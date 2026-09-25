ETV Bharat / international

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ : হিমালয়ক লৈ বিশ্বক সতৰ্ক নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত নেপালৰ শেহতীয়া দুৰ্যোগৰ ওপৰত ভাষণ প্ৰদান প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱা ক্ষতি সম্পৰ্কে বিশ্ববাসীক সতৰ্ক কৰিলে ।

Nepal PM
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 25, 2026 at 2:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউয়ৰ্ক : জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সাম্প্ৰতিক সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই গুৰুতৰ ভাবুকি হিচাপে দেখা দিছে । শেহতীয়া দিনবোৰত বিশেষকৈ হিমালয় অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা বান, হিমবাহ বিস্ফোৰণ বা গলন, ভূমিস্খলন আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰতো এই জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে আছে ।

তাৰ উদাহৰণ শেহতীয়াকৈ নেপালত দেখা গৈছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত কেৱল হিমালয় অঞ্চলৰ দেশসমূহে অৰিহণা যোগোৱা নাই । সমগ্ৰ বিশ্বই বিশেষকৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত বেছিকৈ অৰিহণা যোগাইছে ।

কিন্তু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বান বা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । এই কথাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলতো বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

৮১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাতো এই বিষয়টোক লৈ নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী অধিক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত তেওঁ ভাষণ দি নেপাল, ভাৰত আৰু চীনৰ নেতৃত্বত হিমালয়ৰ জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ব্যৱস্থা স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায় । শ্বাহে কয় যে ভোটেকোশী-ত্ৰিশূলী দুৰ্যোগ কেৱল স্থানীয় সংকট নহয় । ই বিশ্ববাসীৰ বাবে এক সতৰ্কবাণী, বিশ্ব সমাজে সেই সতৰ্কবাণী শুনিছে নেকি বুলি তেওঁ প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰে ।

উল্লেখ্য যে পৰিৱেশবিদ তথা বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰি আহিছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত হিমালয়ৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

হিমবাহ গলি যোৱাৰ ফলত নামনিৰ দেশ বা অঞ্চলবোৰত আকস্মিক বান আৰু ভূমিস্খলনৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । এনে দুৰ্যোগ নেপাল, ভাৰত আদি উন্নয়নশীল দেশবোৰৰ বহু বছৰৰ উন্নয়নমূলক কাম মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিব পাৰে ।

এনে পৰিস্থিতিত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈষম্যও উন্মোচন হৈছে । বিশেষকৈ যিবোৰ দেশৰ ঐতিহাসিকভাৱে বিশ্বব্যাপী গ্ৰীণহাউছ গেছ নিৰ্গমনত অৱদান তুলনামূলকভাৱে কম সেই দেশসমূহেই বহু সময়ত জলবায়ুজনিত বিপৰ্যয়ৰ অসামঞ্জস্যপূৰ্ণ অভাৱৰ সন্মুখীন হয় ।

নেপালে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত জলবায়ু ন্যায়ৰ দাবী জনাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ মুঠ গ্ৰীণহাউছ গেছৰ নিৰ্গমনত ০.১ শতাংশতকৈও কম অৰিহণা যোগোৱা নেপালে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যথেষ্ট মূল্য দিব লগা হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে দুৰ্যোগৰ সময়ত ভাৰতৰ দৰে দেশে আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি এই দুৰ্যোগ বিশ্বৰ বাবে সতৰ্কবাণী বুলি উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কয়, "নেপালৰ বাবে জলবায়ু বিপৰ্যয় কেৱল মানৱীয় পৰিঘটনা নহয়, উন্নয়নৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ।"

তেওঁ লগতে কয়, "জলপ্ৰলয়ৰ পিছত আমাক সাহায্য আগবঢ়োৱা সকলোকে নেপালৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো । আমাৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া দেশ ভাৰত আৰু চীনে তৎকালীন আৰু উদাৰভাৱে সহায় আগবঢ়ালে । অন্যান্য বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ব্যৱস্থা, মানৱীয় সংস্থা, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে নেপালৰ সৈতে থিয় দিছিল । তেওঁলোক সকলোকে নেপালৰ জলসাধাৰণৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"

