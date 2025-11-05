প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মীৰা নায়াৰৰ পুত্ৰ জোহৰাণ নিউয়ৰ্ক চিটীৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচিত

প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মীৰা নায়াৰৰ পুত্ৰ জোহৰাণ নিউয়ৰ্ক চিটীৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচিত
মঙলবাৰে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা জোহৰাণ মামদানীয়ে ৯৪৮,২০২ টা ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰে । জোহৰাণ প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ মুছলিম মেয়ৰ ৷
Published : November 5, 2025 at 2:51 PM IST
নিউয়ৰ্ক: মঙলবাৰে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় জোহৰাণ মামদানী । লগে লগে ৰাজ্যখনৰ ৩৪ বছৰীয়া বিধায়কগৰাকীয়ে এক নতুন ইতিহাসৰ সূচনা কৰে ।
ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰগতিশীল শাখাৰ পৰা জয়লাভ কৰা মামদানীয়ে প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ এণ্ড্ৰু কুমো আৰু ৰিপাব্লিকান কাৰ্টিছ শ্লিৱাক পৰাস্ত কৰে । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি মামদানীৰ ওপৰত । কিয়নো আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰখনৰ অন্তহীন দাবীসমূহক তেওঁ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অভিলাষী আঁচনিসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব ।
আনহাতে, এই জয়ৰ লগে লগে ডেম'ক্ৰেট ছ'চিয়েলিষ্ট জোহৰাণ মামদানী চহৰখনৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মেয়ৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । লগতে দক্ষিণ এছিয়া মূলৰ প্ৰথমগৰাকী আৰু আফ্ৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মেয়ৰ হিচাপে ইতিহাসত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিলে । ইফালে ১ জানুৱাৰীত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেওঁ শতাধিক বছৰীয়া চহৰখনৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া মেয়ৰ হিচাপেও পৰিগণিত হ’ব ।
ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ মামদানী প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মীৰা নায়াৰ আৰু কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মাহমুদ মামদানীৰ পুত্ৰ । উগাণ্ডাৰ কাম্পালাত জন্মগ্ৰহণ কৰি তাতে ডাঙৰ-দীঘল হোৱা জোহৰাণে ৭ বছৰ বয়সত পৰিয়ালৰ সৈতে নিউয়ৰ্ক চহৰলৈ আহিছিল ।
Just spoke to Mayor-Elect @ZohranKMamdani and told him I’m looking forward to working together to make our city more affordable and livable.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 5, 2025
Congratulations to him and to every New Yorker who made their voice heard in one of the city’s highest-turnout elections on record. pic.twitter.com/dhRFA0RcMn
গৱৰ্ণৰ কেথী হোচুলে X পোষ্টত কয় যে “আমাৰ চহৰখনক অধিক সুলভ আৰু বসবাসযোগ্য কৰি তুলিবলৈ” তেওঁ মামদানীৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী । লগতে তেওঁক চহৰখনৰ সৰ্বাধিক ভোটদানৰ নিৰ্বাচনসমূহৰ ভিতৰত অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী অন্যতম বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।
নিউয়ৰ্কৰ ২০ লাখতকৈ অধিক লোকে এই নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰে, যিটো ৫০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ভিতৰত মেয়ৰৰ দৌৰত সৰ্বাধিক ভোটদানৰ হাৰ বুলি চহৰখনৰ নিৰ্বাচন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে, মামদানীৰ এই অভূতপূৰ্ব উত্থানে ডেম’ক্ৰেটসকলক শক্তি প্ৰদান কৰিছে, যিসকলে আশা কৰিছে যে তেওঁ মধ্যবিত্তৰ পিছত লাগি থকাতকৈ অধিক প্ৰগতিশীল, বাওঁপন্থী প্ৰাৰ্থীক আকোৱালি লওক যাতে দলটোক ত্যাগ কৰা ভোটাৰসকলক নিজৰ পক্ষলৈ আনিব পৰা যায় ।
ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিপাব্লিকানসকলৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁলোকে মামদানীক এক বিপজ্জনক আৰু অতি কট্টৰপন্থী ডেম'ক্ৰেট হিচাপে উল্লেখ কৰিছে । ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে ভাবুকি দিছে যে যদি মামদানী জয়ী হয় তেন্তে চহৰখনলৈ ফেডাৰেল পুঁজি কৰ্তন কৰা হ’ব । আনকি ইয়াকো কৈছে যে তেওঁ চহৰখনৰো দায়িত্ব ল’ব ।
ইফালে এছ’চিয়েটেড প্ৰেছৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত ব্ৰুকলিনত মামদানীৰ সমৰ্থকসকলে বিজয় উল্লাস কৰে আৰু তেওঁক সাৱটি ধৰে । কিছুমানৰ চকুৰে আনকি আনন্দৰ চকুলোও নিগৰে ।
মামদানীৰ X একাউণ্টত চিটী হল ষ্টেচনত ৰখি থকা এখন মেট্ৰ’ ৰে’লৰ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি কোৱা হৈছে, “পৰৱৰ্তী আৰু অন্তিম লক্ষ্য হ’ল চিটী হল ।”
মামদানীৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অভিযান ব্যয়সাধ্যতাক কেন্দ্ৰ কৰি আছিল আৰু তেওঁৰ চমৎকাৰিতাই কুমোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ প্ৰচেষ্টাক ওফৰাই পেলালে। চাৰি বছৰ পূৰ্বে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ পিছত পদত্যাগ কৰা প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে, তেওঁ অৱশ্যে সেই অভিযোগ এতিয়াও নস্যাৎ কৰি আছে, নিৰ্বাচনৰ সমগ্ৰ দৌৰত নিজৰ অতীতক লৈ যুঁজিবলগা হয় আৰু নেতিবাচক প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে তেওঁ সমালোচনাৰো পাত্ৰ হৈছিল ।
আনহাতে, ট্ৰাম্পে চহৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভাবুকি দিয়াই নহয়, জয়ী হ’লে মমদানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিতাড়িত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলিও সংকেত দিয়া ট্ৰাম্পৰ সৈতে মমদানীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব সেই প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে । উগাণ্ডাত জন্মগ্ৰহণ কৰা মামদানীয়ে শৈশৱ তাতেই কটায় যদিও নিউয়ৰ্ক চহৰত তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল হয় আৰু ২০১৮ চনত আমেৰিকান নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ।
মামদানীৰ সমৰ্থকসকলৰ অন্যতম ডেম’ক্ৰেটিক প্ৰতিনিধি আলেকজেণ্ড্ৰিয়া অকাচিঅ’-কৰ্টেজে কয় যে নিউয়ৰ্কৰ লোকসকলে প্ৰতিশোধ ল’ব । সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "আমি হোৱাইট হাউছত গুণ্ডা আৰু বদমাচসকলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ভয়ে থিয় দিম ।"
নতুন মেয়ৰে গ্ৰহণ কৰিব অভিলাষী এজেণ্ডা
উল্লেখ্য যে মামদানীক সমগ্ৰ প্ৰচাৰ অভিযানত তেওঁৰ বায়'দাতাক লৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল । মামদানীয়ে এতিয়া অহা বছৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ আগন্তুক প্ৰশাসনত কৰ্মচাৰী নিযুক্তি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁক জয়ৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়া অভিলাষী কিন্তু মেৰুকৰণকাৰী এজেণ্ডাটো কেনেকৈ সম্পন্ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব ।
তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ভিতৰত আছে বিনামূলীয়া শিশু যত্ন, বিনামূলীয়া চিটিবাছ সেৱা, চহৰখনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা গেলামালৰ দোকান আৰু নতুন সম্প্ৰদায় সুৰক্ষা বিভাগ যিয়ে আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান জৰুৰীকালীন ফোন চম্ভালিবলৈ মানসিক স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীক পঠিয়াব । অৱশ্যে ধনী লোকৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধিৰ আহ্বানৰ প্ৰতি ডেম’ক্ৰেটিক গৱৰ্ণৰ কেথী হোচুলে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মামদানীয়ে এনে পদক্ষেপ কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰিব সেয়া স্পষ্ট নহয় ।
নিউয়ৰ্ক আৰক্ষী বিভাগৰ নেতৃত্বক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁৰ সিদ্ধান্তসমূহো তীক্ষ্ণভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ’ব । ২০২০ চনত মমদানী বিভাগটোৰ কঠোৰ সমালোচক আছিল । তেওঁ “এই দুষ্ট সংস্থাটোক” ধনমুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল আৰু ইয়াক “বৰ্ণবাদী, সমলিংগবিৰোধী আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ ভাবুকি” বুলি সমালোচনা কৰিছিল । অৱশ্যে পিছত তেওঁ উক্ত মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমাও বিচাৰে আৰু কয় যে বৰ্তমানৰ এন ৱাই পি ডিৰ আয়ুক্তক তেওঁৰ পদত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিব ।
মামদানীৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ মূলতে আছিল চহৰখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ আশাবাদী দৃষ্টিভংগী আৰু ইয়াৰ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্নবিত্ত শ্ৰেণীৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । কিন্তু গাজাত ইজৰাইলৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ বাবে কুমো, শ্লিৱা আৰু অন্যান্য সমালোচকে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ।
পেলেষ্টাইনী অধিকাৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমৰ্থক মামদানীয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত গণহত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ বাবে জাৰি কৰা গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাক সন্মান জনাব বুলি কয় । নিউয়ৰ্কৰ জি অ’ পিৰ অধ্যক্ষ এড কক্সে এক বিবৃতিত কয় যে মামদানী “এতিয়া ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ মুখ" ।
মামদানীয়ে চহৰখনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ধূলিসাৎ হয় কুমো
মামদানীয়ে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল এজন তুলনামূলকভাৱে অপৰিচিত ৰাজ্যিক বিধায়ক হিচাপে । আনকি নিউয়ৰ্ক চহৰৰ ভিতৰতো তেওঁৰ পৰিচিত নিচেই কম আছিল । ডেম’ক্ৰেটিক প্ৰাইমাৰীত কুমো আছিল প্ৰায় সৰ্বজন স্বীকৃত আৰু গভীৰ ৰাজনৈতিক সংযোগৰ সৈতে এক পৰিচিত নাম ।
কুমোৰ সম্ভাৱনা তেতিয়া আৰু অধিক উজ্জ্বল হৈ পৰিছিল যেতিয়া বৰ্তমানৰ মেয়ৰ এৰিক আডামছে তেওঁৰ বৰ্তমান খাৰিজ কৰা ফেডাৰেল দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ পৰিণতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সময়ত প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল ।
কিন্তু নিৰ্বাচনী দৌৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মামদানীৰ স্বাভাৱিক মনোমুগ্ধতা, আকৰ্ষণীয় ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ভিডিঅ’ আৰু জনপ্ৰিয়তাবাদী অৰ্থনৈতিক মঞ্চই কুখ্যাত ব্যয়বহুল চহৰখনৰ ভোটাৰসকলৰ মনত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰি তুলিছিল । তেওঁৰ পৰিচিতি বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে তেওঁ বাহিৰৰ লোকসকলৰ দৃষ্টিও আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশেষত প্ৰাইমাৰীত মামদানীয়ে কুমোক প্ৰায় ১৩ পইণ্টেৰে পৰাস্ত কৰে ।
ইফালে প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে পুনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে আৰু অধিক শক্তিশালী পন্থাৰে ৰাজপথত নমাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । অৱশ্যে তেওঁৰ অভিযানৰ বেছিভাগ বিপক্ষক আক্ৰমণৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি থাকিল । নিৰ্বাচনী দৌৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত তেওঁ দাবী কৰে যে মামদানীৰ নিৰ্বাচনে ইহুদীসকলক অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰাব ।
ইফালে সমৰ্থকৰে ভৰি পৰিছিল মামদানীৰ ৰেলীবোৰ আৰু তেওঁ স্কেভেঞ্জাৰ হাণ্ট আৰু কমিউনিটী ছকাৰ টুৰ্ণামেণ্টকে ধৰি আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে কুমোৱে চৰকাৰত থকাৰ গভীৰ অভিজ্ঞতাক উল্লেখ কৰি মামদানীৰ ৰাজ্যিক বিধানসভাত পাঁচ বছৰতকৈও কম সময় থকাৰ সৈতেও তুলনা কৰিছিল ।
কিন্তু প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰত্যাহ্বানৰো সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । কিয়নো তেওঁৰ বিৰোধীসকলে তেওঁৰ পদত্যাগৰ কাৰণ হোৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ লগতে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ প্ৰথম দিনত তেওঁৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰিছিল ।