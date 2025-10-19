ETV Bharat / international

নেপালত 'Gen Z' গ্ৰুপে গঠন কৰিব নতুন ৰাজনৈতিক দল

অহা বছৰ মাৰ্চ মাহত নেপালত অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন । 'Gen Z' গ্ৰুপৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নে নাই সেয়া নিশ্চিত নহয় ।

A Gen Z group during a protest against corruption and the government’s ban on social media platforms, in Kathmandu, Nepal, Tuesday, September 09, 2025
নেপালত 'Gen Z' গ্ৰুপে গঠন কৰিব নতুন ৰাজনৈতিক দল (IANS)
By PTI

Published : October 19, 2025 at 1:47 PM IST

কাঠমাণ্ডু : নেপালৰ জেন-জেড (Gen Z) প্ৰতিবাদে ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । এইবাৰ 'Gen Z' গ্ৰুপে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে । শনিবাৰে গ্ৰুপে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । কিন্তু অহা বছৰ দলটোৱে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নে নাই সেয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ চৰ্ত পূৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । ২০২৬ চনৰ ৫ মাৰ্চত নেপালত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।

উল্লেখ্য যে 'Gen Z'ৰ নেতৃত্বত যোৱা মাহত নেপালত বৃহৎ প্ৰতিবাদ হৈছিল । দুৰ্নীতি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইটত চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । ফলত কে পি শৰ্মা অলি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন ভংগ হৈছিল । শেহতীয়া 'Gen Z' আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা মিৰাজ ধুংগনাৰ নেতৃত্বত এই গ্ৰুপটোৱে সংবাদমেলত নিজৰ ৰণকৌশল উল্লেখ কৰে ।

তেওঁলোকে কয় যে যদিও তেওঁলোকে নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তথাপিও তেওঁলোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ দাবীসমূহৰ সমাধান নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ।

গ্ৰুপটোৱে মূলতঃ দুটা মূল এজেণ্ডাৰ পোষকতা কৰি আহিছে : প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কাৰ্যবাহী ব্যৱস্থা আৰু বিদেশত বাস কৰা নেপালী নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ ।

মিৰাজ ধুংগনাৰ মতে তেওঁৰ গ্ৰুপে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 'Gen Z' আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত যুৱক-যুৱতীসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ধুংগনাই দুৰ্নীতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নাগৰিক নেতৃত্বাধীন তদন্ত সমিতি গঠন আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট নীতি গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

জাতি গঠনৰ কামত সকলো পক্ষৰ পৰা সামূহিক দায়বদ্ধতা আৰু সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "আমি সুশাসন প্ৰসাৰ, স্বচ্ছতা আৰু দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণৰ দৰে বিষয়ৰ বাবে যুঁজি যাম ।" তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকে বৰ্তমান নতুন দলটোৰ বাবে উপযুক্ত নামৰ বাবে পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ।

কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত বিদেশলৈ যোৱা নেপালী যুৱক-যুৱতীসকলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে জাতিটোৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এনে জৰুৰী সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিগত চৰকাৰসমূহক দায়বদ্ধ কৰা উচিত । অৰ্থনৈতিক বিষয়ত তেওঁৰ গ্ৰুপৰ স্থিতিৰ বিষয়ে তেওঁ কয় যে ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে ।

তেওঁ কয়, "আমাক দুখন অতি জনবহুল চুবুৰীয়া দেশে আৱৰি আছে যাৰ মুঠ জনসংখ্যা ৩ বিলিয়ন, আমি চুবুৰীয়া বজাৰক লক্ষ্য কৰি আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমাৰ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰাটো প্ৰয়োজন ।"

লগতে অনতিপলমে বন্ধ উদ্যোগসমূহ মুকলি কৰি নতুন নিযুক্তি সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক তেওঁ আহ্বান জনায় । তেওঁ পৰ্যটন খণ্ডৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।

NEPAL GENERAL ELECTIONS 2026
NEPAL POLITICS
NEPAL GEN Z POLITICAL PARTY
ইটিভি ভাৰত অসম
NEPAL GEN Z GROUP

