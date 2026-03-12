ETV Bharat / international

শ্বুটিং ৰেঞ্জত নতুন পিষ্টলৰ ট্ৰিগাৰ টিপিলে উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম আৰু কন্যাই

কিমে এদিন পূৰ্বে পিষ্টল আৰু অন্যান্য লঘু অস্ত্ৰ উৎপাদন কৰা এটা কাৰখানালৈ গৈ শেহতীয়াকৈ উৎপাদন তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা এটা নতুন পিষ্টলৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।

North Korean Leader Kim
শ্বুটিং ৰেঞ্জত নতুন পিষ্টলৰ ট্ৰিগাৰ টিপিলে উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম জঙে (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিউল : উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম জং উন আৰু তেওঁৰ কিশোৰী কন্যাই বৃহস্পতিবাৰে এক লঘু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ কাৰখানা পৰিদৰ্শনৰ সময়ত পিষ্টল এটাৰে গুলীচালনা কৰে । ইয়াৰ ফটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে । উল্লেখ্য যে কিম জং উনে বছৰ বছৰ ধৰি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অহাৰ পিছত তেওঁৰ পাৰম্পৰিক বাহিনীক আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

উত্তৰ কোৰিয়াৰ চৰকাৰী কোৰিয়ান চেণ্ট্ৰেল নিউজ এজেন্সীয়ে জনোৱা মতে, কিমে এদিন পূৰ্বে পিষ্টল আৰু অন্যান্য লঘু অস্ত্ৰ উৎপাদন কৰা এটা কাৰখানা পৰিদৰ্শন কৰি শেহতীয়াকৈ উৎপাদন তালিকাত সন্নিৱিষ্ট এটা নতুন পিষ্টলৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।

শ্বুটিং ৰেঞ্জত এই অস্ত্ৰটো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত কিমে ইয়াক 'উৎকৃষ্ট' ৰেটিং দিয়া বুলি সংস্থাটোৱে জনায় । অৱশ্যে সংস্থাটোৱে লিখিত প্ৰতিবেদনত কিমৰ কন্যাৰ উপস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই যদিও ইয়াৰ ফটোত দেখা গৈছে যে তেওঁ জ্যেষ্ঠ সামৰিক বিষয়াৰ সৈতে পিষ্টলেৰে গুলীয়াই আছে ।

কিমে কয় যে এই কাৰখানাটো সামৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক পিষ্টল আৰু অন্যান্য লঘু অস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । লগতে তেওঁ ইয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু অধিক আধুনিক উৎপাদন ব্যৱস্থাৰ বাবে আহ্বান জনায় বুলি কে চি এন এয়ে কয় ।

২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষাত ৰাজহুৱাভাৱে উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় ১৩ বছৰীয়া বুলি অনুমান কৰা কিমৰ কন্যা কিম জু এয়ে তেওঁৰ পিতৃৰ সৈতে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাটো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে সামৰিক প্ৰদৰ্শন, কাৰখানা মুকলি আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত বেইজিং ভ্ৰমণ আদি । উল্লেখ্য যে বেইজিং ভ্ৰমণত কিম জং উনে ছয় বছৰৰ ভিতৰত চীনৰ নেতা ঝি জিনপিঙৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীৰ্ষ সন্মিলনত মিলিত হৈছিল ।

তেওঁৰ এই ক্ৰমবৰ্ধমান ৰাজহুৱা উপস্থিতিয়ে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চোৰাংচোৱা বিষয়া আৰু বিশেষজ্ঞসকলক এই কথাৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে যে কিম জং উনে তেওঁক ভৱিষ্যতৰ নেত্ৰী হিচাপে পৰিয়ালৰ বংশটোক চতুৰ্থ প্ৰজন্মলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

যোৱা মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত কিম-কন্যাই এটা স্নাইপাৰ ৰাইফল পৰীক্ষা কৰি থকা ফটো প্ৰকাশ পাইছিল । কিমে শাসকীয় দলৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক এই অস্ত্ৰসমূহ উপহাৰ দিছিল, য’ত তেওঁ আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ বাবে নিজৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিক লক্ষ্যসমূহ ঘোষণা কৰিছিল ।

মঙলবাৰে পিষ্টল কাৰখানাটো ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতে কিম আৰু তেওঁৰ কন্যাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে পাৰমাণৱিক ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ৰুজ মিছাইল বুলি অভিহিত কৰা নৌসেনাৰ ধ্বংসকাৰী জাহাজৰ পৰা পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ প্ৰত্যক্ষ কৰে । কিমে নিজৰ নৌসেনাৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :আমেৰিকান মালিকানাধীন তেল টেংকাৰৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণত নিহত ভাৰতীয় নাগৰিক
লগতে পঢ়ক :ইৰাণত আমেৰিকাৰ বিজয়ৰ দাবী কৰিলেও ট্ৰাম্পৰ নাই যুদ্ধ শেষ কৰাৰ কোনো স্পষ্ট পথ

TAGGED:

উত্তৰ কোৰিয়া
কিম জং উন
কিম জঙৰ কন্যা কিম জু
ইটিভি ভাৰত অসম
উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম জং

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.