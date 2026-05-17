৩২ বাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰি কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই ৰচিলে ইতিহাস

৩২ বাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰি কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই ৰচিলে ইতিহাস
এবাৰ দুবাৰ নহয় ৩২ বাৰকৈ পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰিলে নেপালৰ পৰ্বতাৰোহী কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই ।
By PTI
Published : May 17, 2026 at 2:54 PM IST
কাঠমাণ্ডু (নেপাল) : 'এভাৰেষ্ট মানৱ'খ্যাত নেপালৰ পৰিচিত পৰ্বতাৰোহী কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাৰ আন এক অভিলেখ । ৩২ বাৰৰ বাবে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংখ এভাৰেষ্ট জয় কৰিলে কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই । তেওঁ নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰি বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ সৰ্বাধিকবাৰ আৰোহণৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । পৰ্যটন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে পুৱা ১০:১২ বজাত ৫৬ বছৰীয়া প্ৰবীণ পৰ্বতাৰোহীগৰাকীয়ে ৮,৮৪৯ মিটাৰ উচ্চতাত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
১৪ পিকছ এক্সপেডিচনে পৰিচালনা কৰা অভিযানৰ তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । এভাৰেষ্ট বেছ কেম্পত নিয়োজিত বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰ কাৰ্যালয়ে এই সফল আৰোহণ নিশ্চিত কৰিছে বুলি দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্টে প্ৰকাশ কৰিছে । পৰ্যটন বিভাগে শ্বেৰ্পাক অভিনন্দন জনাই কয় যে তেওঁৰ এই কৃতিত্বই নেপালৰ পৰ্বতাৰোহণ খণ্ড আৰু ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য অৱদান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
১৯৭০ চনৰ জানুৱাৰী মাহত কোশি প্ৰদেশৰ ছ'লুখুম্বু জিলাৰ এখন গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কামি ৰীতাই ১৯৯২ চনত পেছাদাৰী পৰ্বতাৰোহী হিচাপে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । ১৯৯৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ এভাৰেষ্ট পৰ্বত বগাইছিল । ২০২৫ চনৰ ২৭ মে'ত তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে এভাৰেষ্ট জয় কৰিছিল ।
মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ । এই শৃংগ জয় কৰা ইমান সহজ নহয় । পৃথিৱীৰ বহু তাৰকা পৰ্বতাৰোহীও এই ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে । কিন্তু দুৰ্গম, প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিক নেওচি এবাৰ দুবাৰ নহয় ৩২ বাৰকৈ সৰ্বোচ্চ শৃংগত উপনীত হোৱাটো কেৱল অভিলেখ নহয় ই অকল্পনীয় । যাৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কামি ৰীতা শ্বেৰ্পা ।
ইফালে দেওবাৰে 'মাউনটেইন কুইন' নামেৰে পৰিচিত তথা এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হোৱা প্ৰথমগৰাকী নেপালী মহিলা লাকপা শ্বেৰ্পাই এভাৰেষ্ট শৃংগত একাদশবাৰৰ বাবে সফল আৰোহণ সম্পূৰ্ণ কৰি নিজৰে বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰে । পৰ্যটন বিভাগে জনোৱা মতে দেওবাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাত তেওঁ সুউচ্চ এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হয় ।
লগতে পঢ়ক :
'আইৰণমেন' উপাধি লাভেৰে বিশ্ব দৰবাৰত উজ্বলিল অসম সন্তান দীপন মেধী