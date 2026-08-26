ETV Bharat / international

চিকিৎসালয়ৰ মহিলা ৱাৰ্ডত অগ্নিকাণ্ড : ১৫টি শিশুৰ মৃত্যু !

চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।

INFANTS KILLED PAKISTAN FIRE
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (AP)
author img

By PTI

Published : August 26, 2026 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ইছলামবাদ (পাকিস্তান) : পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি বিভাগত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ১৫টি শিশুৰ মৃত্যু হয় । ৰাজধানী চহৰখনৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু সুসজ্জিত ৰাজহুৱা চিকিৎসালয় পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ।

অৱশ্যে এতিয়ালৈকে চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই । জিঅ’ নিউজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই অগ্নিকাণ্ডত ১৫টি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে । পি আই এম এছৰ মুখপাত্ৰ ডাঃ অনিজা জলিলে ডন কাকতক জনোৱা মতে, অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ৱাৰ্ডত ১৫টি শিশু আছিল ।

তেওঁ কয়, "কিছুমান শিশুক হয়তো নিশা ডিচচাৰ্জ দিয়া হৈছে, গতিকে এই সময়ত মৃত্যুৰ সঠিক সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হোৱা নাই ।"

শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় বুলি পি আই এম এছৰ মুখপাত্ৰ ডাঃ অনিজা জলিলে জানিবলৈ দিয়ে । জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে যদিও ঠাণ্ডা হ’বলৈ কিছু সময় লাগিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : বিশেষ নৱজাতক যতন কক্ষত অগ্নিকাণ্ড: তিনিটি সদ্যোজাতৰ মৃত্যু, তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ড
প্ৰসূতি বিভাগ
পাকিস্তান
FIRE AT PAKISTAN HOSPITAL
INFANTS KILLED PAKISTAN FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.