হেনৰি কাগান আৰু কেনছ' ছ'ৱাইলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল

হেনৰি কাগান আৰু কেনছ' ছ'ৱাইলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল
হেনৰি কাগান হৈছে ফ্ৰান্সৰ উত্তৰ পেৰিছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰু কেনছ' ছ'ৱাই জাপানৰ টকিঅ' ইউনিভাৰ্চিটি অৱ চায়েন্সৰ অধ্যাপক ৷
Published : October 7, 2026 at 3:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : ঘোষণা কৰা হ'ল ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ৷ ফ্ৰান্স হেনৰি কাগান (Henri Kagan) আৰু জাপানৰ বিজ্ঞানী কেনছ' ছ'ৱাই (Kenso Soai) ক এই বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁট প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
হেনৰি কাগান হৈছে ফ্ৰান্সৰ উত্তৰ পেৰিছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ৷ একেদৰে কেনছ' ছ'ৱাই (Kenso Soai) জাপানৰ টকিঅ' ইউনিভাৰ্চিটি অৱ চায়েন্সৰ অধ্যাপক ৷
কেনছ' ছ'ৱায়ে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ আৰ্হিৰে তৈয়াৰ কৰিছিল সম্ভাব্য দাপোণ প্ৰতিবিম্ব (mirror images) ৷ ছ'ৱায়ে বিক্ৰিয়াটো (The Soai reaction) এতিয়ালৈকে কৰা আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় তথা চমকপ্ৰদ ৰাসায়নিক পৰীক্ষাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ৷
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
আনহাতে হেনৰি কাগানে আৱিষ্কাৰ কৰা অ-ৰৈখিক প্ৰভাৱসমূহ (non-linear effects) ৰসায়নবিদসকলে নতুন বিক্ৰিয়াৰ আৰ্হি তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা হৈ পৰিছে ।
এই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি বিক্ৰিয়াটো সৰ্বোত্তম (optimise) কৰি তুলিব পৰা যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ আটাইতকৈ বিশুদ্ধ এনানচিঅ’মাৰ (enantiomers) লাভ কৰিব পাৰে । জীৱৰ সৈতে ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব পৰা পদাৰ্থসমূহ যেনে ঔষধ (pharmaceuticals), সোৱাদ (flavours), সুগন্ধি (scents) আৰু কৃষি ৰাসায়নিক সামগ্ৰী (agricultural chemicals) উৎপাদন কৰা প্ৰতিটো উদ্যোগৰ বাবে এইটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
উল্লেখ্য যে, আইচকিউব নিউট্ৰিন' পৰ্যৱেক্ষণাগাৰত (IceCube Neutrino Observatory) নিৰ্ণায়ক অৱদান আৰু মহাজাগতিক উৎসৰ উচ্চ-শক্তিৰ নিউট্ৰিন' আৱিষ্কাৰৰ বাবে মঙলবাৰে আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানী ফ্ৰান্সিছ হালজেনক (Francis Halzen) ২০২৬ চনৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাপ্ৰাপক হিচাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
হালজেনে ২০১১ চনৰ পৰা মহাজাগতিক নিউট্ৰিন’, উচ্চ প্ৰাব্যলৰ শক্তিৰ সংঘৰ্ষ পৰ্যবেক্ষণ আৰু অধ্যয়নৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এই গৱেষণাৰ বাবে দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ বৃহৎ এলেকাৰ বৰফ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁ মহাজাগতিক উচ্চ প্ৰাব্যলৰ শক্তিৰ নিউট্ৰিন’ আৰু আইচকিউব নিউট্ৰিন’ উদ্ভাৱন কৰিছিল ৷
একেদৰে চলিত বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাসমূহ সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷ কাৰ্ল ডেইচেৰথ, পিটাৰ হেগেমেন আৰু জৰ্জ নেগেলক ‘লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল আৰু অপ্ট’জেনেটিক্সৰ সৈতে জড়িত আৱিষ্কাৰ’ৰ বাবে ২০২৬ চনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
ছুইডেনৰ ষ্টকহ’মৰ কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটত নোবেল বিধানসভাই এই বঁটা ঘোষণা কৰিছিল ৷
লগত পঢ়ক:আমেৰিকাৰ ফ্ৰান্সিছ হালজেনলৈ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা