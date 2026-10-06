আমেৰিকাৰ ফ্ৰান্সিছ হালজেনলৈ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা
২০২৬ বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা ৷
Published : October 6, 2026 at 3:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘোষণা কৰা হ'ল ২০২৬ বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ৷ মানৱজাতিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে মঙলবাৰে আইচকিউব নিউট্ৰিন' পৰ্যৱেক্ষণাগাৰত (IceCube Neutrino Observatory) নিৰ্ণায়ক অৱদান আৰু মহাজাগতিক উৎসৰ উচ্চ-শক্তিৰ নিউট্ৰিন' আৱিষ্কাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানী ফ্ৰান্সিছ হালজেনক (Francis Halzen) ২০২৬ চনৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাপ্ৰাপক হিচাবে ঘোষণা কৰা হয় ।
ষ্টকহোমত থকা ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ চায়েন্সেৰ দ্বাৰা এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈ আহিছে ৷
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
উল্লেখ্য যে, আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানীক প্ৰতি বছৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ৷ এই বঁটাৰ মূল উৎস হৈছে ছুইডিছ বিজ্ঞানী তথা উদ্ভাৱক আলফ্ৰেড নোবেলৰ ইচ্ছাপত্ৰ, যিয়ে মানৱজাতিৰ বাবে সৰ্বাধিক কল্যাণ সাধন কৰা কামৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ এক অংশ দান কৰি থৈ গৈছে ৷
১৯০১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা এই বঁটা এনে একাংশ দিগ্গজ আৱিষ্কাৰক বা উদ্ভাৱকক প্ৰদান কৰি অহা হৈছে, যিসকলে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম পদাৰ্থৰ কণাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ কাৰ্যকলাপলৈকে সকলোবোৰৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি মানুহৰ মাজত জ্ঞান বিলোৱা বা সমাধানৰ পথ দেখুওৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
১৯০১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ২২৯ গৰাকী বিজ্ঞানীক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:বিশ্বৰ তিনি দিগ্গজলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল