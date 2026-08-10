ETV Bharat / international

ভাৰত-চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবলৈ নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছাপ্ৰকাশ

নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহে প্ৰথমে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আৰু তাৰপিছত চীনা ৰাষ্ট্ৰদূতক সাক্ষাৎ কৰে ।

Nepal PM Balen Shah
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহ(ফাইল ফটো) (Getty Images)
author img

By Surendra Phuyal

Published : August 10, 2026 at 11:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু(নেপাল): নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহ ভাৰত আৰু চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ সোমবাৰে ভাৰত আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক সাক্ষাৎ কৰি বৈঠকত মিলিত হয় ৷ এই বৈঠকৰ জৰিয়তে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকৈ দুখন বৃহৎ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে মসৃণ সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিব পাৰি, তাৰে ইংগিত দিয়ে । এই সম্পৰ্ক যাতে দীৰ্ঘস্থায়ী হয় তাৰ বাবেও সুকীয়া পৰিকল্পনা কৰাত বলেন শ্বাহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷

সিংহা দৰবাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱক সাক্ষাৎ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে শ্বাহে চীনা ৰাষ্ট্ৰদূত জাং মাওমিংক সাক্ষাৎ কৰে ।

ভাৰত আৰু চীনৰ দূতৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক সম্পৰ্কে শ্বাহে কয় যে তেওঁ ভাৰত আৰু চীনৰ সৈতে নেপালৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত দেশখনে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বৈদেশিক নীতি সম্পৰ্কে কোনোধৰণৰ কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে প্ৰথমে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক সাক্ষাৎ কৰে ৷ তাৰপিছতে তেওঁ চীনা ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰা কাৰ্যৰ জৰিয়তে নিজৰ মাজতে এক শক্তিশালী কূটনৈতিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলি বিশ্লেষকসকলে মতপোষণ কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ভাৰত আৰু চীনৰ দূতৰ সৈতে হোৱা পৃথক পৃথক বৈঠকত সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰা, দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতাৰ প্ৰসাৰ আৰু পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বাবে উন্নয়নমূলক অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত দেশখনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অৱগত কৰে ৷

বিশ্লেষকসকলে অৱগত কৰে যে কাঠমাণ্ডুত নিযুক্তি দিয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰদূতসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পৰা শতযোজন দূৰৈত থকা শ্বাহে ঘৰুৱা বিষয়ত ভাৰত-চীনৰ সৈতে নেপালৰ যোগাযোগৰ দিশটোত মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে বহুদিন পূৰ্বৰে পৰা এই বৈঠকৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী সুশীল কৈৰালাৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা দীনেশ ভট্টৰায়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘মই ভাবো এনে বৈঠকৰ সপোন দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল ৷ বৈঠকখন শ্বাহে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অতি শীঘ্ৰে হ’ব লাগিছিল । মই ভাবো ই অতি প্ৰয়োজন আছিল ৷ আজি অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নেপালৰ প্ৰতিবেশী দেশ হিচাপে ভাৰত আৰু চীনৰ লগতে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমেৰিকাৰ সৈতে দেশখনৰ দৃঢ় সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ইংগিত দিছে ।”

উল্লেখ্য যে, ঘৰুৱা বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়াৰ খাতিৰত শ্বাহে কূটনৈতিক বিভাগৰ সৈতে ব্যক্তিগত বৈঠক বহুলাংশে এৰাই চলিছে । শ্বাহে যুক্তৰাজ্য, ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু পূব এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলকো সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিবোৰ নেপালৰ বাবে প্ৰধান দাতা আৰু উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে । দলীয় বৈঠকত বিদেশী দূতক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে সাক্ষাৎ কৰিলেও ব্যক্তিগত বৈঠকসমূহ তেওঁ এৰাই চলিছিল ৷

বিগত মে’ মাহত শ্বাহে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগতে দক্ষিণ আৰু মধ্য এছিয়াৰ বিশেষ দূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ শ্বাহৰ এই সিদ্ধান্তই কূটনৈতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ গ’ৰে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সলনি নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শিশিৰ খানালক সাক্ষাৎ কৰে ।

একেটা মাহৰে শেষৰফালে ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীৰ কাঠমাণ্ডু ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে মিশ্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ তেওঁ মাথোঁ নিজৰ সমকক্ষ সকলৰ সৈতেহে বৈঠকত মিলিত হ’ব বিচাৰিছিল বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷

নেপালৰ কেইবাজনো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তুলনাত শ্বাহৰ দৃষ্টিভংগী বহু পৰিমাণে পৃথক আছিল ৷ তেওঁলোকৰ একাংশই নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই শিথিলতা প্ৰয়োগ কৰিছিল যে তেওঁলোকে কোনো জাননী অবিহনে চেণ্ডেল পৰিধান কৰিয়েই চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা কূটনীতিবিদসকলক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সাক্ষাৎ কৰিছিল ।

ৰেপাৰৰ পৰা ৰাজনীতিবিদত পৰিণত হোৱা এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেপালৰ কূটনৈতিক অংশীদাৰৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা যেন অনুভৱ হয় ৷ আনকি ভাৰত আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত বলেন শ্বাহে নিজৰ ক’লা ছানগ্লাছ খুলি ফটোৰ বাবে প’জ দিয়াও দেখা গৈছিল ৷

বলেন শ্বাহৰ কূটনৈতিক বৈঠকসমূহে কূটনৈতিক আলোচনাৰ বাট মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তেওঁ ভাৰত আৰু চীন উভয়ৰে সৈতে গভীৰ আৰু অধিক অৰ্থপূৰ্ণ দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ভেটি স্থাপন কৰিব লাগে বুলি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যুবৰাজ ঘিমিৰে কয় ৷

এতিয়া শ্বাহৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে সকলোৱে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষাৰত ৷ কিয়নো নেপালৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমটো চৰকাৰী ভ্ৰমণৰ বাবে দিল্লীক পছন্দ কৰিছিল ৷

উল্লেখ্য যে, ভাৰত নেপালৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ ৷ নেপালৰ মুঠ বাণিজ্যিক ব্যৱসায়ৰ প্ৰায় দুই-তৃতীয়াংশই ভাৰতৰ সৈতে হয় আৰু ই বিদেশী বিনিয়োগৰ প্ৰধান উৎস । চীন নেপালৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশ ।

তথাপিও শ্বাহে কেনেকৈ সম্পৰ্কৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিছে তাৰ স্পষ্ট চিহ্নস্বৰূপে কাঠমাণ্ডুই তিব্বতী অধ্যয়নৰ সন্দৰ্ভত আয়োজন কৰা এখন বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ বাতিল কৰিবলৈ বেইজিঙে কৰা অনুৰোধক গুৰুত্ব দিছিল ।

লগতে পঢ়ক: ১৯ বছৰীয়া প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি পলায়ন কৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰ, জাৰ্মান বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহ
নেপাল ভাৰত চীনৰ সম্পৰ্ক
NEPAL PM BALEN SHAH BALANCES
INDIA NEPAL CHINA
NEPAL TIES WITH CHINA AND INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.