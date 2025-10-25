সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে বিফল: ব্লেকলিষ্টত পুনৰ ম্যানমাৰ

সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে বিফল: ব্লেকলিষ্টত পুনৰ ম্যানমাৰ
সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিত্তীয় সাহায্য আৰু ধন সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চোকা দৃষ্টি ৰখা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই পুনৰ ব্লেকলিষ্ট কৰিলে ম্যানমাৰকে ধৰি কেইবাখনো দেশক ।
By ANI
Published : October 25, 2025 at 12:53 PM IST
পেৰিছ: সন্ত্ৰাসবাদীলৈ বিত্তীয় সাহায্য আৰু ধন সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চোকা দৃষ্টি ৰখা সংস্থা ফাইনেন্সিয়েল এক্সন টাস্ক ফ'ৰ্চে (এফ এ টি এফ) কেইবাখনো দেশক ব্লেকলিষ্ট কৰিছে । অতি বিপদজনক অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বানৰ অধীনত সংস্থাটোৱে ব্লেকলিষ্ট কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়া (ডি পি আৰ কে), ইৰাণ আৰু ম্যানমাৰক । ধন সৰবৰাহ বিৰোধী আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিত্তীয় সাহায্য (এ এম এল/চি এফ টি) ব্যৱস্থাত গুৰুতৰ অভাৱৰ বাবে ব্লেকলিষ্টত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে উক্ত দেশ কেইখনক ।
এফ এ টি এফে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বিপদৰ সৃষ্টি কৰা বুলি চিনাক্ত কৰিছে কাৰণ অবৈধ বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত তেওঁলোক ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ।
এফ এ টি এফে নিয়মিতভাৱে এই তালিকাখন সংশোধন কৰে যদিও উত্তৰ কোৰিয়া, ইৰাণ, ম্যানমাৰ আদি সকলো তালিকাত আছে । এই দেশসমূহৰ এনে তালিকাভুক্তকৰণে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সম্পদসমূহ তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা নেতাসকলক এফ এ টি এফৰ মানদণ্ডসমূহ মানি চলিবলৈ নিয়মসমূহ উন্নত কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ।
ধন সৰবৰাহ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনাত পৰ্যাপ্ত অগ্ৰগতি লাভ নকৰাৰ বাবে ২০২২ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ম্যানমাৰক ব্লেকলিষ্ট কৰা হৈছিল । এফ এ টি এফে দেশখনক নিজৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু লক্ষ্য কৰিছে যে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত যদি আৰু কোনো অগ্ৰগতি নহয় তেন্তে প্ৰতিকাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা বিবেচনা কৰা হ'ব পাৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ২০২২ চনৰ অক্টোবৰ মাহত অগ্ৰগতিৰ অভাৱ আৰু কাৰ্য্য পৰিকল্পনাৰ সময়সীমাৰ এবছৰৰ পাছতো ইয়াৰ সৰহসংখ্যক সমস্যা এতিয়াও সমাধান নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এফ এ টি এফে সিদ্ধান্ত লয় যে ইয়াৰ পদ্ধতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু এফ এ টি এফে ইয়াৰ সদস্য আৰু অন্যান্য ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰসমূহক ম্যানমাৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিপদৰ সমানুপাতিক বৰ্ধিত যথাযথ পৰিশ্ৰম ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
সামগ্ৰিকভাৱে অগ্ৰগতি লেহেমীয়া হৈ আছে যদিও শেহতীয়াকৈ ম্যানমাৰে জব্দ কৰা সম্পত্তিৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । কিন্তু ম্যানমাৰে নিজৰ কৌশলগত অভাৱসমূহ দূৰ কৰিবলৈ নিজৰ এফ এ টি এফৰ কাৰ্য্য পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ বাবে জৰুৰীভাৱে কাম কৰিব লাগে । সংস্থাটোৱে লগতে ম্যানমাৰক আইন প্ৰয়োগকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ (এল ই এ) তদন্তত বিত্তীয় চোৰাংচোৱাৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ম্যানমাৰৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্য পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে এই দেশসমূহৰ তালিকাত থাকিব । ইৰাণে ২০১৮ চনত ম্যাদ উকলি যোৱা এফ এ টি এফৰ কাৰ্য পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ কৰা নাই । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় চুক্তিৰ সৈতে জড়িত আইন অনুমোদনকে ধৰি কিছুমান আইনগত পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছতো এফ এ টি এফে কয় যে মূল সমস্যাসমূহ সমাধান নোহোৱাকৈয়ে আছে ।
