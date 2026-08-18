ইমৰাণ খানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি; কাৰাগাৰৰ পৰা হাস্পতাললৈ নিবলৈ নিৰ্দেশ পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ বাবে পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানক জেলৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
By ANI
Published : August 18, 2026 at 7:16 PM IST
ইছলামবাগ : পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানলৈ ডাঙৰ সকাহ ৷ পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইমৰান খানক এই সকাহ প্ৰদান কৰিছে । কাৰণ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰিফ আলভিয়ে মঙলবাৰে দাবী কৰে যে কাৰাগাৰত বন্দী ইমৰাণ খানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে । খানৰ হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি আৰু উচ্চ ৰক্তচাপক লৈ আৰিফ আলভিয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
ইয়াৰে পাছতে ড’নত (পাকিস্তানী বাতৰি কাকত) প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আদিয়ালা জেলত কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইমৰাণ খানক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে জেলৰ পৰা শ্বিফা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মঙলবাৰে আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আদালতক ইমৰান খানৰ চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
ন্যায়াধীশ শ্বাহিদ ৱাহিদৰ নেতৃত্বত আৰু ন্যায়াধীশ নয়ম আখতাৰ আফগান আৰু ন্যায়াধীশ ইষ্টিয়াক ইব্ৰাহিমৰ তিনিজন ন্যায়াধীশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে ইমৰানে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ৷ এই আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েঅ আদালতে এই ৰায়দান কৰে ।
দেশত ৰাজনৈতিক বন্দীসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ উদ্ধৃতি দি আদালতে ইমৰাণ খানৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক সাপ্তাহিকভাৱে তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈও কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে । ড’নত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আদালতে আৰু এটা মেডিকেল ব’ৰ্ড গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, য’ত ইমৰাণ খানৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক আৰু তেওঁৰ ভগ্নী উজমা খান থাকিব ।
ইমৰাণ খানৰ অৱস্থাৰ তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টাও প্ৰকাশ পাইছিল, কিয়নো ইমৰাণৰ অধিবক্তা আৰু পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁৰ চিকিৎসা প্ৰতিবেদন সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ বা বিষয়টো ৰাজনীতি নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
ড’নৰ মতে, পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰসমূহৰ অৱস্থাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে আদালতে এই নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ইমৰাণে কাৰাবন্দী হৈ থকা আদিয়ালা জেলৰ অধীক্ষকে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ এদিন পাছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
ইফালে ইমৰাণ খানৰ দুই পুত্ৰ চুলেমান খান আৰু কাছিম খানে CNN-ক জনোৱা মতে, তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো আপডেট পোৱা নাই, কিয়নো পৰিয়াল, অধিবক্তা বা ঘৰুৱা চিকিৎসককো বিগত সাত মাহৰ পৰা তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ৷