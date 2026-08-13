৯ ভাৰতীয় মাছমৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী
শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাই শেহতীয়াকৈ ৯ ভাৰতীয় মাছমৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
By PTI
Published : August 13, 2026 at 11:51 PM IST
ৰামেশ্বৰম(তামিলনাডু): তামিলনাডুৰ পৰা ৯ ভাৰতীয় মাছমৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাই এই ভাৰতীয় মাছমৰীয়াসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ে বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰলৈ পত্ৰ লিখি বিষয়টোত কেন্দ্ৰৰ তাৎক্ষণিক কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ৷
কাটচাথিভুৰ সমীপত মাছ মৰাৰ অভিযোগত ভাৰতীয় মাছমৰীয়াসকলক শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যান্ত্ৰিক নাওখন জব্দ কৰে । সময়ে সময়ে ভাৰতীয় মাছমৰীয়াসকলক আটক কৰি ৰখাৰ উদ্ধৃতিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰক বিষয়টো শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷ লগতে মাছমৰীয়া আৰু জব্দকৃত নাওখন মুকলি কৰি দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি যোৱা ১২ আগষ্টৰ মাজনিশা ৰামনাথপুৰম জিলাৰ মাছমৰীয়াসকলক আটক কৰি ৰখা হৈছিল । আগষ্ট মাহত সংঘটিত এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা । বৰ্তমানলৈকে ৪৯ জন ভাৰতীয় মাছমৰীয়া শ্ৰীলংকাৰ জিম্মাত আছে ।
বাৰে বাৰে হোৱা এনেধৰণৰ ঘটনাৰ ফলত তামিলনাডুৰ উপকূলীয় জিলাসমূহত বাস কৰা মাছমৰীয়াসকলৰ মাজত গভীৰ উদ্বেগ আৰু নিৰাপত্তাহীনতাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে নিজৰ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে । কেন্দ্ৰৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
আনহাতে, ৰামেশ্বৰমৰ মাছমৰীয়া সমাজে এই গ্ৰেপ্তাৰক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷ বিষয়টোত চৰকাৰে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও সকীয়নি দিয়ে ।
চেভেৰিয়াৰ মাছমৰীয়া সংস্থাৰ সভাপতি সাগৰাম চেভেৰিয়াৰে কয় যে যোৱা ডেৰ মাহত দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনৰ নৌসেনাই জব্দ কৰা এইখন তৃতীয়খন নাও । জব্দ কৰা নাওখন ৱেলিংটন নামৰ এজন স্থানীয় মাছমৰীয়াৰ ।
স্থানীয় মাছমৰীয়াসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, দিনে ৬০০ৰো অধিক যান্ত্ৰিক নাও ৰামেশ্বৰমৰ পৰা সমুদ্ৰপথেৰে চলাচল কৰে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাই সৃষ্টি কৰা এনে আতংকৰ বাবে বাবে ১২ আগষ্টত মাত্ৰ ৩০০ খনহে নাও চলাচল কৰে ৷
সাগৰামে পিটিআইক কয়, ‘‘শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাই নাওখনক বাধা দি ৯ জন মাছমৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই বিষয়ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োখন চৰকাৰ উদাসীন হৈ থকাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ।’’
তেওঁ কাটচাথীভু অঞ্চলত মাছমৰীয়াসকলক কোনো বাধা অবিহনে পৰম্পৰাগতভাৱে মাছ ধৰা কাৰ্য চলাবলৈ অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ৷ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাছমৰীয়াৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত পুনৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিলে বৰ্তমানৰ সংকট সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত লাভজনক হিচাপে বিবেচিত হ’ব বুলিও তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক: পেকেজিং খাদ্যৰ লেবেলক লৈ এফএছএছএআইক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ধমক