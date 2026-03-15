হৰমুজ প্ৰণালীৰ দায়িত্ব ল’ব লাগে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল দেশসমূহে, ট্ৰাম্প

ইৰাণ আক্ৰমণৰ ফলত হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে সামুদ্ৰিক যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ মাজেৰে সাধাৰণতে বিশ্বৰ খাৰুৱা তেল আৰু তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছৰ পঞ্চমাংশ পাৰ হৈ যায়।

Donald Trump
ড'নাল্ড ট্ৰাম্প (ফাইল ফটো) (APF)
Published : March 15, 2026 at 8:40 AM IST

ৱাশ্বিংটন: শনিবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে কঢ়িয়াই নিয়া তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল দেশসমূহে আমেৰিকাৰ সহায়ত এই পথটো মুকলি কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব ল’ব লাগে। আমেৰিকা-ইজৰাইলে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ পাছৰে পৰা ইৰাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাগৰীয় পথটো বন্ধ কৰি উপসাগৰীয় শক্তিৰ সুবিধাসমূহ আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে বিশ্বজুৰি তেলৰ মূল্য ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।

‘‘আমেৰিকাই ইৰাণক সামৰিক, অৰ্থনৈতিক আৰু আন সকলো দিশতে পৰাস্ত কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে, কিন্তু হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে তেল লাভ কৰা বিশ্বৰ দেশসমূহে সেই পথটোৰ যত্ন ল'ব লাগিব, আৰু আমি যথেষ্ট সহায় কৰিম!’’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে কয় ট্ৰাম্পে।

‘‘আমেৰিকাই সেই দেশসমূহৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিব যাতে সকলো দ্ৰুত, মসৃণ আৰু ভালদৰে হয়। এইটো সদায় এটা দলীয় প্ৰচেষ্টা হ'ব লাগিছিল, আৰু এতিয়া হ'ব।’’ -ট্ৰাম্পে কয়৷ আমেৰিকাই অতি সোনকালে এই জলদ্বীপৰ মাজেৰে টেংকাৰক এস্কৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে চীন, ফ্ৰান্স, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ব্ৰিটেইনে এই যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

ইৰাণ আক্ৰমণৰ ফলত হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে সামুদ্ৰিক যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ মাজেৰে সাধাৰণতে বিশ্বৰ খাৰুৱা তেল আৰু তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছৰ পঞ্চমাংশ পাৰ হৈ যায়। ইয়াৰ আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ স্থানত ইয়াৰ প্ৰস্থ মাত্ৰ ৫৪ কিলোমিটাৰ (৩৪ মাইল)।

শনিবাৰে দিয়া পোষ্টত ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সামৰিক সামৰ্থ নাইকিয়া হোৱা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় যদিও ইৰাণ এতিয়াও জলদ্বীপ আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰে। তেওঁ লিখিছে যে তেওঁলোক যিমানেই বেয়াকৈ পৰাজিত নহওক কিয়, এই জলপথৰ কাষেৰে, বা ইয়াৰ ভিতৰত ক’ৰবাত এখন বা দুখন ড্ৰ’ন পঠোৱা, ক্ল’জ ৰেঞ্জ মিছাইল নিক্ষেপ কৰাটো সহজ।

দেশসমূহক জলদ্বীপলৈ জাহাজ পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ সময়ত তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমেৰিকাই উপকূলৰ ওপৰত তীব্ৰ বোমাবৰ্ষণ কৰিব আৰু ইৰাণৰ নাও তথা জাহাজক পানীৰ পৰা অহৰহ আক্ৰমণ কৰিব। এটা বা আনটো দিশত, আমি অতি সোনকালে হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি, নিৰাপদ, আৰু বিনামূলীয়াকৈ পাম!" শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ খাৰুৱা তেল ৰপ্তানিৰ প্ৰায় সকলো কাম চম্ভালি থকা ইৰাণৰ খাৰ্গ দ্বীপৰ লক্ষ্যস্থানত বোমা বিস্ফোৰণ কৰে আমেৰিকাই।

ট্ৰাম্পে দ্বীপটোৰ তেলৰ আন্তঃগাঁথনিতো আঘাত কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে, যিটো আক্ৰমণত ৰক্ষা পৰিল, “ইৰাণ, বা আন কোনোবাই” জলদ্বীপৰ মাজেৰে জাহাজসমূহ পাৰ কৰাত বাধা দিব লাগেনে? ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত সামৰিক সহায় আগবঢ়াবলৈ আমেৰিকাৰ মিত্ৰ দেশসমূহ অনিচ্ছুক হৈ আহিছে যদিও ব্যাপক হৈ পৰা সংঘাতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই যুদ্ধজাহাজ সংগঠিত কৰিছে।

সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে ভূমধ্যসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ফ্ৰান্সৰ এখন বিমানবাহী জাহাজ পৰিদৰ্শন কৰি কয় যে ফ্ৰান্স আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহে জলদ্বীপটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে “ৰক্ষামূলক” অভিযান প্ৰস্তুত কৰি আছে। মঙলবাৰে ব্ৰিটেইনৰ এখন যুদ্ধজাহাজে দক্ষিণ চাইপ্ৰাছত ব্ৰিটেইনৰ আক্ৰ’টিৰি ঘাটিত ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ পিছত পূব ভূমধ্যসাগৰলৈ যোৱাৰ পথত দক্ষিণ ইংলেণ্ডৰ বন্দৰ এৰি “অঞ্চলটোত ব্ৰিটিছ প্ৰতিৰক্ষাক শক্তিশালী” কৰে।

