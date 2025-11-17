ETV Bharat / international

গণহত্যাৰ গোচৰত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক মৃত্যুদণ্ড

৪৫৩ পৃষ্ঠাৰ ৰায়টো ৬ টা পৃথক পৃথক অধ্য়ায়ত বিভাগ কৰা হয় ৷ প্রায় ৪০ মিনিটৰো অধিক সময় ধৰি এই ৰায় পাঠ কৰে ন্যায়াধীশে ৷

VERDICT AGAINST SHEIKH HASINA
গণহত্যাৰ গোচৰত শ্বেখ হাচিনাক মৃত্যুদণ্ড (ETV Bharat)
ঢাকা : বিপদত নিৰ্বাসিত প্ৰাক্তন বাংলাদেশী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা । মানৱতা বিৰোধী অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা ৷ বাংলাদেশৰ আন্তর্জাতিক অপৰাধ ট্রাইবুনেলে তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিয়ে ৷

সোমবাৰে ট্রাইবুনেলৰ ১-এ বিচাৰপীঠৰ ন্যায়াধীধ মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদাৰৰ নেতৃত্বাধীন তিনিজনীয়া সদস্যৰ পেনেলে এই ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ ৪৫৩ পৃষ্ঠাৰ ৰায়টো ৬ টা পৃথক পৃথক অধ্য়ায়ত বিভক্ত কৰা হয় ৷ এই ৰায় প্রায় ৪০ মিনিটৰো অধিক সময় ধৰি ন্যায়াধীশে পঢ়ি শুনায় ৷ ট্রাইবুনেলৰ আন দুগৰাকী সদস্য হৈছে ন্যায়াধীশ মহম্মদ চফিউল আলম মাহমুদ আৰু মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুৰী ।

উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধৰি এই গোচৰৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আদালতত মুখ্য চৰকাৰী অধিবক্তা মহম্মদ তাজুল ইছলামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিবক্তা মিজানুল ইছলাম, গাজী এম এইচ তামিম আৰু ফাৰুক আহাম্মদে শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ১৩ নৱেম্বৰত গোচৰৰ শুনানি শেষ হয় ৷ উক্ত শুনানিত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰে দেশখনৰ এটর্নী জেনেৰেলে ৷

অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰক ।

