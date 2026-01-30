১৪ বছৰৰ মূৰত পুনৰ পাকিস্তান-বাংলাদেশৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰম্ভ

১৪ বছৰৰ মূৰত পুনৰ পাকিস্তান-বাংলাদেশৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰম্ভ
বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সৰ বিমান বিজি ৩৪১ ঢাকাৰ হজৰত শ্বাহজালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৮:১৫ বজাত উৰা মাৰি নিশা ১১:০৩ বজাত কৰাচীত উপস্থিত হয় ।
কৰাচী: সুদীৰ্ঘ ১৪ বছৰৰ মূৰত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান সেৱা ৷ বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সে ঢাকা-কাৰাচীৰ মাজত এখন উদ্বোধনী বিমান চলাচলৰ দ্বাৰা এই সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰে বুলি স্থানীয় সংবাদপত্ৰ ডনে প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে পাকিস্তান বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই এক বিবৃতিত কয় যে বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সৰ বিমানখনে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কৰাচীৰ জিন্না আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত পৰম্পৰাগত জল কামানৰ চেলুট লাভ কৰে ।
ডনে উল্লেখ কৰা ফ্লাইট ট্ৰেকিং তথ্য অনুসৰি বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সৰ বিমান বিজি ৩৪১ ঢাকাৰ হজৰত শ্বাহজালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা নিশা ৮:১৫ বজাত উৰা মাৰি নিশা ১১:০৩ বজাত কৰাচীত উপস্থিত হয়।
বিমানবন্দৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সিন্ধৰ ৰাজ্যপাল কামৰাণ টেছ’ৰীয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ সৈতে সহযোগিতা বিমান পৰিবহণৰ বাহিৰেও অন্যান্য খণ্ডলৈও বিস্তৃত হ’ব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ঢাকাত থকা পাকিস্তানৰ উচ্চায়ুক্তই জনোৱা মতে, “সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি” উদ্বোধনী বিমানখন হজৰত শ্বাহজালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰে ৷ এই উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বাংলাদেশৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ আৰু পৰ্যটন উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কয় যে ঢাকা-কাৰাচী পথৰ লক্ষ্য হৈছে “সংযোগ বৃদ্ধি, পৰ্যটনক প্ৰসাৰ কৰা আৰু মানুহৰ মাজত সংযোগ শক্তিশালী কৰা ৷” বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সে ক্ৰমান্বয়ে বিমানৰ ভাৰা হ্ৰাস কৰি জনসাধাৰণৰ বাবে যাত্ৰা অধিক সুলভ কৰি তুলিব বুলি তেওঁ কয় ।
অনুষ্ঠানত পাকিস্তানৰ উচ্চায়ুক্তই বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন নেতা মহম্মদ ইউনুছ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ মাজত বিমান সংযোগ সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
এক বিবৃতিত তেওঁৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হয় যে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ নেতৃত্বৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আকাংক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছহাক দাৰে ঢাকা ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োপক্ষই প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল।
ডনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দুয়োখন দেশে ১৪ বছৰৰ বাবে নিলম্বিত হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছিল ।