২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ইৰাণে ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী, আগষ্ট আৰু ডিচেম্বৰ মাহত ৰিপ'ৰ্ট দিছে আৰু ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ইয়াৰ কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ অৱস্থাত কোনো বস্তুগত পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি এফ টি এ এফে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে । বৃদ্ধি পোৱা প্ৰলিফাৰেচন ফাইনেন্সিং ৰিস্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এফ এ টি এফে এই অতি বিপদজনক ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰসমূহত প্ৰতিকাৰ ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰাৰ আহ্বান পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।
২০১৬ চনৰ পৰা অবৈধ কাৰ্যকলাপ প্ৰতিহত কৰিবলৈ দেশখনে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ সৰহভাগেই সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে সংস্থাটোৱে ।
এফ এ টি এফে ইৰাণৰ পৰা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগী কোম্পানী, শাখা বা প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাটো নাকচ কৰাৰ আহ্বান পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । সংশ্লিষ্ট দেশত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক শাখা বা প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংস্থাটোৱে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "সম্পূৰ্ণ কাৰ্য পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ইৰাণ এফ এ টি এফৰ অতি উচ্চ ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰত থাকিব । ইফালে ডি পি আৰ কেৰ এ এম এল/চি এফ টিৰ অভাৱসমূহ দূৰ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা আৰু গণধ্বংসী অস্ত্ৰ (ডব্লিউ এম ডি)ৰ প্ৰসাৰ আৰু ইয়াৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ সৈতে জড়িত অবৈধ কাৰ্যকলাপে সৃষ্টি কৰা গুৰুতৰ ভাবুকিক লৈ এফ এ টি এফে অহৰহ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
সংস্থাটোৱে ব্লেকলিষ্টত থকা দেশসমূহক ইউএনএছচিৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি বিত্তীয় নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ, ডি পি আৰ কে বেংকৰ সৈতে সংবাদদাতাৰ সম্পৰ্ক বন্ধ কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ দেশৰ ডি পি আৰ কে বেংকৰ যিকোনো সহযোগী কোম্পানী বা শাখা বন্ধ কৰিবলৈ আৰু ডি পি আৰ কেৰ ব্যক্তিৰ সৈতে ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আৰু বিত্তীয় লেনদেন সীমিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ডি পি আৰ কেৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ধন সৰবৰাহৰ, সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় সাহায্য আৰু প্ৰসাৰণৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ ভাবুকিৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে আলজেৰিয়া, এংগোলা, বুলগেৰিয়া, বুৰ্কিনা ফাছ', কেমেৰুণ, কোট ডি আইভ'ৰ, কংগো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য, কেনিয়া, লাও পিডিআৰ, মনাকো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নেপাল, নাইজেৰিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, দক্ষিণ চুডান, ছিৰিয়া, ভেনিজুৱেলা আৰু ভিয়েটনামকে ধৰি বিভিন্ন দেশতো ২০২৫ চনৰ পৰা এফ এ টি এফৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে । মোজাম্বিক, নাইজেৰিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকাক গ্ৰেলিষ্টৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :ফ্ৰান্সৰ গৌৰৱ সম্ৰাজ্ঞীৰ মুকুট আৰু বহু মূল্যৱান সম্পদ চুৰি