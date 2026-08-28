ৰাছুৱাৰ বানপীড়িত জলবিদ্যুৎ সুৰংগত নেপালী সেনাৰ বিশেষ দল নিয়োগ, দুজনক উদ্ধাৰ
সুৰংগটোৰ ভিতৰত কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ সেনাই কাৰিকৰী সঁজুলি আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত লোক মোতায়েন কৰিছে ।
By ANI
Published : August 28, 2026 at 1:59 PM IST
ৰাছুৱা (নেপাল) : বিধ্বংসী বানৰ পিছত নেপালৰ ৰাছুৱাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উলিয়াই আনিবৰ বাবে নেপালী সেনাই শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূখণ্ড আৰু বিপজ্জনক পৰিস্থিতিৰ মাজতো সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়ালৈকে সুৰংগটোৰ পৰা দুজন কৰ্মীক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিছে । নেপালী সেনাই শ্বেয়াৰ কৰা ভিজুৱেলসমূহত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
অৱশ্যে ভিতৰত কিমান লোক আবদ্ধ হৈ আছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে । লগতে তেওঁলোকক নিৰাপদে উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টাও অব্যাহত আছে ।
সুৰংগটোৰ ভিতৰত কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ সেনাই কাৰিকৰী সঁজুলি আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত লোক মোতায়েন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ২৬ আগষ্ট, বুধবাৰে তিব্বত-নেপাল সীমান্তত হোৱা এক বিপৰ্যয়জনক আকস্মিক বানৰ ফলত ভোটে কোশী আৰু ত্ৰিশূলী নদীৰে পানী, পলস আৰু শিলৰ তীব্ৰ সোঁত অহাৰ লগতে ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ ফলত এই সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে । বুধবাৰে পুৱা ৰাছুৱা জিলাত সংঘটিত বৃহৎ আকস্মিক বানৰ পিছত নেপালে বৰ্তমান সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে যুঁজি আছে ।
ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে নেপাল আৰক্ষীয়ে হিমালয়ন দেশখনত বানৰ বাবে নতুন সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি ত্ৰিশূলীৰ পৰা তাত বাল কৰা লোকসকলক আঁতৰাই আনিছে । দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্টৰ বাতৰি অনুসৰি, বুধবাৰে ভোটে কোশীৰ ভয়াৱহ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪৭৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
এজন আৰক্ষী বিষয়াই এএনআইক জনোৱা মতে, অঞ্চলটোৰ পথসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণকে ধৰি সকলো ধৰণৰ কাম বন্ধ হৈ পৰিছে ।
নেপাল আৰক্ষীৰ বিষয়া পি চৌধাৰীয়ে কয়, "পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে, গতিকে সকলো কাম বন্ধা কৰি ৰখা হৈছে । অভিযানত নিয়োজিত বাহনসমূহ সকলো ঘূৰি আহিছে । সকলো উভতি আহিছে । সকলোকে তাৰ পৰা আঁতৰাই নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে । সকলো কাম বন্ধ হৈ গৈছে । তাতোকৈ অধিক শোচনীয় বান এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে; সেইবাবেই সকলোকে সতৰ্ক কৰি ৰখা হৈছে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে চীনৰ ছিচুয়ানত ৫.১ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত নেপালত বানৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে । নেপালৰ ত্ৰিশূলী অঞ্চলৰ ওপৰৰ পৰা পানীৰ প্ৰচণ্ড প্ৰবাহে নদীখনৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ ফলত পুনৰ লোকসকলক আঁতৰাই অনা হৈছে বুলি নেপাল আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
চীনৰ দক্ষিণ-পশ্চিম ছিচুয়ান প্ৰদেশৰ লংচাং চহৰত এই ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় বুলি চীন আৰ্থকুৱেক নেটৱৰ্ক চেণ্টাৰ চমুকৈ চিজিটিএনে প্ৰকাশ কৰিছে । এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি নেপাল আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, তিব্বতৰ ফালৰ এটা মথাউৰি পুনৰ ভাঙি গৈছে ।
নেপাল আৰক্ষীৰ X পোষ্ট অনুসৰি, "তিব্বত পক্ষৰ বান্ধটো পুনৰ ভাঙি যোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । সেয়েহে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ সৈতে জড়িত সকলো নিৰাপত্তাৰক্ষী, উদ্ধাৰকাৰী আৰু সাধাৰণ জনতাক তৎক্ষণাত সজাগ হৈ নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ বা আনসকলকো অৱগত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"