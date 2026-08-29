নেপালৰ আকস্মিক বান: বৰ্তমানো ৩২০ গৰাকী ভাৰতীয়ৰ সন্ধান নাই, নেপাললৈ ১১ জনীয়া উদ্ধাৰকাৰীৰ দল

নেপালৰ আকস্মিক বান: বৰ্তমানো ৩২০ গৰাকী ভাৰতীয়ৰ সন্ধান নাই, নেপাললৈ ১১ জনীয়া উদ্ধাৰকাৰীৰ দল
শনিবাৰে চিকিৎসা কৰ্মী আৰু সুৰংগ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বিশেষজ্ঞকে ধৰি ১১ জনীয়া ভাৰতীয় দল এটাই স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক সহায় কৰিবলৈ নেপালত উপস্থিত ।
Published : August 29, 2026 at 7:18 PM IST
নতুন দিল্লী: নেপালত সংঘটিত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬২৬ লৈ বৃদ্ধি পাইছে, উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে কেইবা ডজন নিৰুদ্দেশ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।
চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি বুধবাৰে ৰাছুৱা আৰু হিমালয় ৰাষ্ট্ৰৰ অন্যান্য অঞ্চলত হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানপানীয়ে বসতিস্থল, পথ, দলং আৰু জলবিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ পিছত বৰ্তমানো ২০০০ৰো অধিক লোকৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই ।
A third flight carrying 10 tonnes of humanitarian assistance has departed for Kathmandu.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 28, 2026
The assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets.
An 11-member team of doctors, paramedics & Recce team for Tunnel rescue… pic.twitter.com/PrqCbyoo9D
এনডিআৰআৰএমএ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি আকস্মিক বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬২৬ লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৰ্তমানো ২৪০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
এনডিআৰআৰএমএই জানিবলৈ দিয়া মতে, হিমালয় পাদদেশৰ ৮খন জিলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ । কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি চিটৱানৰ পৰা ২৩৩টা, পূব নৱালপাৰাছীৰ পৰা ১৫৮টা, নুৱাকোটৰ পৰা ৫১টা, গোৰ্খাৰ পৰা ৪৮টা, পশ্চিম নৱালপাৰাছীৰ পৰা ৪৭টা, ধাডিঙৰ ৪৫টা, তানাহুৰ পৰা ৩১টা আৰু ৰাছুৱাৰ পৰা ১৩টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
पोर्टेबल जेनेरेटर सेट, डिग्निटी किट, खाद्यान्न प्याकेट तथा पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याब्लेटहरू सहितको राहत सामग्रीको तेस्रो खेप विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री श्री महावीर पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।— IndiaInNepal (@IndiaInNepal) August 29, 2026
टनेल रेस्क्यु अपरेशनका लागि ११ सदस्यीय चिकित्सक, प्यारामेडिक्स तथा रेकी… https://t.co/SlXqUeVgbR
বুধবাৰে মধ্য নেপালৰ ৰাছুৱা আৰু অন্যান্য অঞ্চলত হোৱা আকস্মিক বানে ৰাছুৱা আৰু মধ্য নেপালৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল । এই মহাপ্ৰলয়ত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বসতিস্থল, পথ, দলং আৰু জলবিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২০০০ লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে ।
শনিবাৰে অনুসন্ধান আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে নেপালত উদ্ধাৰকাৰী দলে আৱদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় ২৫০০ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
रसुवा जिल्लामा आएको बाढी सम्बन्धी अपडेट (मितिः २०८३/०५/१३ गते ०७:०० बजेसम्म) pic.twitter.com/6ZxwyFyGoC— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 29, 2026
ইফালে, নেপালত মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে ভাৰতে শনিবাৰে ঔষধ আৰু খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি ১০ টন অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ আন এখন বিমান ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায় কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
Continuing HADR efforts in Nepal.— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 29, 2026
An Indian Air Force C-130 aircraft has departed with 10 tonnes of essential relief supplies, including medicines and food items, to support those affected.#Nepal #HADR #HADROps #IndiaNepal #NeighbourhoodFirst@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD… pic.twitter.com/UuOZWbxRW3
তদুপৰি এই দুৰ্যোগৰ পিছতে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক সহায় কৰিবলৈ শনিবাৰে ভাৰতৰ পৰা ১১ জনীয়া এটা দল নেপালত উপস্থিত হয় । ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, নেপাল চৰকাৰৰ অনুৰোধত চিকিৎসা কৰ্মী আৰু সুৰংগ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বিশেষজ্ঞকে ধৰি এই দলটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, দলটোক ৰাষ্ট্ৰখনৰ আকস্মিক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, য’ত ব্যাপকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।
भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट-२०८३, (मितिः२०८३ भदौ १३ गते बिहान १० बजेसम्म प्राप्त जानकारीसहित) pic.twitter.com/UzHNwgrigi— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 29, 2026
শুকুৰবাৰে এনডিআৰআৰএমএই কয় যে আকস্মিকভাৱে অহা বানৰ পিছত বানপীড়িত অঞ্চলসমূগত জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোত পুনৰ বানৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । নেপাল চৰকাৰে কয় যে স্থানীয় পৰিৱেশ আৰু ঠেক ভূখণ্ডৰ সৈতে পৰিচিত নিজৰ নিৰাপত্তা বাহিনীক সৰ্বাধিক নিয়োগক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিচাৰে । অৱশ্যে বৈদেশিক মন্ত্ৰী শিছিৰ খনালে কয় যে অত্যন্ত জটিল পৰিকল্পনাৰ বাবে বিশেষ কাৰিকৰী দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য ল’বলৈ চৰকাৰ সাজু ।
বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত পৰিবহণ সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ৪২খন বেইলী দলং নিৰ্মাণত সহায় কৰিবলৈও ভাৰত আৰু চীনক অনুৰোধ জনাইছে নেপালে । গধুৰ যন্ত্ৰপাতি বা বিশেষ সঁজুলি অবিহনে দ্ৰুতভাৱে সংযোগ কৰিব পৰাকৈ পৰ্টেবল দলংসমূহ ডিজাইন কৰা হৈছে ।