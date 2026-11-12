এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াঙৰ পদত্যাগ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ

এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াঙৰ পদত্যাগ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ
চীনৰ এগৰাকী চোৰাংচোৱাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ অভিযোগৰ পিছত হুয়াঙে পদত্যাগৰ আহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
Published : November 12, 2026 at 9:46 PM IST
হংকং: এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াঙে বৃহস্পতিবাৰে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে এই প্ৰসংগত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে । কোম্পানীটোৱে কলেট ক্ৰেছক অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । তেওঁ বৰ্তমান কাৰ্যবাহী উপ-সভানেত্ৰী আৰু মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । চীনৰ এগৰাকী চোৰাংচোৱাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ অভিযোগৰ পিছত হুয়াঙে পদত্যাগৰ আহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি হুয়াঙে তেওঁৰ অধীনস্থ এনভিডিয়াৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও আন এক বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে প্ৰিমাৰ্কেট ট্ৰেডিঙত বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ কোম্পানী এনভিডিয়াৰ শ্বেয়াৰ ১০% হ্ৰাস পায় । এনভিডিয়াৰ চিইঅ’ জেনচেন হুয়াঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত কেলেংকাৰীৰ কেন্দ্ৰ বিন্দু ডাটা চেণ্টাৰ কোম্পানী মেগাস্পীডে বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে সম্ভাৱ্য বিপদৰ তদন্তত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
NOW THAT Nvidia CEO JENSEN HUANG, who has done a fantastic job, has resigned, there is only one man to take his place - TIM COOK of Apple. A Legend replaces a Legend! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 12 2026, 10:29 AM ET ) https://t.co/85xaE7y1OH— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026
ইফালে, চীন চৰকাৰৰ এজেণ্ট বুলি সন্দেহ কৰা মেগাস্পীডৰ এজন প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত এনভিডিয়াৰ ব’ৰ্ডে হুয়াঙৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । বুধবাৰে নিউয়ৰ্ক টাইমছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হুয়াঙৰ এনভিডিয়াৰ এজন কাৰ্যবাহীৰ সৈতেও প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । অৱশ্যে সেই বাতৰিসমূহ এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাছিল ।
সেই আলোচনাৰ ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱালৈকে কোনো কথা প্ৰকাশ হোৱা নাছিল । এই কেলেংকাৰী ফাদিল হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো বিবৃতিত ছিংগাপুৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মেগাস্পীড ইণ্টাৰনেশ্যনেলে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ আইন মানি চলাৰ দায়িত্বক “অতি গুৰুত্বসহকাৰে” লয় ।
মেগাস্পীডৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহীগৰাকীৰ সৈতে হুয়াঙৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ তথ্য স্পষ্ট নহয় । মেগাস্পীডৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টান ইয়ং পঙৰ স্বাক্ষৰিত বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে মেগাস্পীডে আমেৰিকা চৰকাৰৰ সৈতে গঠনমূলক আৰু স্বচ্ছভাৱে কাম কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
এনভিডিয়াই কয় যে তেওঁলোকৰ “বিশ্বাস কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই” যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বা এনভিডিয়াৰ গোপনীয়তা কোনো এটাৰ আপোচ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ তদন্তত সকলো উপলব্ধ তথ্য পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।
