ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভিছা বাতিল, নৰেৱৰ সাংবাদিক হেলে লিং স্বেণ্ডচেনক ভাৰতলৈ অহাত বাধা
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰি চৰ্চিত হৈ পৰা নৰৱেৰ সাংবাদিক হেলে লিং স্বেণ্ডচেনৰ ভাৰত ভ্ৰমণত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে...
Published : November 12, 2026 at 6:57 PM IST
হায়দৰাবাদঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশ্ন কৰি চৰ্চিত হৈ পৰা নৰৱেৰ সাংবাদিকগৰাকীক আপোনাৰ মনত আছেনে ? চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অছলো ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছত এইগৰাকী সাংবাদিক বিজেপি দলৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ বিজেপিৰ একাংশই কৈছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিব্ৰত কৰিব পৰাকৈ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তেওঁক ধন দিয়া হৈছিল ৷ এতিয়া পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে সেইগৰাকী সাংবাদিক ৷
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰি চৰ্চিত হৈ পৰা এই সাংবাদিকগৰাকী হৈছে হেলে লিং স্বেণ্ডচেন ৷ তেওঁ এগৰাকী নৰৱেৰ মহিলা ৷ তেওঁৰ ভাৰত ভ্ৰমণত বাধা প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে ৷ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ‘ভাৰত সন্মিলন’ (Bharat Summit)ত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ ভাৰতলৈ অহাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ভাৰত ভ্ৰমণৰ ঠিক আগমূহুৰ্তত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ ভিছা বাতিল কৰে ৷
Statement on Cancellation of Visa Given to Norwegian Journalist Helle Lyng https://t.co/iGXZaOjQ6t— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) November 12, 2026
স্বেণ্ডচেনে দাবী কৰে যে এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা জনোৱা হৈছে যদিও ভিছা বাতিলৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ তেওঁক উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ৷ যাৰ ফলত ১৩-১৪ নৱেম্বৰত হায়দৰাবাদত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ।
নৰৱেৰ ডাগছাভিচেন কাকতত কৰ্মৰত লিঙে কয় যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কীয় আলোচনাত পেনেলিষ্ট আৰু বক্তা হিচাপে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভিছা আৰু ৰাজনৈতিক অনুমোদন লাভ কৰিছিল । অৱশ্যে বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে নৰৱেত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে ভিছা বাতিল হোৱাৰ কথা তেওঁক অৱগত কৰে ।
এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ’ত লিঙে জনায় যে বৈধ ভিছা আৰু প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন থকাৰ পিছতো তেওঁ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে কোৱা হৈছে ।
‘‘মোৰ পাছপ'ৰ্টত ভিছা আছে । মই যাবলৈ সাজু আছিলো । গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ 'অৰ্ডাৰ ফ্ৰম এবভ'ৰ দ্বাৰা মোৰ ভিছা বাতিল কৰা হৈছে । বিমানবন্দৰলৈ যাওঁতে, আক্ষৰিক অৰ্থত মই যাবলৈ ওলোৱাৰ ১০ মিনিট আগতে, নৰৱেৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে মোক ফোন কৰি কয় যে মোক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।’’ লিঙে কয় ৷
आपको याद होगा - नॉर्वे में एक पत्रकार ने मोदी से सवाल किया था और मोदी भागते हुए नजर आए थे। अब वही पत्रकार Helle Lyng तेलंगाना में हो रहे 'भारत समिट' में आने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही उनका वीजा रद्द कर दिया गया। आखिर मोदी और उनकी सरकार को सवालों से डर क्यों लगता है?— Congress (@INCIndia) November 12, 2026
‘‘মই বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ ৰাজনৈতিক অনুমোদন, বৈধ ভিছা আৰু তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত এখন কনফাৰেন্স আছিল, য’ত মানুহে মোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল । সংবাদ মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ আৰু এই সকলোবোৰ কেনেকৈ আন্তঃসংযোগী সেই বিষয়ে ভাষণ দিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
