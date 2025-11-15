Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / international

পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যক বিকৃত কৰিছে; ভাৰতক সমালোচনা পাকিস্তানৰ

বৈদেশিক কাৰ্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ তাহিৰ আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণৰ ওপৰত ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰি আহিছে ।

Pakistan Criticises India
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইছলামবাদ : ভাৰতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ মন্তব্যক 'বিকৃত' কৰা বুলি অভিহিত কৰি পাকিস্তানে শুকুৰবাৰে ভাৰতক সমালোচনা কৰে । বৈদেশিক কাৰ্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ তাহিৰ আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে পাকিস্তানৰ অন্তিমটো পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা ১৯৯৮ চনৰ মে’ মাহত কৰা হৈছিল আৰু পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত দেশখনৰ স্থিতি সুপ্ৰতিষ্ঠিত আৰু স্পষ্ট ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ট্ৰাম্পে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত পাকিস্তানৰ নামো উল্লেখ কৰিছে । ট্ৰাম্পৰ উক্ত মন্তব্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি ভাৰতে যোৱা সপ্তাহত কয় যে পাকিস্তানৰ 'গোপন' পাৰমাণৱিক কাৰ্যকলাপ দশক দশক ধৰি চলি থকা চোৰাং ব্যৱসায় আৰু ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ উলংঘাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত ।

শুকুৰবাৰে সাপ্তাহিক সংবাদমেলত আন্দ্ৰাবীয়ে কয় যে পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণৰ ওপৰত ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, "ভাৰতে স্পষ্টভাৱে তথ্য বিকৃত কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বক্তব্য সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমেৰিকান পক্ষই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘গোপনীয় বা অবৈধ পাৰমাণৱিক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন, পক্ষপাতদুষ্ট...।" আনহাতে, ভয়াৱহ দিল্লী বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত সোধাত তেওঁ কয়, "আমি নাজানো এই লোকসকল (সন্দেহজনক) কোন ।”

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীত এখন গাড়ীত সংঘটিত এক প্ৰবল বিস্ফোৰণত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয় । তদন্তকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে দিল্লী বিস্ফোৰণৰ এজন সন্দেহযুক্ত লোকে জইছ-ই-মহম্মদকে ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অভিযানৰ বাবে সামগ্ৰী যোগান সহজ কৰি তুলিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :অৱশেষত ট্ৰাম্পৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিবিচিৰ,মানহানি গোচৰ ভিত্তিহীন
লগতে পঢ়ক :দিল্লী বিস্ফোৰণত শোক প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ, ইছলামাবাদৰ অভিযোগ খণ্ডন ভাৰতৰ

TAGGED:

US PRESIDENT TRUMP
INDIA PAKISTAN TENSIONS
PAK NUCLEAR TESTS
ইটিভি ভাৰত অসম
PAKISTAN CRITICISES INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.