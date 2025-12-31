চোৰৰ বুদ্ধি ! পাৰ্কিং গেৰেজৰ পৰা মাটিৰ তলেৰে গাঁত খান্দি ভল্ট ৰূমত প্ৰৱেশ
চিনেমাৰ কায়দাৰে বেংকত চুৰিকাণ্ড । ৩০০ কোটিৰো অধিক টকা মূল্যৰ গহনা আৰু নগদ ধন লৈ গ'ল ৷
Published : December 31, 2025 at 12:20 PM IST
বাৰ্লিন (জাৰ্মানী): বৰদিনৰ উছাহৰ মাজতে জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী বাৰ্লিনৰ এটা বেংকত বৃহৎ চুৰিকাণ্ড । আৰক্ষী আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ মতে বৰদিনৰ বিৰতিৰ সময়তে জাৰ্মান বেংকৰ ভল্ট ৰূমত চোৰে লুটপাত চলালে । ৩ কোটি ইউৰো (৩৫ মিলিয়ন ডলাৰ) মূল্যৰ নগদ ধন, সোণ আৰু গহনা চুৰি কৰি লৈ যায় চোৰৰ দলে ।
উত্তৰ ৰাইন-ৱেষ্টফেলিয়া ৰাজ্যৰ পশ্চিম চহৰ গেলচেনকিৰ্চেনত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড । চোৰৰ দলটোৱে ৩ হাজাৰৰো অধিক ছেফ ডিপজিট বক্স ভাঙি লুটপাত কৰে । এই ঘটনাত জড়িত লোকসকল পলাতক হৈ থকা সময়তে মঙলবাৰে শ শ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বেংকৰ গ্ৰাহকে শাখাৰ বাহিৰত তথ্য বিচাৰি একত্ৰিত হয় ।
আৰক্ষীৰ মতে চোৰে পাৰ্কিং গেৰেজৰ পৰা স্পাৰ্কাছ চেভিংছ বেংকৰ মাটিৰ তলৰ ভল্ট ৰূমত ড্ৰিলিং কৰি প্ৰৱেশ কৰে । বেংকটোৱে দিয়া তথ্য মতে বৰদিনৰ বন্ধৰ দিনটোত এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু গ্ৰাহকৰ ৩,২৫০ টা ছেফ ডিপ'জিট বক্সৰ ৯৫ শতাংশতকৈ অধিক ভাঙি পেলাইছিল ।
বিগত সপ্তাহত বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে জাৰ্মান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বৰদিনৰ বাবে বন্ধ আছিল আৰু তদন্তকাৰীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে চোৰৰ গেংটোৱে ছুটী আৰু সপ্তাহৰ শেষৰ দিনটোৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে । সোমবাৰে পুৱতি নিশা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এলাৰ্ম বজাৰ পিছতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলে চোৰে খন্দা গাঁতটো ধৰা পেলাই আৰু এই চুৰিকাণ্ড পোহৰলৈ আহে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে শনিবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে নিশা পাৰ্কিং গেৰেজৰ চিৰিৰ তলত কেইবাজনো লোকক ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ লৈ যোৱা দেখাৰ কথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কেমেৰাৰ ফুটেজত দেখা গৈছে যে সোমবাৰে পুৱাই পাৰ্কিং গেৰেজৰ পৰা ওলাই অহা এখন ক'লা ৰঙৰ অ'ডি আৰ এছ ৬ বাহনৰ ভিতৰত মাস্ক পৰিধান কৰা লোক আছিল ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ইয়াৰ পূৰ্বে হানোভাৰ চহৰত বাহনখনৰ নম্বৰ প্লেট চুৰি হৈছিল । আৰক্ষীৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে এই ঘটনা সঁচাকৈয়ে অতি পেছাদাৰীভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । ইয়াক হলীউডৰ ছবি 'অ'চেনছ ইলেভেন'ৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে এই ঘটনাৰ পৰিকল্পনা আৰু সম্পন্ন কৰিবলৈ নিশ্চয় বহু পৰিমাণৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু/বা বহু পৰিমাণৰ অপৰাধমূলক শক্তি জড়িত হৈ আছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে হাজাৰ হাজাৰ বাকচৰ গড় বীমাৰ মূল্য ১০ হাজাৰ ইউৰোতকৈ অধিক আৰু সেয়েহে ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩ কোটি ইউৰো বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
কেইবাজনো ভুক্তভোগীয়ে আৰক্ষীক জনাইছে যে তেওঁলোকৰ লোকচান তেওঁলোকৰ ছেফ ডিপ'জিট বক্সৰ বীমাকৃত মূল্যতকৈ বহু বেছি । আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে কৰ্মচাৰীসকলে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বেংকৰ শাখাটো খোলা নাছিল কিয়নো শাখাটোৰ বাহিৰত যথেষ্ট সংখ্যক অসন্তুষ্ট গ্ৰাহকে প্ৰতিবাদ কৰি আছিল ।
তেওঁ লগতে কয়, "আমি এতিয়াও এই ঠাইতে আছো, বিষয়বোৰৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছো, পৰিস্থিতি যথেষ্ট শান্ত হৈছে । বেংকটোৱে গ্ৰাহকৰ বাবে এটা হটলাইন স্থাপন কৰা বুলি কৈছে আৰু বীমা কোম্পানীটোৰ সৈতে কাম কৰি দাবী কেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোকে অতি সোনকালে লিখিতভাৱে অৱগত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে । বেংকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখপাত্ৰ ফ্ৰেংক ক্ৰালমেনে কয়, "আমি আচৰিত হৈছোঁ । আমি আমাৰ গ্ৰাহকৰ কাষত থিয় দিছো আৰু আশা কৰিছো যে অপৰাধী ধৰা পৰিব ।"