এই সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত হ’ব পাৰে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে । লিঙে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু এনডিএ চৰকাৰক তেওঁৰ পূৰ্বৰ সমালোচনাই হয়তো এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত ভূমিকা লৈছে । ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত অছলো ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৰা প্ৰশ্নৰ কথাও উল্লেখ কৰে লিঙে ।
উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ১৮ মে’ত নৰৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে যৌথ সংবাদমেলৰ সময়ত লিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সুধিছিল যে তেওঁ বিশ্বৰ ‘আটাইতকৈ মুক্ত প্ৰেছ’ বুলি অভিহিত কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিয় নিদিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ নিদিয়াকৈ তাৰ পৰা ওলাই যায় ।
‘‘মই ভাবোঁ যে ২০২৬ চনৰ মে' মাহত মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নৰৱেত প্ৰশ্ন কৰাৰ সৈতে এই সিদ্ধান্তৰ কোনো সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে । কাৰণ মই মোৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাক ব্যৱহাৰ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাক সমালোচনা কৰিছিলোঁ, মোৰ নৰৱেৰ বাতৰি কাকত আৰু অনলাইনত ভাৰতীয় মানুহে মোৰ মতামত পঢ়িব পাৰিছিল ।’’ ভিডিঅ'টোত লিঙে কয় ।
উদ্যোগপতি গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানীক কৰা সমালোচনাৰ লগতে ভাৰতীয় ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মতামত আৰু শেহতীয়াকৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজীত দীপকেৰ সৈতে হোৱা আলোচনাই ভিছা বাতিলৰ সিদ্ধান্তত অৰিহণা যোগাব পাৰে বুলিও সন্দেহ ব্যক্ত কৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে ।
‘‘নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি চৰ্চিত ভাৰতৰ দুজন শক্তিশালী কোটিপতি আদানী আৰু আম্বানীৰ সমালোচনাৰ লগত এই সিদ্ধান্তৰ কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে বুলি মোৰ সন্দেহ হয় । চিজেপি আন্দোলন সম্পৰ্কে মোৰ ইতিবাচক মতামত আৰু মাত্ৰ এমাহ পূৰ্বে অভিজিৎ দীপকেৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ বাবেও ভিছা বাতিল হ’ব পাৰে ৷’’ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কয় ৷
ইফালে কংগ্ৰেছে শেষ মুহূৰ্তত ভিছা বাতিলৰ অভিযোগক সমালোচনা কৰি প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বা তেওঁৰ চৰকাৰে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ’বলৈ ভয় কৰে নেকি ? এক্সৰ এটা পোষ্টত দলটোৱে অছলোত লিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশ্ন কৰা ঘটনাৰ কথা মনত পেলাই আৰু অভিযোগ কৰিছিল যে সাংবাদিকগৰাকীক এতিয়া হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত ভাৰত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধা দিয়া হৈছে ।
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.
Here… pic.twitter.com/ihAuZdUCmc
‘‘আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে - নৰৱেৰ এগৰাকী সাংবাদিকে মোদীক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল, আৰু মোদীক পলাই যোৱা দেখা গৈছিল । এতিয়া সেই একেগৰাকী সাংবাদিক হেলে লিঙে তেলেংগানাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া 'ভাৰত সন্মিলন'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছিল ৷ কিন্তু তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ অহাৰ আগতেই ভিছা বাতিল কৰা হৈছে । মোদী আৰু তেওঁৰ চৰকাৰে প্ৰশ্নৰ প্ৰতি কিয় ইমান ভয় কৰে ?’’ দলটোৱে কয় ।
অমিত শ্বাহলৈ সাংবাদিকগৰাকীৰ বাৰ্তা
এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰি ভাৰত ভ্ৰমণৰ অনুমতি দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আবেদন জনাইছে লিঙে । ভাৰত সন্মিলনত তেওঁৰ আলোচনাচক্ৰ দুদিনৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব আৰু চাপমুক্ত ভ্ৰমণৰ অনুমতি দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে লিঙে ।
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাত লিঙে কয়, ‘‘মই আৰু ৪৮ ঘণ্টা মঞ্চত বক্তব্য নিদিওঁ ৷ মই এতিয়াও এছিয়ালৈ যোৱা পৰৱৰ্তী বিমান এখনৰ টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিম আৰু আশাকৰোঁ সময়মতে হায়দৰাবাদ পাব পাৰিম । গতিকে, বলটো এতিয়া আপোনাৰ ক'ৰ্টত আছে ।’’
লগতে পঢ়ক:
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নৰৱে’ৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘ৰয়েল নৰৱে’জিয়ান অৰ্ডাৰ অৱ মেৰিটৰ গ্ৰেণ্ড ক্ৰছ’ প্ৰদান