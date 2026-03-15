সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ড্ৰোণ আক্ৰমণেৰে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিছে আফগানিস্তানে : পাকিস্তানৰ সকীয়নি

ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানৰ সামৰিক ঘাটিত পাকিস্তানী বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণৰ দাবী ।

Residents inspect the site of a strike in Kabul, Afghanistan, Friday, March 13, 2026.
সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ড্ৰোণ আক্ৰমণেৰে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিছে আফগানিস্তানে : পাকিস্তানৰ সকীয়নি (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 3:13 PM IST

ইছলামাবাদ (পাকিস্তান) : চুবুৰীয়া পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে । কেতিয়াবা যদি পাকিস্তানে আফগানিস্তান সীমান্তত আক্ৰমণ কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ আফগানিস্তানৰ তালিবানে পাকিস্তানী ভূখণ্ডত ড্ৰোণ আক্ৰমণ কৰিছে । মুঠতে দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ মাজতে পাকিস্তানে আফগানিস্তানৰ তালিবান চৰকাৰক তীব্ৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।

পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিফ আলী জাৰ্দাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ড্ৰোণ আক্ৰমণ কৰি আফগানিস্তানে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । পাকিস্তানে বহু সময় ধৰি তেনে ড্ৰোণ মজুত ৰখা স্থানত আক্ৰমণ চলোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে । পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জাৰ্দাৰীয়ে কাবুল প্ৰশাসনক তীব্ৰ সমালোচনাও কৰে ।

তেওঁ কয়, "আফগান সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰশাসনে আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশসমূহৰ সৈতে আলোচনা বিচাৰিছে যদিও আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰি চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিলে ।"

পাকিস্তানে দাবী কৰিছে যে শুকুৰবাৰে আফগানিস্তানে নিক্ষেপ কৰা ড্ৰোণসমূহক সেনাই বাধা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বিফল হয় । যাৰ বাবে কুৱেটা চহৰত দুটা শিশুকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুগৰাকী লোক আহত হয় ।

এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰো দিছে পাকিস্তানে । চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমৰ মতে শনিবাৰে সন্ধিয়া আফগানিস্তানৰ দক্ষিণ কান্দাহাৰ প্ৰদেশত পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাই আক্ৰমণ চলাইছিল । বায়ুসেনাই আফগান সামৰিক ঘাটিক লক্ষ্য কৰি লয় । এই সামৰিক ঘাটিক পাকিস্তানী আৰু আফগান তালিবানে পাকিস্তানত সন্ত্রাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলিও ইছলামাবাদে দাবী কৰে ।

পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰা মতে শেহতীয়া আক্ৰমণৰ দ্বাৰা কাবুলক সকীয়াই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যে আফগান ভূখণ্ড পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সীমা অতিক্ৰমী আক্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে । অৱশ্যে কান্দাহাৰৰ শেহতীয়া আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কাবুলে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

আফগান তালিবান চৰকাৰে শুকুৰবাৰে অভিযোগ কৰে যে পাকিস্তানে দেশখনৰ ৰাজধানী কাবুল আৰু পূব আফগানিস্তানৰ অন্যান্য অঞ্চলত বিমান আক্ৰমণ চলাইছিল । য'ত প্ৰায় ৬ গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হোৱাৰ লগতে ১৫ গৰাকী আহত হয় । একেদৰে কাবুলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ বায়ুসেনাই পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামবাদৰ ওচৰৰ আৰু উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ সামৰিক ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ।

আফগানিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে এক্সত জনোৱা মতে পূবৰ কুনাৰ আৰু নাংগাৰহৰ প্ৰদেশৰ সীমান্তত থকা প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে পাকিস্তানৰ এটা চকী দখল কৰি ১৪ গৰাকী পাকিস্তানী সেনাক হত্যা কৰে । অৱশ্যে ইছলামবাদে এই দাবী ভিত্তিহীন বুলি কয় ।

পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ মুখপাত্ৰ মোশ্বাৰফ জেইদীয়ে কয় যে আফগানিস্তানে কিছুমান অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । এনে অপপ্ৰচাৰৰ ফলত পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান বন্ধ নকৰে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । আফগান ভূমিৰ পৰা পাকিস্তানলৈকে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰৱেশ বন্ধ হ'লেহে প্ৰকৃত অৰ্থত সন্ত্ৰাসবাদৰ অন্ত পৰিব ।

বিগত মাহৰ শেষৰ ফালে সংঘটিত সীমা অতিক্ৰমী সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰাৰ বাবে চীন আৰু তুৰস্কই প্ৰচেষ্টা চলাইছিল বিফল হোৱা দেখা গৈছে । বিশষকৈ চীন চৰকাৰে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ এই সংঘাত অতি সোনকালে বন্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । শুকুৰবাৰে চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং ইয়ে আফগানিস্তান-পাকিস্তান বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত আফগান বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

