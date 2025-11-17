ছৌদি আৰৱত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা: ৪০ৰো অধিক ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু

ছৌদি আৰৱত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা: ৪০ৰো অধিক ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু
ছোদি আৰৱত ভাৰতীয় হজযাত্ৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনা । নিহত অধিকাংশই হায়দৰাবাদৰ । তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাংসদ ওৱেইছিৰ শোকপ্ৰকাশ ।
By ANI
Published : November 17, 2025 at 12:54 PM IST
নতুন দিল্লী : ছৌদি আৰৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । মদিনাৰ সমীপত উমৰাহ হজযাত্ৰী লৈ যোৱা এখন বাছে ডিজেল টেংকাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত ৪০ জনতকৈ অধিক ভাৰতীয়ৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । খবৰ অনুসৰি বাছখন মক্কাৰ পৰা মদিনালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দেওবাৰে ছৌদি আৰৱৰ সময় অনুসৰি নিশা প্ৰায় ১১ বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাছখন । খবৰ অনুসৰি এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ বেছিসংখ্যকেই তেলেংগানাৰ বাসিন্দা আছিল ।
এই ঘটনা নিশ্চিত কৰি জেদ্দাত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে কয় যে তেওঁলোকে ২৪/৭ কণ্ট্ৰল ৰূম স্থাপন কৰিছে আৰু সহায় বিচৰাসকলৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰেও গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "ছৌদি আৰৱৰ মদিনাত দুৰ্ঘটনাত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈছো । ৰিয়াদত থকা আমাৰ দূতাবাস আৰু জেদ্দাত থকা কনছুলেটে এই দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু পৰিয়ালসমূহক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলো ।"
প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি নিহতসকলৰ ১৬ গৰাকী মল্লেপল্লীৰ বাসিন্দা হোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ টোলী চক, তপ্পাচাবুত্ৰা, আছিফনগৰ আৰু গোছামহলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰে বহুতেই স্থানীয় ট্ৰেভেল এজেন্সিৰ জৰিয়তে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে পেকেজ বুকিং কৰিছিল ।
ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, ৪৫ গৰাকী লোকে আল মক্কা ট্যুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে যাত্ৰা কৰিছিল আৰু আন কেইবাজনো লোকে মালেপালীস্থিত ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ জৰিয়তে ভ্ৰমণ কৰিছিল । এজন আত্মীয়ই জনোৱা মতে বাছখনত ৩ গৰাকী মহিলাকে ধৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ৬ জন সদস্য আছিল । মদিনাৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি নিশাই তথ্য লাভ কৰা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
ভুক্তভোগীৰ এজন আত্মীয়ই কয়, "কি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পৰা নাই । দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পৰাৰ লগে লগে আমি সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ ।"
Indian pilgrims feared dead in bus accident in Saudi Arabia; Telangana CM Revanth Reddy expresses shock— ANI Digital (@ani_digital) November 17, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/ZhaO55TM8i#SaudiArabia #BusAccident #TelanganaCM pic.twitter.com/TEEOfSf7Sb
ছৌদি আৰৱত ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰীৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা বাছ দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে । তেলেংগানা চৰকাৰে ৰিয়াদত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত ৰাজ্য চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে নতুন দিল্লীৰ বিষয়াসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে আৰু দূতাবাস কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
Saudi Arabia mein bus hadse mein Hyderabad ke taqreeban 42 Umrah zaireen (pilgrims) ke inteqal ki khabar nihayat afsosnaak hai. main Bharat ke External Affairs Minister @DrSJaishankar se darkhwast karta hoon ke inteqal hone walo ki body Bharat wapas lai jayein, aur agar koi… pic.twitter.com/UtStSmeNdR— AIMIM (@aimim_national) November 17, 2025
হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়েও এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰে আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনায় । ওৱেইছিয়ে কয় যে তেওঁ ৰিয়াদত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ মিছনৰ বিষয়া আবু মেথেন জৰ্জৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ হায়দৰাবাদৰ দুটা ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছে আৰু যাত্ৰীসকলৰ সবিশেষ ৰিয়াদ দূতাবাস আৰু বৈদেশিক সচিবৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ওৱেইছিয়ে কয়, "মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক, বিশেষকৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰক অনুৰোধ কৰিছো যে মৃতদেহবোৰ ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিব লাগে আৰু যদি কোনো লোক আহত হয়, তেন্তে তেওঁলোকে উপযুক্ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে ।"
