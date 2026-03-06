ETV Bharat / international

কানাডা-ভাৰত ইউৰেনিয়াম যোগান চুক্তি; উদ্বিগ্ন পাকিস্তান

ভাৰত আৰু কানাডাই ইউৰেনিয়াম আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ওপৰত চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ লগতে ব্যাপক অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব সমাপ্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

Pakistan
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি
ইছলামাবাদ : কানাডা আৰু ভাৰতৰ মাজত দীৰ্ঘম্যাদী ইউৰেনিয়াম যোগানৰ চুক্তিক লৈ বৃহস্পতিবাৰে পাকিস্তানে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয় মজুত ভঁৰাল অধিক টনকিয়াল হ’ব পাৰে ।

উল্লেখ্য যে, কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিয়ে ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২ মাৰ্চলৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভাৰত আৰু কানাডাই ইউৰেনিয়াম আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত মূল চুক্তিত মোহৰ মাৰিছিল আৰু শীঘ্ৰে এক ব্যাপক অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি সম্পাদন কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল ।

সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পাকিস্তানৰ বৈদেশিক কাৰ্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ তাহিৰ আন্দ্ৰাবীয়ে এক বিবৃতিত কয়, "কানাডা আৰু ভাৰতৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী ইউৰেনিয়াম যোগান চুক্তি আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত ক্ষুদ্ৰ মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ আৰু উন্নত ৰিয়েক্টৰ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্য সহযোগিতাক পাকিস্তানে উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছে ।"

লগতে কোৱা হৈছে যে এই চুক্তিৰ 'কৌশলগত পৰিণতি' আছে যিবোৰ সমস্যাজনক । কাৰণ “নিশ্চিত বাহ্যিক ইউৰেনিয়াম যোগানে ভাৰতৰ ঘৰুৱা মজুত ভঁৰালক সামৰিক ব্যৱহাৰৰ বাবে ফলপ্ৰসূভাৱে মুকলি কৰি দিয়ে । যাৰ ফলত ইয়াৰ বিভাজনকাৰী সামগ্ৰীৰ মজুত সম্প্ৰসাৰণ সম্ভৱ হয়, ইয়াৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰভাণ্ডাৰৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত হয় আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ কৌশলগত ভাৰসাম্যত বৰ্তমানৰ বিষম অৱস্থা গভীৰ হয় ৷”

ইয়াৰ উপৰি কয় যে এই ব্যৱস্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অস্ত্ৰ প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কানাডাৰ দায়বদ্ধতা আৰু উক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অধীনত ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাকো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "এই ব্যৱস্থাই নাগৰিক পাৰমাণৱিক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক দেশ-নিৰ্দিষ্ট ব্যতিক্ৰমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"

লগতে কোৱা হৈছে যে পাকিস্তানে এই কথা দোহাৰে যে নাগৰিক পাৰমাণৱিক সহযোগিতা বৈষম্যহীন, মাপকাঠিভিত্তিক পদ্ধতিৰে পৰিচালিত হ’ব লাগিব, যিটো পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ চুক্তিৰ পক্ষ নথকা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সমানে প্ৰযোজ্য হ’ব লাগিব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

