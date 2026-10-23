কাৰ্গিল যুদ্ধত নিহত নিজৰ সেনাৰ মৃতদেহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল পাকিস্তানে : ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰত
ভৱিকা মংগলানন্দনে ৰাষ্ট্ৰসংঘত কয় যে যিখন ৰাষ্ট্ৰই কাৰ্গিল যুদ্ধত নিহত নিজৰ সেনাৰ মৃতদেহ গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেইখন ৰাষ্ট্ৰই বিশ্বাস, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ কথা কয় ।
By PTI
Published : October 23, 2026 at 2:57 PM IST
ৰাষ্ট্ৰসংঘ : ১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধত নিহত নিজৰ জোৱানৰ মৃতদেহো গ্ৰহণ কৰা নাছিল পাকিস্তানে । এই কথা সোঁৱৰাই দি ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত পাকিস্তানক কঠোৰ সমালোচনা কৰে । কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে বিশ্বাস, ধৰ্মীয় স্বাধীনতা আৰু সমাধিস্থ কৰাৰ কথা কয় বুলি উল্লেখ কৰে ।
ধৰ্ম আৰু বিশ্বাসৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কীয় বিশেষ প্ৰতিবেদক নাজিলা ঘানেয়াৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে "ভাৰতৰ জম্মু-কাশ্মীৰত নিৰাপত্তা অভিযানৰ সময়ত নিহত ব্যক্তিৰ অন্তিম সংস্কাৰৰ অধিকাৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থাগতভাৱে অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰতিবেদন, য'ত পৰিয়াললৈ মৃতদেহ ঘূৰাই নিদিয়া আৰু দূৰৈৰ অঞ্চলত গোপনে সমাধিস্থ কৰাকে ধৰি বিষয় জড়িত হৈ আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা মুছলমানসকলক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰে আৰু বিশেষভাৱে ই তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় নীতিৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত । এই কথাই গুৰুতৰ উদ্বেগ সৃষ্টি কৰে ।"
এই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী মিছনৰ প্ৰথম সচিব ভৱিকা মংগলানন্দনে বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘত কয়, “যিখন ৰাষ্ট্ৰই ১৯৯৯ চনত কাৰ্গিল যুদ্ধত নিহত নিজৰ সেনা জোৱানৰ মৃতদেহো গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেইখন ৰাষ্ট্ৰই বিশ্বাস, ধৰ্মীয় স্বাধীনতা আৰু সমাধিৰ বিষয়ে উগ্ৰতাৰে কথা কয় ।”
ভাৰতীয় সেনাই কাৰ্গিল যুদ্ধত মৃত্যু হোৱা পাকিস্তানী জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক সমাধিস্থ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে । পাকিস্তানে এই যুদ্ধত পাকিস্তান সেনাৰ জোৱান জড়িত থকা বুলি অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত এই কাম কৰা হয় ।
ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অধিকাৰৰ বিষয়ত ধৰ্ম আৰু বিশ্বাসৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কীয় বিশেষ প্ৰতিবেদকৰ সৈতে হোৱা পাৰস্পৰিক আলোচনাত মংগলানন্দনে পাকিস্তানক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ভাৰতীয় সেনাইহে সামৰিক সন্মানেৰে আৰু ইছলামিক অধিকাৰ অনুসৰি কেইবাজনো পাকিস্তানী সেনাক সমাধিস্থ কৰিছিল ।
"ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীৰত যি ঘটি আছে তাৰ প্ৰতি পাকিস্তানৰ গভীৰ আকৰ্ষণ প্ৰকৃততে জম্মু-কাশ্মীৰৰ অবৈধ দখলৰ অধীনত থকা ৰাৱালাকোটৰ দৰে কিছু অংশত চলি থকা শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত হ’ব লাগে ।" এই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে পাকিস্তানত বৃহৎসংখ্যক সংখ্যালঘুক অত্যাচাৰ কৰা হৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা নিয়মিতভাৱে বঞ্চিত কৰা হৈছে ।
"যিখন দেশে নিজৰ সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে, সেইখন দেশৰ ভাৰত সন্দৰ্ভত বক্তৃতা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই ।" তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে পাকিস্তানৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত সংখ্যালঘু লোকসকলৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় ৪ শতাংশ । ইয়াৰে মূলতঃ হিন্দু, খ্ৰীষ্টান আৰু শিখ লোক ।
পাকিস্তানৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে (এইচআৰপিচি) যোৱা সপ্তাহত প্ৰকাশ কৰা নিজৰ “Sanctuary Denied: Freedom of Religion or Belief in 2025/26” শীৰ্ষক সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে পাকিস্তানত সংখ্যালঘুসকলে মৌলিক অধিকাৰ উলংঘা, ভগৱান নিন্দা আইনৰ অপব্যৱহাৰ, বলপূৰ্বক বিবাহ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণ আৰু বৈষম্যমূলক প্ৰথাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
মংগলানন্দনে লগতে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অধিকাৰক এই বিতৰ্কৰ সৈতে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্ত্ৰাসবাদীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অধিকাৰততো বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে, কিন্তু এয়া কেৱল আইনী সীমাৰ ভিতৰতহে কৰিব পাৰে ।
তেওঁ কয়, "আইনী সীমা সাৰ্বভৌম অধিকাৰৰ নীতি অনুসৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে । এজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেৱল নিৰীহ লোকক হত্যা কৰাই নহয়, বৰঞ্চ কোনো দেশৰ মানসিকতাৰো ক্ষতি কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে এই প্ৰতিবেদনে উক্ত সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ অধিকাৰক লৈ জোৰদাৰ যুক্তি দৰ্শায় যিটো মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অধিকাৰ অৰ্থাৎ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আৰু তেওঁলোকে সেইটোকে উলংঘন কৰে । কিন্তু এই আবেদন সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা পীড়িত লোকসকলৰ বাবে কৰা নহয় ।
তেওঁ কয়, "এই প্ৰতিবেদনে মোৰ দেশ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিবলৈ পাঁচ বছৰ পিছলৈ লৈ যায় । কিন্তু যেতিয়া আমাৰ অঞ্চল আৰু উন্নত বিশ্বত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত গুৰুতৰ উলংঘনৰ কথা আহে, তেতিয়া ই বিফল হয় ।"
মংগলানন্দনে কয় যে প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ক’ভিড-১৯ৰ সময়ত সকলো প্ৰকাৰৰ বৈষম্য আৰু ভুল প্ৰথা তথাকথিতভাৱে কেৱল গ্ল’বেল ছাউথতহে সংঘটিত হৈছিল বুলি ক’ব পাৰি ।