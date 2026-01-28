ETV Bharat / international

উত্তৰ কোৰিয়াই অতি সোনকালে ‘পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ’ পাৰমাণৱিক পৰিকল্পনা প্ৰকাশ কৰিব: ঘোষণা কিমৰ

কিম, উত্তৰ কোৰিয়াৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ লগতে তেওঁৰ কণমানি কন্যাই এক 'বৃহৎ কেলিবাৰ'ৰ মাল্টিপল ৰকেট লঞ্চাৰৰ চাৰিটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা পৰীক্ষামূলক ফায়াৰিং প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

KIM JONG UN
কন্যাৰ সৈতে কিম জং উন (AFP PHOTO/KCNA VIA KNS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 28, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিউল : উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম জং উনে আগন্তুক শাসকীয় দলৰ বৈঠকত নিজৰ পাৰমাণৱিক শক্তিক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ কৰিব । বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । এক ক্ষেপণাস্ত্ৰ উৎক্ষেপণৰ পিছত এই কথা ঘোষণা কৰে । লগতে কয় যে ই নিজৰ শত্ৰুৰ বাবে 'এক অসহনীয় মানসিক পীড়া' আনিব ।

উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসকীয় ৱৰ্কাৰ্ছ পাৰ্টীৰ লেণ্ডমাৰ্ক কংগ্ৰেছ আগন্তুক সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এইখন হ'ব পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমখন কংগ্ৰেছ ।

মঙলবাৰে বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ তদাৰক কৰি কিমে কয় যে এই সন্মিলনে “দেশখনৰ পাৰমাণৱিক যুদ্ধৰ প্ৰতিৰোধকক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰিকল্পনাসমূহ স্পষ্ট কৰিব” । ৰাষ্ট্ৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কোৰিয়ান চেণ্ট্ৰেল নিউজ এজেন্সীয়ে (কে চি এন এ) এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

কে চি এন এয়ে জনোৱা মতে, উত্তৰ কোৰিয়াৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ লগতে তেওঁৰ কণমানি কন্যাৰ সৈতে কিমে চাৰিটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা 'বৃহৎ কেলিবাৰ'ৰ মাল্টিপল ৰকেট লঞ্চাৰৰ পৰীক্ষামূলক ফাৰায়িং প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

কিমে কয়, "এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু তাৎপৰ্য আমাৰ সৈতে সামৰিক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা শক্তিসমূহৰ বাবে অসহনীয় মানসিক যন্ত্ৰণা আৰু গুৰুতৰ ভাবুকিৰ উৎস হ’ব ।"

অৱশ্যে ৰকেট লঞ্চাৰ ব্যৱস্থাৰ বিকাশ 'ইমান সহজ নাছিল' বুলিও স্বীকাৰ কৰি কিমে কয় যে এই পৰীক্ষাটোৱে “আমাৰ কৌশলগত প্ৰতিৰোধকৰ ফলপ্ৰসূতা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ” ।

চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা ফটোত দেখা গৈছে যে কিম আৰু তেওঁৰ কন্যা, যাক বিশ্লেষকসকলৰ মতে জু এ বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা লক্ষ্য কৰি আছে ।

উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, ৩৫৮.৫ কিলোমিটাৰ (২২২.৭ মাইল) দূৰৈৰ জলসীমাত ৰকেটসমূহে 'এক লক্ষ্যত আঘাত' কৰে ।

জাপানৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা জি জি প্ৰেছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, জাপান সাগৰৰ ফালে বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু দেশখনৰ একচেটিয়া অৰ্থনৈতিক অঞ্চলৰ বাহিৰত দুটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ অৱতৰণ কৰা হৈছিল ।

কোৰিয়া ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিফেন্স এনালাইছিছৰ প্ৰধান গৱেষক লি হো-ৰ্যুঙে এ এফ পিক জনাইছে যে আগন্তুক কংগ্ৰেছে সম্ভৱতঃ কিমে এইটো ঘোষণা কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে “এতিয়া লক্ষ্য হৈছে পাৰমাণৱিক কাৰ্যকৰী দক্ষতা সৰ্বাধিক কৰা” ।

কিম জং উনে দেশখনৰ পাৰমাণৱিক সামৰ্থ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ বিগত দলীয় কংগ্ৰেছসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এইবাৰ তেওঁ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যে এনে সামৰ্থ্যই এতিয়া শিখৰত উপনীত হৈছে ।

জানুৱাৰী মাহত দ্বিতীয় পৰীক্ষা

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে চীনলৈ যোৱাৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত এই পৰীক্ষাটো পিয়ংইয়াঙৰ এই মাহটোৰ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা আছিল ।

এই ঘটনা পেণ্টাগনৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ বিষয়া এলব্ৰিজ কলবিৰ ছিউললৈ এক উচ্চস্তৰীয় যাত্ৰাৰ পিছত ঘটিছে, যিয়ে দক্ষিণ কোৰিয়াক 'আদৰ্শ মিত্ৰ' বুলি প্ৰশংসা কৰে ।

দীৰ্ঘদিনীয়া চুক্তিৰ মিত্ৰ দেশ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল কোৰিয়া যুদ্ধৰ ৰক্তপাতত ।

পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰধাৰী উত্তৰ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধক হিচাপে ৱাশ্বিংটনে এতিয়াও দক্ষিণ কোৰিয়াত ২৮,৫০০ সেনা মোতায়েন কৰি ৰাখিছে ।

আনহাতে, পিয়ংইয়াঙে নিয়মিতভাৱে ৱাশ্বিংটন আৰু ছিউলৰ যৌথ সামৰিক অনুশীলনক আক্ৰমণৰ আখৰা বুলি গৰিহণা দিয়ে ।

যোৱা মাহত কিমে আমেৰিকাৰ সৈতে মিলি ছিউলৰ দ্বাৰা নিজৰ পাৰমাণৱিক চালিত ছাবমেৰিন নিৰ্মাণৰ প্ৰয়াসক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি ইয়াক এক 'ভাবুকি' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইয়াক “প্ৰতিহত কৰিব লাগিব” ।

নিজৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে পাৰমাণৱিক নিৰস্ত্ৰীকৰণ চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াসত কিমৰ সৈতে তিনিবাৰ সাক্ষাৎ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :বৰফৰ ধুমুহাত প্ৰাণ হেৰুৱালে ১৫ জনে, বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ
লগতে পঢ়ক :পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক ৰাষ্ট্ৰনীতি কৰি লৈছে : বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভূমিকাক সমালোচনা ভাৰতৰ

TAGGED:

NORTH KOREA
KIM JONG UN
KIM TO UNVEIL NUCLEAR PLANS
ইটিভি ভাৰত অসম
NORTH KOREA NUCLEAR PLANS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.