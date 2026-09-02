ETV Bharat / international

নেপালে ভোটেকোশী বান সংকটৰ সৈতে ‘দৃঢ়তা আৰু সাহসেৰে’ যুঁজিব লাগিব : প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহ

বলেন্দ্ৰ শ্বাহে কয় যে এই দুৰ্যোগে কেৱল ৰাছুৱা, নুৱাকোট আৰু ধাডিঙক ধ্বংস কৰাই নহয়, ই “সমগ্ৰ দেশৰ হৃদয়ত এক বুজাব নোৱৰা আঘাত” ।

Nepal flash floods
বান বিধ্বস্ত নেপালৰ এক দৃশ্য (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ড : নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহে বুধবাৰে ভোটেকোশীৰ বানে সৃষ্টি কৰা ধ্বংসলীলাৰ বিষয়ে হাউছ অব ৰিপ্ৰেজেনটেটিভক অৱগত কৰি কয় যে সংকটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ 'দৃঢ়তা আৰু সাহস'ৰ প্ৰয়োজন ।

নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ ওচৰত বৰফ আৰু শিল ভাঙি বা হিমস্খলনৰ ফলত ২৬ আগষ্টত উত্তৰ আৰু মধ্য নেপালৰ চহৰ আৰু গাঁওসমূহ ধ্বংস কৰি পেলায় । এই দুৰ্যোগত এতিয়ালৈকে ১১০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪৮০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে ।

কাঠমাণ্ডু পোষ্টৰ বাতৰি অনুসৰি শ্বাহে কয়, "এই সংকটৰ সময়ত আমি এই বাস্তৱ পৰিস্থিতিক স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে দেশৰ নেতৃত্বই চকুলো নহয়, সাহস, সমৰ্থন আৰু আশ্বাস দিব লাগিব ।"

শ্বাহে কয় যে এই দুৰ্যোগে কেৱল ৰাছুৱা, নুৱাকোট আৰু ধাডিঙৰ দৰে তিনিখন জিলা ধ্বংস কৰাই নহয়, ই “সমগ্ৰ দেশৰ হৃদয়ত এক বুজাব নোৱৰা আঘাত” ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ হাতত দৃঢ়তা আৰু সাহসেৰে যুঁজ দিয়াৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই আৰু আমি যুঁজি আছোঁ ।"

আনহাতে, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান চলাবলৈ নিৰাপত্তা সংস্থা মোতায়েন কৰা হৈছে । আনহাতে, স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই মানুহক সুৰক্ষিত অঞ্চললৈ যাবলৈ সকীয়াই দিছে ।

তেওঁ কয় যে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰসমূহে উদ্ধাৰ আৰু মানুহক আঁতৰাই নিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু প্ৰয়োজন হ’লে ব্যক্তিগত হেলিকপ্টাৰসমূহো সাজু হৈ আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে তিনি মাহলৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ সংকটগ্ৰস্ত বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ অনুমোদন জনাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰে ।

চৰকাৰে আহতসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বানৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা লোকসকলৰ বাবে খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।

বলেন্দ্ৰ শ্বাহে হাউছত অৱগত কৰে যে স্থানীয় আৰু প্ৰাদেশিক কৰ্তৃপক্ষই একেলগে বিদ্যুৎ, পানী যোগান আৰু পৰিবহণ সংযোগ পুনৰ স্থাপনৰ বাবে কাম কৰি আছে ।

নেপাল আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, চিটৱানৰ পৰা ৩৪৮টা, নৱালপাৰাচী পূবৰ পৰা ২১৭টা, নৱালপাৰাচী পশ্চিমৰ ১৯০টা আৰু নুৱাকোটৰ পৰা ১৫৫টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

একেদৰে এই পৰ্যন্ত গোৰ্খাৰ পৰা ৬৬টা, ধাডিঙৰ পৰা ৫৯টা, ৰাছুৱাৰ পৰা ৪৫টা আৰু তানাহুৰ পৰা ৩৮টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :কি মৰ্মান্তিক ! নেপালত হেৰাই যোৱা আত্মীয়জন জীৱিত নে মৃত জনাৰ উপায় নাই, শ শ প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
লগতে পঢ়ক :নেপালত পুনৰ বানৰ আশংকা: বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ

TAGGED:

NEPAL PM BALENDRA SHAH
নেপালৰ আকস্মিক বান
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহ
নেপালৰ বান পৰিস্থিতি
NEPAL FLASH FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.