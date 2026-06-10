সীমান্ত অঞ্চলত পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত মহিলা-শিশুসহ নিহত ১২
তালিবানৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদে বিমান আক্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে পাকিস্তানে আফগান প্ৰদেশ খোষ্ট, কুনাৰ আৰু পাক্টিকাক লক্ষ্য কৰি লয় ।
Published : June 10, 2026 at 12:08 PM IST
খোষ্ট (আফগানিস্তান) : আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ সীমান্তত পুনৰবাৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । মঙলবাৰে নিশা পাকিস্তানৰ সামৰিক যুদ্ধ বিমানে আফগানৰ আকাশমাৰ্গ উলংঘা কৰে । পাকিস্তানী সেনাই আফগান সীমান্ত অঞ্চলত নাগৰিকৰ বাসগৃহক লক্ষ্য কৰি বোমাবৰ্ষণ কৰে ।
পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণৰ ফলত মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি প্ৰায় ১২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । আফগানৰ মুখপাত্ৰ জাবিউল্লাহ মুজাহিদে সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি এই তথ্য সদৰী কৰাৰ লগতে পাকিস্তানী বাহিনীয়ে পুনৰবাৰ আফগানিস্তানৰ সাৰ্বভৌমত্বক প্ৰকাশ্যভাৱে উলংঘা কৰে বুলি অভিযোগ কৰে ।
আফগান চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদে এক্সত কয়, “যোৱা নিশা পাকিস্তানী বাহিনীয়ে পুনৰবাৰ আফগান আকাশমাৰ্গ উলংঘা কৰি কুনাৰ, খোষ্ট আৰু পাক্টিকা প্ৰদেশৰ নাগৰিকৰ ঘৰত বোমা বিস্ফোৰণ কৰে । এই আক্ৰমণৰ ফলত ১১টা শিশু, এগৰাকী মহিলা আৰু এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু হয় ।”
Crime— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) June 10, 2026
Last night, the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and bombed civilian homes in the provinces of Kunar, Khost, and Paktika.
As a result of these attacks, 11 children, one woman, and one elderly man were killed, while 14 other women
2/1
খোষ্ট প্ৰদেশৰ এজন বিষয়াই নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈয়ে এএফপিক কয়, স্পেৰা জিলাৰ এটা ঘৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১০ জন লোক আহত হয় ।
চুবুৰীয়া পাক্টিকা প্ৰদেশত বৰমল জিলাত পৃথকে পৃথকে কৰা আক্ৰমণত তিনিজন নাগৰিক নিহত হোৱাৰ খবৰ দুজন বাসিন্দাই দিয়ে ।
এজন বাসিন্দাই কয় যে এটা ঘৰক লক্ষ্য কৰি এই আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত শিশুও আছে ।
এএফপিয়ে এই সন্দৰ্ভত পাকিস্তানৰ সামৰিক বাহিনী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰি যদিও তেওঁলোকে তৎক্ষণাত কোনো সঁহাৰি নিদিলে ৷ অৱশ্যে ইছলামাবাদে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছে যে আফগানিস্তানত আক্ৰমণ তেওঁলোকৰ ভূখণ্ডত আক্ৰমণ চলোৱা উগ্ৰপন্থীক লক্ষ্য কৰি কৰা হৈছে আৰু ই ইচ্ছাকৃতভাৱে সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই ৷