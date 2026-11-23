দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰসংগত ভাৰতৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ পোষকতা আমেৰিকা কংগ্ৰেছৰ
প্ৰতিবেদন অনুসৰি চীনে নিৰ্বাচিত কৰা দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰীক স্বীকৃতি নিদিয়াটো আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছে নীতি হিচাপে গঢ়িব লাগে ।
Published : November 23, 2026 at 3:22 PM IST
ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ এখন আয়োগে (আমেৰিকা-চীন অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনা আয়োগ) তিব্বতীয় ধৰ্মগুৰু চতুৰ্দশ দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰ সম্পৰ্কে সম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ ভাৰতৰ সৈতে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা পৰামৰ্শ দিছে ।
আমেৰিকাৰ চীন সম্পৰ্কীয় অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনা আয়োগে দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰ নিৰ্বাচনক লৈ চীনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বৈধতাৰ প্ৰশ্ন আনিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত আয়োগে দালাই লামাৰ ভৱিষ্যৎ উত্তৰাধিকাৰী চিনাক্ত আৰু স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গাডেন ফ'ড্ৰাং ট্ৰাষ্টক একমাত্ৰ বৈধ কৰ্তৃপক্ষ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে । দ্বিপাক্ষিক আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে চীনে উত্তৰাধিকাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাবে বিভিন্ন হেঁচা দিয়াৰ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
প্ৰতিবেদনত আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে চীন নিৰ্বাচন বা নিযুক্তি দিয়া কোনো উত্তৰাধিকাৰীক আমেৰিকাই স্বীকৃতি নিদিয়াৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "এই নীতি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আৰু দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰৰ বাবে আমেৰিকা চৰকাৰৰ প্ৰস্তুতি নিশ্চিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে বিদেশ সচিবক নিৰ্দেশ দিব লাগে যে...চীনৰ প্ৰভাৱ অভিযানৰ ওপৰত চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময়কে ধৰি উত্তৰাধিকাৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰক ।"
ইয়াৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীক উত্তৰাধিকাৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আভ্যন্তৰীণ আন্তঃবিভাগীয় অনুশীলনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ কয়, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা, ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা সঞ্চালক আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিবে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
আয়োগে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিবক উত্তৰাধিকাৰ পৰিস্থিতিৰ ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তাজনিত প্ৰভাৱৰ ওপৰত ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ট্ৰেক ১.৫ আৰু ট্ৰেক ২ আলোচনা আৰু অনুশীলন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
আয়োগে লগতে বিচাৰিছে যে আমেৰিকাই মিত্ৰ আৰু অংশীদাৰৰ সৈতে এনে কূটনৈতিক সঁহাৰিৰ ওপৰত সমন্বয় স্থাপন কৰক যিয়ে চীনে নিৰ্বাচিত কৰা যিকোনো উত্তৰাধিকাৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈধতাক অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে ।
চীনৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি চলাব পৰা ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ আয়োগে কেন্দ্ৰীয় তিব্বতী প্ৰশাসনৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰাৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে ২০১১ চনত দালাই লামাই স্থাপন কৰা গাডেন ফ'ড্ৰাং ট্ৰাষ্টৰ হাতত তেওঁৰ ভৱিষ্যৎ উত্তৰাধিকাৰী স্বীকৃতিৰ একমাত্ৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
মোদীয়ে দিলে গংগাজল, মোদীক দিলে চন্দন-ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা : দিল্লীত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী