গণহত্যাৰ গোচৰত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক মৃত্যুদণ্ড
৪৫৩ পৃষ্ঠাৰ ৰায়টো ৬ টা পৃথক পৃথক অধ্য়ায়ত বিভাগ কৰা হয় ৷ প্রায় ৪০ মিনিটৰো অধিক সময় ধৰি এই ৰায় পাঠ কৰে ন্যায়াধীশে ৷
Published : November 17, 2025 at 2:53 PM IST
ঢাকা : বিপদত নিৰ্বাসিত প্ৰাক্তন বাংলাদেশী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা । মানৱতা বিৰোধী অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা ৷ বাংলাদেশৰ আন্তর্জাতিক অপৰাধ ট্রাইবুনেলে তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিয়ে ৷
সোমবাৰে ট্রাইবুনেলৰ ১-এ বিচাৰপীঠৰ ন্যায়াধীধ মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদাৰৰ নেতৃত্বাধীন তিনিজনীয়া সদস্যৰ পেনেলে এই ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ ৪৫৩ পৃষ্ঠাৰ ৰায়টো ৬ টা পৃথক পৃথক অধ্য়ায়ত বিভক্ত কৰা হয় ৷ এই ৰায় প্রায় ৪০ মিনিটৰো অধিক সময় ধৰি ন্যায়াধীশে পঢ়ি শুনায় ৷ ট্রাইবুনেলৰ আন দুগৰাকী সদস্য হৈছে ন্যায়াধীশ মহম্মদ চফিউল আলম মাহমুদ আৰু মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুৰী ।
#WATCH | Dhaka, Bangladesh | Visuals from outside the International Crimes Tribunal (ICT) ahead of the announcement of the verdict in the case accusing ousted Prime Minister Sheikh Hasina, former home minister Asaduzzaman Khan Kamal, and former Inspector General of Police… pic.twitter.com/os5ByqTkgy— ANI (@ANI) November 17, 2025
উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধৰি এই গোচৰৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আদালতত মুখ্য চৰকাৰী অধিবক্তা মহম্মদ তাজুল ইছলামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিবক্তা মিজানুল ইছলাম, গাজী এম এইচ তামিম আৰু ফাৰুক আহাম্মদে শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ১৩ নৱেম্বৰত গোচৰৰ শুনানি শেষ হয় ৷ উক্ত শুনানিত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰে দেশখনৰ এটর্নী জেনেৰেলে ৷
অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰক ।