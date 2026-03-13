ETV Bharat / international

ইৰাণৰ নৱনিৰ্বাচিত শীৰ্ষ নেতা মোজতাবা খামেইনীকো ভাবুকি ইজৰাইলৰ

আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীক হত্যা কৰাৰ পিছত ইৰাণে লাভ কৰিছে নতুন শীৰ্ষ নেতা । কিন্তু তেওঁৰ ওপৰতো চকু ইজৰাইলৰ ।

FILE - President Donald Trump shakes hands with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu during a news conference at Mar-a-Lago, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla
ইৰাণৰ নৱনিৰ্বাচিত শীৰ্ষ নেতা মোজতাবা খামেইনীকো ভাবুকি ইজৰাইলৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জেৰুজালেম : ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতা খামেইনীক হত্যাৰ পিছত এইবাৰ নৱনিৰ্বাচিত শীৰ্ষ নেতা মোজতাবা খামেইনীৰ ওপৰত চকু ইজৰাইলৰ । মোজতাবা খামেইনীকো একপ্ৰকাৰ হত্যাৰ ভাবুকি দি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কয় যে ইৰাণৰ নৱনিৰ্বাচিত শীৰ্ষ নেতাৰ জীৱনৰ কোনো সুৰক্ষা নাই । ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ অভিযান আশা কৰাতকৈ ভালদৰে চলি আছে আৰু ইজৰাইল পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী বুলিও নেতান্যাহুৱে দাবী কৰে ।

ইজৰাইলে খামেইনী আৰু হিজবুল্লাহ নেতা নাঈম কাছেমক লক্ষ্য কৰি ল'ব নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নেতান্যাহুৱে কয়, "মই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ কোনো নেতাৰে জীৱন বীমা পলিচি নলওঁ ।"

উল্লেখ্য যে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ অভিযানত নিহত হৈছিল মোজতাবাৰ পিতৃ ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনী ।

ইজৰাইলে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে 'ৰ'ৰিং লায়ন' নামেৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । আমেৰিকাইও 'এপিক ​​ফিউৰি' অভিযানৰ জৰিয়তে ইজৰাইলক সহযোগ কৰিছিল । যাৰ লক্ষ্য আছিল ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক শক্তিক দুৰ্বল কৰা, ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰণালী ধ্বংস কৰা ।

আনহাতে ইৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থাক উৎখাত কৰা বিষয়ত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইৰাণৰ অত্যাচাৰী আৰু নিষ্ঠুৰ শাসন ব্যৱস্থাক আঁতৰাই জনসাধাৰণক উদ্ধাৰৰ বাবে কাম কৰি আছে ।

ইৰাণৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি নেতান্যাহুৱে কয়, "আপোনাৰ স্বাধীনতাৰ নতুন পথত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় ওচৰ চাপি আহিছে । আমি আপোনাৰ কাষত আছোঁ আৰু আমি আপোনালোকক সহায় কৰি আছোঁ । কিন্তু এয়া আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ! এয়া আপোনাৰ হাতত আছে ।"

অৱশ্যে ইৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত নেতান্যাহুৱে কয়, "আপুনি কাৰোবাক পানীৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি তেওঁক পানীয় খুৱাব নোৱাৰে ।" অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টিৰ বাবে ইজৰাইলে কাম কৰিব বুলি কয় ।

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে দাবী কৰে যে কি ইৰাণ, কি মধ্য প্ৰাচ্য আৰু ইজৰাইল সকলো সলনি হ'ব । তেওঁৰ মতে ইজৰাইলে আৰু অপেক্ষা নকৰে । ইজৰাইলৰ বহু 'ছাৰপ্ৰাইজ' আছে আৰু আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিব ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰো প্ৰশংসা কৰে নেতান্যাহুৱে । নেতান্যাহুৱে কয়, "আমি আমেৰিকাৰ সৈতে পূৰ্বৰ দৰে মিত্ৰতা গঢ়ি তুলিছো । আমি প্ৰায় প্ৰতিদিনে কথা পাতোঁ । আমি মুকলিকৈ কথা পাতো । বিভিন্ন ধাৰণা আৰু পৰামৰ্শৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ আৰু একেলগে সিদ্ধান্ত লওঁ ।

একেদৰে নেতান্যাহুৱে মধ্য প্ৰাচ্যত ইজৰাইলৰ কূটনৈতিক ফ্ৰণ্টত সম্ভাৱ্য নতুন অগ্ৰগতিৰো ইংগিত দিয়ে । তেওঁ বিশদভাৱে নক'লেও এইদৰে উল্লেখ কৰে, "বৰ্তমান সময়ত মোৰ দল আৰু মই অঞ্চলটোৰ দেশসমূহৰ সৈতে অতিৰিক্তভাৱে মিত্ৰতা স্থাপন কৰি আছো – যিবোৰ মিত্ৰতা মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ আগলৈ কল্পনাতীত যেন আছিল ।"

লগতে পঢ়ক :

ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : মোজতাবাক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বিৰোধীতা চীনৰ, পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতক লৈ সংসদত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ভাষণ

আমেৰিকান মালিকানাধীন তেল টেংকাৰৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণত নিহত ভাৰতীয় নাগৰিক

ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক বৃহৎ সকাহ আমেৰিকাৰ

TAGGED:

মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাত
বেঞ্জামিন নেতান্যাহু
ইটিভি ভাৰত অসম
খামেইনী
ইৰাণ ইজৰাইল যুদ্ধ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.