২৩ নৱেম্বৰলৈকে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গৰে উৰিব নোৱাৰিব ভাৰতীয় বিমান

পাকিস্তানে পাৰস্পৰিক বিমান পৰিবহণৰ নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত ৰাখি ২৩ নৱেম্বৰলৈকে ভাৰতীয় বিমান সেৱাৰ ওপৰত আকাশমাৰ্গৰ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰিছে ।

প্ৰতিকী ফটো
নতুন দিল্লী : পাকিস্তানে ২০২৫ চনৰ ২৩ নৱেম্বৰলৈকে ভাৰতীয় বিমান সেৱাৰ ওপৰত আকাশমাৰ্গৰ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি পাকিস্তান বিমান কৰ্তৃপক্ষই নতুন নোটিচ টু এয়াৰমেন (Notice to Airmen চমুকৈ NOTAM)ৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰিছে । ভাৰতলৈ অহা-যোৱা কৰা অসামৰিক আৰু সামৰিক বিমানৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰযোজ্য আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত চলি থকা আকাশমাৰ্গৰ বিবাদৰ ফলতেই শেহতীয়া এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে পাকিস্তানে ।

বিমান পৰিচালনাৰ বাবেও NOTAM যোগাযোগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপ, সুৰক্ষা আৰু বিমানৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰে । এই নিষেধাজ্ঞাই ভাৰত-পাকিস্তান বিমান সংস্থা, যাত্ৰী আৰু আঞ্চলিক বিমান পৰিবহণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব ।

প্ৰথমে ২০২৫ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই পাকিস্তানে সময়ে সময়ে আকাশমাৰ্গ বন্ধৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি আহিছে, লগতে ভাৰতৰ এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ।

এই বন্ধৰ ফলত ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ পৰিচালনাত অসুবিধা অব্যাহত আছে, কিয়নো মধ্যপ্ৰাচ্য, ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ গন্তব্যস্থানলৈ যোৱা বিমান সেৱাই দীঘলীয়া আৰু ব্যয়বহুল পথ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত কাৰ্যকৰী লোকচান বহুত বেছি হৈছে ।

পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ব্যাপক অৱনতিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ভাৰতে ৬৫ বছৰীয়া সিন্ধু জল সন্ধি স্থগিত ৰখা, পাকিস্তানৰ ভিছা বাতিল কৰা, ৱাগাহ-আটাৰী সীমান্ত বন্ধ কৰা, দুয়োটা দূতাবাসৰ কূটনৈতিক কৰ্মচাৰী হ্ৰাস কৰাকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰতিশোধৰে পাকিস্তানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল ।

মে’ মাহত প্ৰথম আক্ৰমণৰ পিছত ইয়াৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটে, কিয়নো পঞ্জাব আৰু আজাদ জম্মু-কাশ্মীৰৰ চহৰসমূহত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । যাৰ ফলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস হয় ।

একে সময়তে ভাৰতে পাকিস্তানী বিমানত থকা নিষেধাজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিমানকে ধৰি পাকিস্তানৰ মালিকানাধীন, পৰিচালিত বা পাকিস্তানৰ পৰা চাৰ্টাৰ কৰা যিকোনো বিমানৰ বাবে ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গ ২০২৫ চনৰ ২৪ অক্টোবৰলৈকে বন্ধ কৰা হৈছে ৷ ২০২৫ চনৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰত জাৰি কৰা হৈছিল NOTAM ।

