১১ দিনীয়া চৰ্চাৰ অন্তত পুনৰ এনভিডিয়াৰ চিইঅ’ হিচাপে নিযুক্তি জেনছন হুৱাঙক
১২ নৱেম্বৰত এনভিডিয়াৰ চিইঅ' পদৰ পৰা পদত্যাগ আৰু ২৩ নৱেম্বৰত পুনৰ এনভিডিয়াৰ চিইঅ' পদত নিযুক্তি জেনছন হুৱাঙক ৷
Published : November 23, 2026 at 8:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : চীনৰ চোৰাংচোৱা মহিলাৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি বিশ্বজুৰি ব্যাপক চৰ্চাৰ মাজতে চলিত বৰ্ষৰ ১২ নৱেম্বৰত এনভিডিয়াৰ চিইঅ' পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল জেনছন হুৱাঙে ৷ চিপ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এনভিডিয়াৰ চিইঅ' পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা মাত্ৰ ১১ দিনৰ পাছতে পুনৰ জেনছন হুৱাঙক চিইঅ' পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে ভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত জেনছন পুন ঘূৰি অহাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰা বুলি চৰ্চাৰ মাজতে সোমবাৰে এনভিডিয়াৰ (Nvidia) পৰিচালনা মণ্ডলীয়ে জেনচেন হুৱাঙক পুনৰ কোম্পানীটোৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (CEO) হিচাপে নিযুক্তি দিছে ।
সোমবাৰে এক বিবৃতিত পৰিচালনা মণ্ডলীৰ অধ্যক্ষ হাৰ্ভে চি জোনছে কয়, "পৰিচালনা মণ্ডলীয়ে বিশ্বাস কৰে যে এনভিডিয়াক নেতৃত্ব দিবলৈ জেনচেনেই উপযুক্ত ব্যক্তি ৷ সেয়ে তেওঁৰ পুনৰ নিযুক্তি আমাৰ অংশীদাৰ, কৰ্মচাৰী, সহযোগী আৰু গ্ৰাহকসকলৰ সৰ্বোত্তম স্বাৰ্থ লুকাই আছে ।"
ইফালে, ১২ নৱেম্বৰত এনভিডিয়াৰ চিইঅ' পদৰ পৰা জেনছন হুৱাঙে পদত্যাগৰ পাছতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছিল যে, হুৱাঙে তেনেধৰণৰ কাম নকৰে বুলি ৷ এনভিডিয়ালৈ হুৱাঙৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি বিশ্বাস কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি আমেৰিকা চৰকাৰে ভাবে ।
একেদৰে, হুৱাঙে এক বিবৃতিত কয় যে কোম্পানীটোলৈ পুনৰ ঘূৰি আহি তেওঁ সুখী অনুভৱ হৈছে ৷ তেওঁ নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ এই অনাহুত সময়ছোৱাত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেওঁ জোনছ আৰু অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চিইঅ’ ক’লেট ক্ৰেছ লগতে এনভিডিয়াৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।
হুৱাঙে বিবৃতিটোত লগতে কয়, "মই আমাৰ কৰ্মচাৰী, অংশীদাৰ, উদ্যোগ জগতৰ নেতৃবৰ্গ আৰু বিশ্বজুৰি থকা আমাৰ সহযোগীসকলৰ অসাধাৰণ সমৰ্থনৰ বাবেও কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । মই মোৰ পৰিয়ালৰ মৰম আৰু সমৰ্থনৰ বাবে চিৰকৃতজ্ঞ । মই পুনৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক: এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াঙৰ পদত্যাগ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