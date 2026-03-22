৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি নকৰিলে ইৰাণৰ শক্তিকেন্দ্ৰত আক্ৰমণ চলাব আমেৰিকাই: ট্ৰাম্পৰ সকীয়নি

৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি নকৰিলে ইৰাণৰ শক্তিকেন্দ্ৰত আক্ৰমণ চলাব আমেৰিকাই: ট্ৰাম্পৰ সকীয়নি
বিশ্বৰ শক্তি বজাৰত অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ কমোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে আমেৰিকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইৰাণৰ তেলৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা সমান্য উঠাই লয় ৷
Published : March 22, 2026 at 8:38 AM IST
ৱাশ্বিংটন: ইৰাণে আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰসমূহ নিঃশেষ কৰিব বুলি দেওবাৰে সকীয়াই দিয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত পুৱা ৫.১৪ বজাত (ভাৰতৰ সময় অনুসৰি) পোষ্ট কৰা এটা বাৰ্তাত ট্ৰাম্পে লিখিছে, "যদি ইৰাণে এই সঠিক সময়ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনো ভাবুকি নোহোৱাকৈ হৰমুজ জলদ্বীপ সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি নকৰে, তেন্তে আমেৰিকাই তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু প্ৰথমটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্ৰত আঘাত কৰি নিঃশেষ কৰি পেলাব৷ "
শুকুৰবাৰে কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে তেওঁ ইৰাণ যুদ্ধৰ বিষয়ে মিশ্ৰিত সংকেতৰ ধাৰাবাহিকতা প্ৰেৰণ কৰে, যিয়ে সংঘাতৰ দিশ আৰু তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ কৌশলৰ ওপৰত অধিক প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে । তেওঁৰ শেহতীয়া বাৰ্তাটোও এনে সময়ত প্ৰকাশ পাইছে, যেতিয়া তেওঁ সঘনাই কেতিয়াবা ভাষণতে, ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টত নিজৰ বক্তব্যৰে ওলোটা বক্তব্য কৰি আহিছে ।
'উইণ্ডিং ডাউন' যুদ্ধ
ট্ৰাম্পে আন এটা পোষ্টত যুদ্ধখন বন্ধ কৰাৰ কথা কোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ প্ৰশাসনে মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ অধিক সৈন্য প্ৰেৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰে আৰু বিশ্বৰ শক্তি বজাৰত অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ কমোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে আমেৰিকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইৰাণৰ তেলৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা সমান্য উঠাই লয় ৷ যাৰ ফলত ৱাশ্বিংটনে পৰম্পৰাগতভাৱে লিভাৰেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু চাপৰ পৰা উপশম লাভ কৰে ।
কাৰ্যৰ বিভ্ৰান্তিকৰ সংমিশ্ৰণে ট্ৰাম্পৰ সমালোচকসকলৰ মাজত এক অনুভৱক গভীৰ কৰি তুলিছে যে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰা যুদ্ধৰ কোনো স্পষ্ট, দীৰ্ঘম্যাদী কৌশল নাই । এতিয়া চতুৰ্থ সপ্তাহত যুদ্ধখন অভাৱনীয় পথত আগবাঢ়িছে আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতি অস্থিৰ হৈ পৰাৰ সময়তো বিশ্বাসযোগ্য শেষৰ খেলখন স্পষ্ট নহয় ।
বিত্তীয় বজাৰত আন এটা ৰুক্ষ দিনৰ পিছত শুকুৰবাৰে বিয়লি ট্ৰাম্পে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া নেটৱৰ্কত কয়, “আমি মধ্যপ্ৰাচ্যত আমাৰ সামৰিক প্ৰচেষ্টাসমূহ বন্ধ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ সময়ত আমাৰ লক্ষ্য পূৰণৰ অতি ওচৰ চাপি আহিছো ।” ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ইৰাণৰ নৌসেনা, ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষমতাক পৰ্যাপ্তভাৱে হ্ৰাস কৰিছে আৰু তেহৰাণক পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰাত বাধা দিছে ।
ইয়াৰ পিছত ৰিপাব্লিকান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে বিশ্বৰ প্ৰায় এক পঞ্চমাংশ তেল যোগানৰ পথ ষ্ট্ৰেইট অৱ হৰমুজক সুস্থিৰ নকৰাকৈয়ে আমেৰিকাই সংঘাতৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে । যুদ্ধৰ সময়ত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ, ড্ৰোন আৰু মাইন আক্ৰমণৰ ফলত এই জলদ্বীপ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ।
