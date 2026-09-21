আফগানিস্তানত পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণত ২৮ জনৰ মৃত্যুৰ দাবী
বিগত সময়ত পাকিস্তানৰ নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । কেইবামাহো ধৰি চলি থকা সামৰিক অভিযানৰ পিছতে এই তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : September 21, 2026 at 7:34 PM IST
ইছলামাবাদ : পূব আফগানিস্তানত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সন্দেহজনক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আত্মগোপনস্থলী বুলি অভিহিত কৰা স্থানত সোমবাৰে পাকিস্তানী জেট যুঁজাৰু বিমানে বিমান আক্ৰমণ চলায় । এই আক্ৰমণত ২৮ জন লোক নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে । আনহাতে, কাবুলৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, এই ঘটনাত কমেও তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
দুয়োখন দেশৰ সীমান্তৰ ওচৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ফলত পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত বিবাদে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে । ইয়াৰ ফলত সীমান্তৰ দুয়োপাৰে শত্ৰুতা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা গা কৰি উঠিছে । লগতে ইছলামাবাদ আৰু কাবুলৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে চীনকে ধৰি আঞ্চলিক দেশসমূহে কৰা প্ৰচেষ্টা অধিক জটিল হোৱাৰ ভাবুকি আহিছে ।
সীমান্তৰ ওচৰত বিগত কিছুদিনত নিজৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত দুটাকৈ মাৰাত্মক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পাকিস্তানে আফগানিস্তানৰ অভ্যন্তৰত সন্ত্ৰাসবাদীক লক্ষ্য কৰি ল’ব পাৰে বুলি সকীয়াই দিয়াৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বিগত কিছু বছৰত পাকিস্তানৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ।
কেইবামাহো ধৰি চলি থকা সামৰিক অভিযানৰ পিছতে এই তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে । আফগান ভূখণ্ডৰ ভিতৰত পাকিস্তানে বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত আফগানিস্তানে প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা সীমান্তৰ দুয়োপাৰে হোৱা যুদ্ধত শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
ইছলামাবাদৰ কৰ্তৃপক্ষই অধিকাংশ হিংসাৰ বাবে পাকিস্তানী তালিবান আৰু তাৰ মিত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক জগৰীয়া কৰিছে । ২০২১ চনত ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহা আফগান তালিবানৰ পৰা পাকিস্তানী তালিবান পৃথক যদিও দুয়োটাৰে মাজত মিত্ৰতা আছে ।
পাকিস্তানৰ দুই নিৰাপত্তা বিষয়াই কয় যে সোমবাৰৰ বিমান আক্ৰমণত ২৮ জন সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে । আফগানিস্তান চৰকাৰে অৱশ্যে এই আক্ৰমণত তিনিজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চাৰিজন আহত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে দুয়োপক্ষৰ দাবীসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
পাকিস্তানী বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা মন্তব্য ৰখাৰ কৰ্তৃত্ব নথকাৰ বাবে নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত এই কথা কয় । আনহাতে, পাকিস্তানা সেনায়ো এই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল । এটা X পোষ্টত আফগান তালিবান চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ জাবিউল্লাহ মুজাহিদে এই বিমান আক্ৰমণক গৰিহণা দি কয় যে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ’ব ।
তেওঁ লিখিছে, "আমি এই আগ্ৰাসন আৰু অত্যাচাৰক গৰিহণা দিছোঁ । ইয়াক এনে অপৰাধৰ পুনৰাবৃত্তি বুলি গণ্য কৰিছোঁ । পাকিস্তানী সামৰিক মহলে পুনৰবাৰ এনে অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে, যাতে তেওঁলোকৰ দেশৰ নিৰাপত্তাজনিত ব্যৰ্থতাৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাই নিব পৰা যায় ।"
আফগান উপ-চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হামদুল্লা ফিট্ৰাটে কয় যে কুনাৰ প্ৰদেশৰ নুৰগাল জিলা আৰু পাক্তিকা প্ৰদেশৰ বৰমাল জিলাত পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰাথমিক তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি ফিট্ৰাটে কয় যে নুৰগালৰ পাঠান গাঁৱত নুৰ আহমদ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ ধ্বংস হোৱাৰ ফলত আহমদ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দুজন সদস্যৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন আত্মীয় আহত হয় ।
ফিট্ৰাটে কয় যে বৰমালৰ ৰাখাহ আৰু টৰ কুণ্ডী অঞ্চলত বিমান আক্ৰমণৰ ফলত এখন দোকান আৰু এটা খালী ঘৰ ধ্বংস হয় যদিও কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই । আফগান সীমান্তৰ সমীপৰ উত্তৰ-পশ্চিম খাইবাৰ পখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ হাংগুত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে হোৱা গুলীচালনাত দুজন সেনা বিষয়াসহ পাকিস্তানী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ছয়জন লোক নিহত হোৱাৰ এদিন পিছতে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ।
শুকুৰবাৰে পাকিস্তানৰ কোহাট চহৰত সংঘটিত মাৰাত্মক আক্ৰমণৰ পিছতে আৰক্ষী চৌহদৰ ভিতৰৰ মছজিদত আত্মঘাতী বোমাৰুৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ৮ জন বন্দুকধাৰীয়ে কাৰ্যালয়টোত ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰি ২০ ঘণ্টীয়া বন্দুকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে । পাকিস্তানৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই আক্ৰমণত কমেও ২১ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১০০ জনৰো অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰে অধিকাংশ আৰক্ষী বিষয়া ।