰিত কৰোঁ” ।