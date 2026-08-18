ETV Bharat / international

ইমৰাণ খানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি; কাৰাগাৰৰ পৰা হাস্পতাললৈ নিবলৈ নিৰ্দেশ পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ বাবে পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানক জেলৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

former Pak prime minister Imran Khan
ইমৰাণ খান (File photo - ANI)
author img

By ANI

Published : August 18, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইছলামবাগ : পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানলৈ ডাঙৰ সকাহ ৷ পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইমৰান খানক এই সকাহ প্ৰদান কৰিছে । কাৰণ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰিফ আলভিয়ে মঙলবাৰে দাবী কৰে যে কাৰাগাৰত বন্দী ইমৰাণ খানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে । খানৰ হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি আৰু উচ্চ ৰক্তচাপক লৈ আৰিফ আলভিয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

ইয়াৰে পাছতে ড’নত (পাকিস্তানী বাতৰি কাকত) প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আদিয়ালা জেলত কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইমৰাণ খানক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে জেলৰ পৰা শ্বিফা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মঙলবাৰে আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আদালতক ইমৰান খানৰ চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

former Pak prime minister Imran Khan
ইমৰাণ খান (ANI)

ন্যায়াধীশ শ্বাহিদ ৱাহিদৰ নেতৃত্বত আৰু ন্যায়াধীশ নয়ম আখতাৰ আফগান আৰু ন্যায়াধীশ ইষ্টিয়াক ইব্ৰাহিমৰ তিনিজন ন্যায়াধীশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে ইমৰানে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ৷ এই আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েঅ আদালতে এই ৰায়দান কৰে ।

দেশত ৰাজনৈতিক বন্দীসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ উদ্ধৃতি দি আদালতে ইমৰাণ খানৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক সাপ্তাহিকভাৱে তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈও কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে । ড’নত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আদালতে আৰু এটা মেডিকেল ব’ৰ্ড গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, য’ত ইমৰাণ খানৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক আৰু তেওঁৰ ভগ্নী উজমা খান থাকিব ।

ইমৰাণ খানৰ অৱস্থাৰ তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টাও প্ৰকাশ পাইছিল, কিয়নো ইমৰাণৰ অধিবক্তা আৰু পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁৰ চিকিৎসা প্ৰতিবেদন সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ বা বিষয়টো ৰাজনীতি নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।

ড’নৰ মতে, পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰসমূহৰ অৱস্থাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে আদালতে এই নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ইমৰাণে কাৰাবন্দী হৈ থকা আদিয়ালা জেলৰ অধীক্ষকে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ এদিন পাছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।

ইফালে ইমৰাণ খানৰ দুই পুত্ৰ চুলেমান খান আৰু কাছিম খানে CNN-ক জনোৱা মতে, তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো আপডেট পোৱা নাই, কিয়নো পৰিয়াল, অধিবক্তা বা ঘৰুৱা চিকিৎসককো বিগত সাত মাহৰ পৰা তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ লাগে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক !

TAGGED:

ইমৰাণ খানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি
পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়
IMRAN KHAN TO BE MOVED TO HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.