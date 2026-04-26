সাংবাদিকৰ ভোজমেলত গুলীচালনা কৰা দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ, এই ঘটনাক অপ্ৰত্যাশিত আখ্যা ট্ৰাম্পৰ
গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছত প্ৰেছ ব্ৰিফিং ৰূমত ভাষণ দি ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে ৱাশ্বিংটনত হোৱা হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিক ভোজমেলত গুলীচালনা কৰাজন কেলিফৰ্ণিয়াৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁ ‘অসুস্থ’৷
By ANI
Published : April 26, 2026 at 10:54 AM IST
ৱাশ্বিংটন: শনিবাৰে নিশা হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিকৰ ভোজমেলত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়াসকলে দ্ৰুত সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে পেনচিলভেনিয়া আৰু ফ্ল’ৰিডাত তেওঁৰ ওপৰত পূৰ্বে চলা হত্যাৰ চেষ্টাৰ কথাও মনত পেলাই দিয়ে ।
গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছত প্ৰেছ ব্ৰিফিং ৰূমত ভাষণ দি ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে ৱাশ্বিংটনত হোৱা হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিক ভোজমেলত গুলীচালনা কৰাজন কেলিফৰ্ণিয়াৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁ ‘অসুস্থ’ ৷ "আইন প্ৰয়োগকাৰী আৰু ডি চি আৰক্ষীয়ে মেয়ৰৰ সৈতে কথা পাতিছে ৷ আপোনালোকে বিভিন্ন স্থানত আক্ৰমণকাৰীক দেখিছে, তাৰ লগতে আক্ৰমণকাৰীক সম্পূৰ্ণৰূপে বশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাও দেখিছে ৷
যোৱা দুবছৰমানৰ ভিতৰত পেনচিলভেনিয়াৰ বাটলাৰত মোক হত্যা কৰিবলৈ বিচৰা এজন আক্ৰমণকাৰীয়ে গুলী চলাইছিল ৷ এইটোও প্ৰথম নহয়... আৰু ফ্ল'ৰিডাৰ পাম বীচত তাৰ কেইমাহমানৰ পিছত তেনে ঘটনা ঘটিছিল ৷ আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাই ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিছে ৷" ট্ৰাম্পে কয় ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ১৩ জুলাইত পেনচিলভেনিয়াৰ বাটলাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰচাৰ সভাত এজন লোকে ট্ৰাম্পক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ফ্ল’ৰিডাৰ পাম বীচত ট্ৰাম্পৰ বাসগৃহ মাৰ-এ-লাগোৰ নিৰাপদ পৰিধিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত এজন অস্ত্ৰধাৰী ব্যক্তিক ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচৰ কৰ্মীকে ধৰি আইন প্ৰয়োগকাৰী বিষয়াই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ।
শেহতীয়া ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে গুলীচালনাক অপ্ৰত্যাশিত বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এজন অস্ত্ৰধাৰী লোকক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে । ‘‘সেই ঘটনাটো আছিল অতি অপ্ৰত্যাশিত, কিন্তু অবিশ্বাস্যভাৱে ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাই কাৰ্যকৰী কৰিছিল । এজন লোকে একাধিক অস্ত্ৰৰে সজ্জিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চেকপইণ্টত আক্ৰমণ চলায়, আৰু তেওঁক ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচৰ কিছুমান অতি সাহসী সদস্যই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিছিল ৷ স্বচ্ছতা আৰু স্পষ্টতাৰ বাবে মই এটা টেপ মুকলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছো, যিয়ে আমাৰ সংবিধানক আক্ৰমণ কৰা এই লোকজনৰ হিংসাক দাঙি ধৰিছে আৰু লগতে দেখুৱাইছে যে আমাৰ দেশৰ হৈ ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাই কিমান দক্ষভাৱে কাম কৰিছিল ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।
তদুপৰি, শনিবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিকৰ ভোজমেলত শ্বুটাৰজনৰ প্ৰৱেশৰ চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰা সন্দেহযুক্ত লোকজনৰ ছবিও শ্বেয়াৰ কৰে । ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত দিয়া এটা পোষ্টত ট্ৰাম্পে নিৰাপত্তা ভংগৰ কাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰি ক্ৰমবিন্যাসৰ বৰ্ণনা কৰি কয় যে এজন অস্ত্ৰধাৰী ব্যক্তিয়ে চৌহদটোত বলপূৰ্বক প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁক নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগতে হিল্টনত হোৱা নিৰাপত্তা ভংগৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বৰ্ধিত নিৰাপত্তা আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাক দৃঢ় কৰি তুলিবলৈ আৰু হোৱাইট হাউছত নিৰ্মাণ কৰি থকা বলৰূমটোৰ বাবে যুক্তি দাঙি ধৰে ৷ ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই গঠনে ভৱিষ্যতৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে অধিক নিৰাপদ স্থান প্ৰদান কৰিব ।
সংবাদমেলত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘এইটো কোনো বিশেষ নিৰাপদ অট্টালিকা নহয়, আৰু মই এই কথা ক’ব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এই কাৰণেই আমি হোৱাইট হাউছত যি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ তাত সকলো বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব । আচলতে এইটো এটা ডাঙৰ কোঠা, আৰু ই বহুত বেছি নিৰাপদ । ই ড্ৰোন-প্ৰুফ আৰু বুলেটপ্ৰুফ গ্লাছযুক্ত । আমাক বলৰূমটো লাগে । সেইবাবেই ছিক্ৰেট চাৰ্ভিচ আৰু সেনাই ইয়াৰ দাবী কৰিছে ।"