ইফালে ইয়াৰ সৈতে জড়িত আন এটা গুৰুতপূৰ্ণ বিষয় হৈছে জলবায়ু ক্ষতিপূৰণ (Climate Compensation) বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱাৰ দুৰ্যোগৰ পিছৰ সাহায্য ব্যৱস্থা । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ইতিমধ্যে হোৱা অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষতিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় সহায়ৰ দাবী ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ উঠিছে ।

এইক্ষেত্ৰত শ্বাহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক অৱদান থকা বা দায়ী আৰু অধিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতা থকা দেশসমূহে অধিক দায়িত্ব ল'ব লাগে বুলিও আহ্বান জনাইছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাঠামো চুক্তিৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজে ইতিমধ্যে উমৈহতীয়া, পৃথক দায়বদ্ধতা আৰু নিজ নিজ সামৰ্থ্যৰ নীতিত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে যিসকলে ঐতিহাসিকভাৱে এই সমস্যাত অধিক অৰিহণা যোগাইছে আৰু যিসকলে অধিক সঁহাৰি জনোৱাৰ ক্ষমতা আছে তেওঁলোকে অধিক কৰিব লাগিব ।

হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি শ্বাহে কয় যে পৰ্বতবোৰে পানী, পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, কৃষি আৰু জীৱিকাৰ জৰিয়তে প্ৰায় ২ বিলিয়ন লোকক সহায় আগবঢ়াইছে ।

শ্বাহে নেপাল, ভাৰত আৰু চীনৰ নেতৃত্বত হিমালয়ৰ জলবায়ু স্থিতিস্থাপক ব্যৱস্থা স্থাপনৰো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । উপগ্ৰহৰ তথ্য বিনিময়, বিপজ্জনক হিমবাহৰ হ্ৰদসমূহৰ নিৰীক্ষণ আৰু আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ তেওঁ আহ্বান জনায় ।

'জলবায়ু ন্যায়' ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয় যে জলবায়ু ন্যায় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নথিখনত ​​কেৱল এক সুন্দৰ বাক্যাংশ হৈ থাকিলে নহ'ব । তেওঁ কয়, "আমাৰ দেশৰ মানুহে অতীতক কেৱল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়ি তুলিবলৈও দিব লাগিব । হিন্দুকুশ-হিমালয় প্ৰায় ২ বিলিয়ন লোকৰ বাসস্থান । এই পৰ্বতবোৰে নেপালৰ বহু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকক পানী, পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, কৃষি, জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰে । হিমালয় গ্ৰহটোৰ কেৱল অংশ নহয় । এইবোৰ গ্ৰহটোৰ জীৱন সহায়ক ব্যৱস্থাৰ অংশ ।"

শ্বাহে কয় যে হিমালয় অঞ্চল কেৱল তথ্য বিনিময়ৰ পৰিৱৰ্তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ কেন্দ্ৰ হ'ব লাগে । তেওঁ কয়, "...আমি প্ৰস্তাৱ দিছো যে আমি নেপাল, ভাৰত আৰু চীনৰ নেতৃত্বত হিমালয়ৰ জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিম । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আহক আমি উপগ্ৰহৰ তথ্য আৰু গৱেষণা ভাগ-বতৰা কৰোঁ । আহক আমি বিপজ্জনক হিমবাহৰ হ্ৰদসমূহ নিৰীক্ষণ কৰোঁ । আহক আমি যৌথ আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰোঁ ।"

তেওঁ নেপালৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয় যে দেশখনৰ প্ৰায় আধা ভূখণ্ড সামৰি লোৱা বনাঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, "অন্ততঃ উন্নয়নশীল দেশৰ বাবে উল্লেখযোগ্য, নেপালে ইতিমধ্যে নিজৰ পৰিৱেশগত অংশ অতিক্ৰম কৰি বিশ্বব্যাপী ভূমিকা পালন কৰি আছে । আমি আমাৰ ভূখণ্ডৰ প্ৰায় আধা অংশ সামৰি লোৱা বনাঞ্চলসমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক :

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত নেতান্যাহুৰ ভাষণৰ সময়তে প্ৰেক্ষাগৃহ এৰিলে বহু দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে

TAGGED:

বলেন্দ্ৰ শ্বাহ
নেপালৰ দুৰ্যোগ
জলবায়ু পৰিৱৰ্তন
ৰাষ্ট্ৰসংঘ
NEPAL PM AT UNGA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.