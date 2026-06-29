ETV Bharat / international

আফগানিস্তান সীমান্তত পাক সেনাৰ অভিযান, ২৯ জন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যাৰ দাবী

এক্সত এক পোষ্টত তথ্য মন্ত্ৰী আট্টাউল্লাহ তাৰাৰে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে একাধিক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

PAKISTAN STRIKES AFGHAN BORDER
আফগানিস্তান সীমান্তত পাক সেনাৰ অভিযান (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 8:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ইছলামাবাদ: পাকিস্তানী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দেওবাৰে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তত স্থল অভিযান চলায় ৷ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আত্মগোপন স্থান আৰু নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা আক্ৰমণত ২৯ জন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় বুলি দাবী কৰিছে পাক সেনা বিষয়াসকলে ৷

এক্সত এক পোষ্টত তথ্য মন্ত্ৰী আট্টাউল্লাহ তাৰাৰে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে একাধিক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । আফগানিস্তানৰ পৰা কোনো তাৎক্ষণিক সঁহাৰি পোৱা নাই ।

পাকিস্তানত যোৱা কিছু বছৰত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ধাৰাবাহিকতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । কৰ্তৃপক্ষই তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি নামেৰে পৰিচিত পাকিস্তানী তালিবান আৰু মিত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক অধিকাংশ হিংসাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে ।

দক্ষিণৰ বন্দৰ চহৰ কৰাচীত বন্দুক আৰু বিস্ফোৰকেৰে সজ্জিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অৰ্ধসামৰিক ৰেঞ্জাৰৰ আঞ্চলিক মুখ্য কাৰ্যালয়ক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ এদিন পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তিনিজন আক্ৰমণকাৰীক হত্যা কৰাৰ লগতে আন এজন আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, যাক সেনাই আফগান নাগৰিক বুলি চিনাক্ত কৰে ।

পাকিস্তানী তালিবানৰ বিচ্ছিন্ন ফৈদ জামাত-উল-আহৰাৰে শনিবাৰে নিশা কৰাচী আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে । তাৰাৰে কয় যে আফগান সীমান্তত পাকিস্তানৰ শেহতীয়া অভিযানত পাকিস্তানী তালিবানৰ আত্মগোপন আৰু নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলসমূহ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ।

পাকিস্তানী তালিবান আফগান তালিবানৰ পৰা পৃথক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন যদিও দুয়োটা মিত্ৰ । ২০২১ চনত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আফগানিস্তানত আফগান তালিবানে পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল । শেহতীয়া অভিযানে ইতিমধ্যে ইছলামবাদ আৰু কাবুলৰ মাজত উত্তেজিত সম্পৰ্ক আৰু অধিক জটিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আফগানিস্তানত উগ্ৰপন্থী আত্মগোপনস্থলী বুলি কোৱা ঠাইত পাকিস্তানৰ সেনাই বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ তিনি সপ্তাহ নৌহওঁতেই দেওবাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি স্থল আক্ৰমণ আৰু অভিযান চলোৱা হয় । স্থায়ী শান্তিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ইছলামবাদে চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত “মুকলি যুদ্ধ” বুলি অভিহিত কৰা প্ৰায় এমাহৰ আপেক্ষিক শান্তিৰ অন্ত পেলায় ।

দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবামাহো ধৰি চলি থকা সামৰিক ব্যৱস্থাৰ পিছতে এই তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে । আফগান ভূখণ্ডৰ ভিতৰত পাকিস্তানে বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত আফগানিস্তানে প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ চলোৱাত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা সীমা অতিক্ৰম কৰি হোৱা যুদ্ধত শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যস্থতাত একাধিক পৰ্যায়ৰ শান্তি আলোচনাই স্থায়ী যুদ্ধবিৰতি নিশ্চিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । এপ্ৰিল মাহত চীনেও দুয়োপক্ষক আতিথ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু পিছত বেইজিঙে কয় যে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানে তেওঁলোকৰ সংঘাত বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ সন্ধান কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।

যোৱা বছৰৰ পৰা পাকিস্তানে সীমান্ত আৰু আফগানিস্তানৰ ভিতৰত টিটিপি আৰু অন্যান্য সন্ত্ৰাসবাদীৰ কথিত আত্মগোপন স্থানক লক্ষ্য কৰি একাধিক আক্ৰমণ চলাই আহিছে । পাকিস্তানে আফগানিস্তানৰ আফগান তালিবান চৰকাৰে পাকিস্তানৰ ভিতৰত বিশেষকৈ টিটিপিৰ ভিতৰত মাৰাত্মক আক্ৰমণ চলোৱা সন্ত্ৰাস আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । কাবুলে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ‘নিজকে জুকিয়াই চাওক’...পাকিস্তানক কটাক্ষ কৰি বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ স্থিতি স্পষ্ট

TAGGED:

আফগানিস্তান সীমান্ত
পাক সেনাৰ অভিযান
আট্টাউল্লাহ তাৰা
তালিবান সন্ত্ৰাসবাদী
PAKISTAN STRIKES AFGHAN BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.