“হৰমুজ জলদ্বীপত প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা আন দেশসমূহে পহৰা আৰু আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব— আমেৰিকাই নকৰে!” ট্ৰাম্পে লিখিছে । কিন্তু, মন্তব্যৰ আন এটা বৈপৰীত্যত তেওঁ কয় যে আমেৰিকাই অনুৰোধ সাপেক্ষে সহায় কৰিব, “কিন্তু ইৰাণৰ ভাবুকি এবাৰ নিৰ্মূল হ’লে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ’ব নালাগে ।”
এই জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা তেল সাধাৰণতে উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে এছিয়া আৰু অন্যান্য ঠাইলৈ নিয়া হয় যদিও এই বিশৃংখলতাই এতিয়াও আমেৰিকাক প্ৰভাৱিত কৰিছে । বিশ্বজুৰি তেল ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰা হয়, গতিকে এছিয়াৰ দেশসমূহত তেলৰ নাটনিৰ বাবে আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহক বিক্ৰী কৰা তেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হয় ।
মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ অধিক আমেৰিকাৰ সামৰিক বাহিনী প্ৰেৰণ
আনকি ট্ৰাম্পে আমেৰিকাই যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ ওচৰ চাপিছে বুলি কোৱাৰ সময়তো প্ৰশাসনে প্ৰায় ২৫০০ অতিৰিক্ত মেৰিনৰ সৈতে আৰু তিনিখন যুদ্ধজাহাজ মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । এই সপ্তাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে সংঘাতত অধিক বাহিনী নিয়োগ কৰা বুলি কয় । সামৰিক বাহিনীয়ে কয় যে প্ৰায় ৫০ হাজাৰ লোকে এই যুদ্ধ প্ৰচেষ্টাত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
ট্ৰাম্পে স্থল সৈন্য প্ৰেৰণ কৰাটো নুই কৰিছে যদিও তেওঁৰ প্ৰশাসনে বিশেষ বাহিনী বা অনুৰূপ ইউনিটৰ সম্ভাব্য নিয়োগৰ ইংগিত দিছে। এই অঞ্চললৈ পঠোৱা মেৰিনসমূহ হৈছে দ্ৰুত উভচৰ অৱতৰণৰ বাবে ডিজাইন কৰা এক অভিযানমূলক ইউনিট, কিন্তু ইয়াক নিয়োগ কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে স্থলপথ আক্ৰমণ নিশ্চিত।
বিশ্লেষকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে অৱশেষত জলদ্বীপটোক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ স্থলভাগত আমেৰিকাৰ বাহিনীৰ উপস্থিতিৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । যুদ্ধৰ বাবে পেন্টাগনে কংগ্ৰেছৰ পৰা অতিৰিক্ত ২০০ বিলিয়ন ডলাৰ বিচৰাৰ খবৰ ওলোৱাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে এই সৈন্যৰ উত্থান ঘটিছে । সেই অসাধাৰণভাৱে উচ্চ সংখ্যাই যুদ্ধখনৰ অন্ত পেলোৱা বুলি ক’ব নোৱাৰি ।
শুকুৰবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ইৰাণৰ তেল সাগৰত থাকিলে ইৰাণৰ তেল বিক্ৰীৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা হ’ব বুলি প্ৰশাসনে কয় । ইৰাণে জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলৈ দিয়া তেলৰ মুক্ত বিক্ৰীৰ অনুমতি দি শক্তিৰ আকাশলংঘী মূল্য হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰাৰ প্ৰয়াস আছিল এই পদক্ষেপ । ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰাম্পে লক্ষ্য কৰি লোৱা ইৰাণ চৰকাৰখনলৈও ই আৰ্থিক সকাহ বৃদ্ধি কৰে ।
তেওঁৰ প্ৰশাসনে তেলৰ দাম কমোৱাৰ বাবে আন পদ্ধতিৰে চেষ্টা কৰিছে । ই আমেৰিকাৰ কৌশলগত পেট্ৰ’লিয়াম মজুতক টেপ কৰি ৰাছিয়াৰ কিছু তেলৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লৈছে । তথাপিও শনিবাৰে ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ১১২ ডলাৰ হৈয়েই আছে আৰু বিশ্লেষকসকলে কয় যে যুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ যিয়েই নহওক কিয়, তেলৰ মূল্য কেইবামাহো ধৰি উচ্চ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইৰাণৰ তেল অৱশেষত আন এখন দেশত উপনীত হ’লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহেও ইয়াৰ ওপৰত নিবিদা দিব পাৰিব বুলি কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছেণ্টে এক্সত লিখিছে । বেচেণ্টে লিখিছে, ‘‘বৰ্তমান অনুমোদিত ইৰাণৰ তেল চীনে সস্তাতে জমা কৰি ৰাখিছে ।’’
“বিশ্বৰ বাবে এই বৰ্তমানৰ যোগান সাময়িকভাৱে মুকলি কৰি আমেৰিকাই দ্ৰুতগতিত বিশ্বৰ বজাৰলৈ প্ৰায় ১৪ কোটি বেৰেল তেল আনিব, যাৰ ফলত বিশ্বব্যাপী শক্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আৰু ইৰাণৰ ফলত যোগানৰ ওপৰত হোৱা সাময়িক চাপ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব ।” তেওঁ লগতে কয় ৷
