জইছ-ই-মহম্মদৰ মুৰব্বী মাছুদ আজহাৰৰ মূৰৰ দাম ৭০ লাখ টকা ঘোষণা পাকিস্তানৰ
জইছ-ই-মহম্মদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুৰব্বী আজহাৰক ২০০১ চনৰ সংসদ আক্ৰমণকে ধৰি কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰত ভাৰতে বিচাৰি আছে ।
By PTI
Published : September 14, 2026 at 10:27 PM IST
ইছলামাবাদ: জইছ-ই-মহম্মদৰ মুৰব্বী মাছুদ আজহাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা তথ্যৰ বাবে পাকিস্তানে ৭ মিলিয়ন টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে । সোমবাৰে পাকিস্তানৰ বিষয়াসকলে কয় যে আজহাৰ দেশৰ ফেডাৰেল ইনভেষ্টিগেচন এজেন্সীৰ (এফ আই এ)ৰ মষ্ট-ৱাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ ‘ৰেড বুক’ত তালিকাভুক্ত হৈ আছে ।
জইছ-ই-মহম্মদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুৰব্বী আজহাৰক ২০০১ চনৰ সংসদ আক্ৰমণকে ধৰি কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰত ভাৰতে বিচাৰি আছে । ভাৰতে পাকিস্তানৰ পৰা বিচৰা ২০ জন পলাতক লোকৰ ভিতৰত আজহাৰৰ নামো আছে । ২০০৮ চনত মুম্বাইত সংঘটিত লস্কৰ-ই-তৈবা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰা ১০ টা আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতে এই দাবী নবীকৰণ কৰিছিল, য’ত ১৬৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।
২০১৬ চনৰ পাঠানকোট এয়াৰবেছ আক্ৰমণ আৰু ২০১৯ চনৰ পুলৱামা বোমা বিস্ফোৰণকে ধৰি পৰৱৰ্তী আক্ৰমণৰ সৈতেও ভাৰতীয় বিষয়াসকলে জইছ-ই-মহম্মদক সংযুক্ত কৰিছে । ভাৰতে বছৰ বছৰ ধৰি পাকিস্তানে আজহাৰক আশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ৷ আনহাতে পাকিস্তানে কয় যে তেওঁ আফগানিস্তানলৈ পলায়ন কৰিছিল - যিটো দাবী আফগানিস্তানৰ তালিবান চৰকাৰে নাকচ কৰিছে ।
সংস্থাটোৱে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত এফ আই এৰ ৰেড বুক অৱ মষ্ট-ৱাণ্টেড টেৰৰিষ্টত আজহাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । অফিচাৰসকলে উল্লেখ কৰিছে যে পঞ্জাৱৰ গৃহ বিভাগৰ অনুৰোধত তেওঁৰ নাম ২০২৬ চনৰ বাবে এফ আই এৰ ৰেড বুকতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এই তালিকাত আজহাৰৰ নাম ক্ৰমিক নম্বৰ ১৪৮০ ত আছে, য’ত ১৮০৪ টা মষ্ট-ৱাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । তালিকাত আজহাৰক সুস্থ, শক্তিশালী আৰু স্বাভাৱিক মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।
সবিশেষ তথ্য অনুসৰি তেওঁক তিনিটা গোচৰত বিচৰা হৈছে: গুজৰাণৱালাৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিভাগৰ থানাত পঞ্জীয়নভুক্ত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন, ১৯৯৭ৰ ধাৰা ১১-ইই(৪), ১১-এফ(২), ১১-ডব্লিউ, আৰু ১১-অ’অ’অ’ৰ অধীনত ৩ ডিচেম্বৰ, ২০২০ তাৰিখৰ এফআইআৰ-১৭/২০; মুলতানৰ চিটিডি থানাত পঞ্জীয়ন কৰা সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইনৰ ধাৰা ১১-ইই(৪)ৰ অধীনত ৯ মাৰ্চ, ২০২০ তাৰিখৰ এফআইআৰ-৮/২০; আৰু লাহোৰৰ চিটিডি থানাত পঞ্জীয়ন কৰা সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইনৰ ধাৰা ১১-এইচ(৩), ১১-আই, ১১-জে(২) আৰু ১১-এনৰ অধীনত ২০২১ চনৰ ২৯ মাৰ্চ তাৰিখৰ এফআইআৰ-৪/২১ ।
তালিকাত লিখা আছে, “পাকিস্তানৰ ফেডাৰেল/প্ৰভিন্সিয়েল চৰকাৰে মৌলানা খুদা বক্সৰ পুত্ৰ মৌলানা মাছুদ আজহাৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে বন্দী বা দোষী সাব্যস্ত কৰা তথ্যৰ বাবে ৭,০০০,০০০ টকা পৰ্যন্ত পুৰস্কাৰ আগবঢ়াইছে ।”
বিত্তীয় কাৰ্য টাস্ক ফ’ৰ্চৰ পৰৱৰ্তী পূৰ্ণাংগ বৈঠকৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ অহা ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ৩০ অক্টোবৰলৈ পেৰিছত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । ২০১৮ চনত পাকিস্তানক এফ এ টি এফৰ বৰ্ধিত নিৰীক্ষণত স্থান দিয়া হৈছিল, যাক সাধাৰণতে “ধূসৰ তালিকা” বুলি জনা যায় আৰু ২০২২ চনলৈকে দেশখন সেই তালিকাত আছিল ।
কিন্তু এফএটিএফৰ দুটা কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ অধীনত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াক তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল – এটাত ২০১৮ চনত আৰু আনটো ২০২১ চনত সন্মতি দিয়া হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: পুনৰ উভতি আহিছে সোঁপন্থী উগ্ৰবাদী ৰাজনীতি