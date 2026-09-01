নেপালৰ বান : এটা ঘৰৰ পৰাই উদ্ধাৰ ২৪টা মৃতদেহ, মৃতকৰ সংখ্যা ১০০৩ জনলৈ বৃদ্ধি
নেপালৰ বানৰ পাছত এতিয়া ধ্বংসস্তুপৰ পৰা উলিওৱা হৈছে এটা এটাকৈ মৃতদেহ ৷
Published : September 1, 2026 at 4:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৬ আগষ্টত নেপালত সংঘটিত আকস্মিক বানপানীৰ মঙলবাৰে সপ্তমটো দিন ৷ সপ্তম দিনটোতো উদ্ধাৰকাৰী দলে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, এই বানত ১০০৩ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷
বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে, এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৪ হাজাৰ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা ১০,৪৫১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
- নতুনকৈ বান সতৰ্কতা জাৰি
ইয়াৰ মাজতে নেপালৰ কেইবাখনো জিলাত নতুনকৈ বান সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, কেইবাখনো জিলাৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ৷ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দ্ৰুতগতিত পানীৰ ধল ত্ৰিশূলীৰ ফালে বৈ আছে, ফলত উক্ত অঞ্চলটো অত্যন্ত বিপজ্জনক হৈ পৰিছে ।
VIDEO | Rasuwa, Nepal: Tunnel rescue operations underway after flash flood in Bhotekoshi River wreaked havoc in the region destroying settements and infrastructure.— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/KhERRN6kqL
- এটা ঘৰৰ পৰা একেলগে ২৪টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ
জিলা আৰক্ষী কাৰ্যালয়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিপিন ৰেগমীয়ে জনোৱা মতে, সোমবাৰে বানাক্ৰান্ত নুৱাকোট জিলাৰ বেত্ৰাৱতীত এটা ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰীয়ে একেলগে ২৪টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ৰেগমীয়ে কয় যে ঘৰটোৰ ভিতৰত তালাচী অভিযান এতিয়াও চলি আছে । তেওঁ কয় যে এই অনুসন্ধান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে চূড়ান্ত মৃতদেহৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰা হ’ব । অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিলে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলিও ধাৰণা কৰা হৈছে ।
India’s technical rescue team, in coordination with the Nepali Army, made progress at Chilime and Langtang sites. Rescue efforts to continue tomorrow. https://t.co/5N64X6J60h— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 31, 2026
- নেপালৰ পৰা ১৫৮ ভাৰতীয় নাগৰিকক উদ্ধাৰ
ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে সোমবাৰে কয় যে বিগত এসপ্তাহত হিমালয়ান ৰাষ্ট্ৰখনক বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ’ল ৷ এই বানৰ কৱলত পৰা ১৫৮ জন ভাৰতীয় নাগৰিকক নেপালৰ পৰা নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰদান কৰা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ভাৰতৰ পৰা নিয়োজিত বিশেষ ফৰেনছিক আৰু সুৰংগ উদ্ধাৰকাৰী দলে অনুসন্ধান, সাহায্য, আৰু খনন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
Nepal: The road connecting Trishuli to Rasuwa has been washed away following devastating flash floods. Water continues to flow with tremendous force towards Trishuli, making the route extremely dangerous. Road connectivity from the Trishuli side towards Rasuwa remains disrupted,… pic.twitter.com/piTSy4HR7k— IANS (@ians_india) September 1, 2026
- নেপালে সুৰংগ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য বিচাৰিছে
নেপালে সুৰংগ উদ্ধাৰ আৰু ফৰেনছিক কামৰ বাবে বিশেষ সঁজুলি আৰু কাৰিকৰী সহায়কে ধৰি অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে । সোমবাৰে কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ লোক বাহাদুৰ চেত্ৰীয়ে কয় যে দেশখনে আমেৰিকাৰ পৰা অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী আৰু সেৱা, যেনে ফ্ৰীজাৰ, ডিএনএ টেষ্টিং কিট আৰু লিডাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ৷