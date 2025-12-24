ইমৰাণ খানৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি
পৰৱৰ্তী শুনানিত ইমৰাণ খানক ব্যক্তিগতভাৱে বা ভিডিঅ’ লিংকৰ জৰিয়তে হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দি আদালতে বুছৰাৰ গোচৰ ২৭ জানুৱাৰীলৈ স্থগিত ৰাখে ।
Published : December 24, 2025 at 9:01 PM IST
ইছলামাবাদ: পাকিস্তানৰ এখন আদালতে ৯ মে’ৰ গোচৰ আৰু আন ৫টা বিষয়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খান আৰু তেওঁৰ পত্নী বুছৰা বিবিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বৃদ্ধি কৰিছে । ৭৩ বছৰীয়া প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী শুনানিত ব্যক্তিগতভাৱে নহ’লেও ভিডিঅ’ লিংকৰ জৰিয়তে হাজিৰ হ’ব লাগিব বুলি আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
অতিৰিক্ত জিলা আৰু ছেছন ন্যায়াধীশ মহম্মদ আফজল মাজোকাই মঙলবাৰে আগতীয়া জামিনৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে, য’ত খান আৰু পত্নীৰ হৈ অধিবক্তা শম্সা কায়ানী আদালতত উপস্থিত হয় ৷ ফলস্বৰূপে আদালতে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বৃদ্ধি কৰি শুনানি ২৭ জানুৱাৰীলৈ স্থগিত ৰাখে । লগতে পৰৱৰ্তী শুনানিত পাকিস্তানৰ তেহৰিক-ই-ইনছাফৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আদালতে ৷
৯ মে’ৰ গোচৰৰ উপৰিও হত্যাৰ চেষ্টা আৰু কথিত ভুৱা ৰচিদ দাখিল কৰাকে ধৰি অন্যান্য গোচৰো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে । তোশাখানা উপহাৰৰ সৈতে জড়িত ভুৱা ৰচিদ জমা দিয়াৰ বাবে খানৰ পত্নী বুছৰা বিবিৰ বিৰুদ্ধেও ৰুজু কৰা হৈছে এক সুকীয়া গোচৰ ।
ইফালে অতিৰিক্ত জিলা আৰু ছেছন ন্যায়াধীশ চৌধুৰী আমিৰ জিয়াইও বুছৰা বিবিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বৃদ্ধি কৰি বিষয়টো ২৭ জানুৱাৰীলৈ স্থগিত ৰাখে । ৯ মে’ৰ এই গোচৰসমূহ ইছলামবাদত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত ২০২৩ চনত খানৰ সমৰ্থকসকলে কৰা হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ।
তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শান্তিপূৰ্ণ বিধানসভা আৰু জনশৃংখলা আইন আৰু অন্যান্য প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত ৰামনা থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ । খানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ২০২৩ চনত ইছলামাবাদত সংঘটিত হিংসাত্মক কাৰ্যৰ সমৰ্থকসকলৰ সৈতে জড়িত ৯ মে’ৰ গোচৰসমূহ ৷
২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ক্ষমতাৰ পৰা বঞ্চিত তথা ২০২৩ চনৰ আগষ্টৰ পৰা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা খানৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও গোচৰ । খানৰ লগতে পত্নী বুছৰা বিবিক শনিবাৰে তোশাখানাৰ দুটাকৈ দুৰ্নীতিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি আদালতে ১৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে ।
লগতে পঢ়ক: আৰক্ষী-বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি, হিন্দু বাংলাদেশী যুৱকৰ হত্যাক লৈ অস্থিৰ পশ্চিমবংগ