Jensen Huang has resigned as President, CEO and board member of Nvidia, effective immediately: Reuters https://t.co/4iI4pBYU3a— ANI (@ANI) November 12, 2026
নিউয়ৰ্ক টাইমছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই মহিলাগৰাকী হৈছে এলিছ হুয়াং, তেওঁ হুয়াং লে নামেৰেও পৰিচিত আৰু মেগাস্পীডৰ এগৰাকী শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী আছিল । কোম্পানীটোৱে নিজৰ ৱেবছাইটত এনভিডিয়াৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ কথা বিশেষভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে । দুয়ো পক্ষৰে কোনো সম্পৰ্ক নাই ।
যোৱা মাহত টাইমছত প্ৰকাশ পোৱা মতে আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই ধৰা পেলাইছিল যে এনভিডিয়াৰ হুয়াঙে এলিছ হুয়াঙৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে আৰু নিৰ্ণয় কৰিছিল যে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ বেইজিঙক তথ্য যোগান ধৰিছে । দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে এফবিআইয়ে তদন্ত কৰি আছে ।
যোৱা বছৰ মেগাস্পীডে চীনলৈ উন্নত এনভিডিয়া কম্পিউটাৰ চিপ অবৈধভাৱে প্ৰেৰণ কৰা বুলি অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও ডিচেম্বৰ মাহত কৈছিল যে এনে ৰপ্তানিৰ কোনো প্ৰমাণ নাই । ছিংগাপুৰেও এনে অভিযোগৰ তদন্ত কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
বিশ্বৰ অন্যতম কোম্পানীটোৰ মুৰব্বী হুয়াঙক ফান্দত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি চীনে অস্বীকাৰ কৰিছে । এনভিডিয়াই এআইক শক্তি প্ৰদান কৰা চিপ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু হুয়াঙে ৱাশ্বিংটনক লবী কৰি চীনক এনভিডিয়াৰ চিপ বিক্ৰীৰ সীমা শিথিল কৰিছে । জানুৱাৰী মাহত তেওঁ চীনক ইয়াৰ এইচ২০০ চিপ বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ অনুমোদন লাভ কৰিছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে দিয়া বিবৃতিত মেগাস্পীডে কয় যে তেওঁলোকে প্ৰযুক্তিৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ কৰা আমেৰিকাৰ বাণিজ্য বিভাগৰ ব্যুৰো অৱ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড ছিকিউৰিটি (বিআইএছ)ৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে আৰু “আমেৰিকাৰ আন যিকোনো প্ৰাসংগিক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিবলৈ” সাজু ।
President of the United States Donald Trump posts on Truth Social, "NOW THAT Nvidia CEO JENSEN HUANG, who has done a fantastic job, has resigned, there is only one man to take his place - TIM COOK of Apple. A Legend replaces a Legend" https://t.co/Q7fI26Hh3d— ANI (@ANI) November 12, 2026
ইয়াৰ কম্পিউটাৰ চিপৰ বিস্তৃত গণনা চম্ভালিবলৈ আৰু ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ এটা আইনী সংস্থা নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি কয় । ইয়াত কোৱা হৈছে, “মেগাস্পীডে উপযুক্ত চৰকাৰী নিৰীক্ষণক আদৰণি জনায় আৰু সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্যৰ জৰিয়তে ই দায়িত্বশীলভাৱে, স্বচ্ছভাৱে আৰু প্ৰযোজ্য আমেৰিকাৰ আইন অনুসৰি কাম কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।”
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ওপৰত প্ৰশ্নৰ উপৰিও মেগাস্পীডৰ বিত্তীয় দিশেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ছিংগাপুৰৰ কৰ্পৰেট ৰেকৰ্ড অনুসৰি ২০২৩ চনৰ শেষৰ পৰা ২০২৪ চনলৈকে ইয়াৰ মুঠ সম্পত্তি প্ৰায় ৯০গুণ বৃদ্ধি পাই প্ৰায় ৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে । ২০২৩ চনত ৰাজহ নাছিল, ২০২৪ চনত ৰাজহ ২৯৪ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক:
এনভিডিয়াৰ চিইঅ' জেনছনৰ প্ৰেমিকা এলিছৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক তথ্য, কেনেকৈ এলিছ প্ৰৱেশ কৰিছিল টাইৱানত ?
প্ৰেমে নিচিনে শত্ৰু-মিত্ৰ ! চীনৰ চোৰাংচোৱাৰে হলিগলি কৰি বিপদত এনভিডিয়াৰ মুৰব্বী জেনছন