৫ মাৰ্চৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু সুশীলা কাৰ্কি নেতৃত্বাধীন নেপালৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ, অলিয়েও খেলিব নিৰ্বাচন

অলিকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনীতিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত সময় মতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে । সুৰেন্দ্ৰ ফুয়ালৰ প্ৰতিবেদন ।

NEPAL ELECTION 2026
নেপালৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী সুশীলা কাৰ্কি (ANI)
কাঠমাণ্ডু : বিভিন্ন ‘জেন জেড’ নেতাৰ হেঁচাৰ পাছতো নেপালৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী সুশীলা কাৰ্কিয়ে মাৰ্চ মাহত সংসদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছে । লগতে ছেপ্টেম্বৰৰ গণ প্ৰতিবাদৰ জনাদেশ অনুসৰি তেওঁৰ চৰকাৰ যাতে নিৰপেক্ষ হৈ থাকে তাৰ বাবেও কাম কৰি আছে ।

৫ মাৰ্চৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মসৃণ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ কাৰ্কিয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্প কমল দাহাল ওৰফে প্ৰচণ্ড, শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবা আৰু কে পি শৰ্মা অলিকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে ।

নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৬ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা দলৰ সৈতে জড়িত সকলো মন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰ এৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ নিৰপেক্ষ আৰু নাগৰিক নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ ভাবমূৰ্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব লাগে । কিয়নো ছেপ্টেম্বৰৰ ‘জেন জেড’ বিদ্ৰোহে অলি চৰকাৰক ওফৰাই দিয়াৰ কেইদিনমান পিছতে এই অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হৈছিল ।

৭ জানুৱাৰীত কাৰ্কিৰ আবেদনক সন্মান জনাই আন দুটা মন্ত্ৰণালয়ৰো নেতৃত্ব দিয়া শক্তি মন্ত্ৰী কুলমান ঘিছিঙে পদত্যাগ কৰে । নেপালৰ পাৱাৰ ইউটিলিটিৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ঘিছিঙে কেইবছৰমান পূৰ্বে দেশত লোড-শ্বেডিঙৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে লোৱা ভূমিকাৰ বাবে নেপালত বহুলভাৱে প্ৰশংসিত হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন উজ্যালো নেপাল পাৰ্টী গঠন কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল । বৰ্তমান এই দলটো প্ৰাক্তন টেলিভিছন উপস্থাপক ৰবি লামিচানেৰ নেতৃত্বত আৰু বৰ্তমান কাঠমাণ্ডুৰ মেয়ৰ বেলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ সমৰ্থনত ২০২২ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টীৰ (আৰ এছ পি) সৈতে একত্ৰিত হৈছে ।

কিন্তু তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আন দুজন মন্ত্ৰী ক্ৰমে তথ্য আৰু যোগাযোগ মন্ত্ৰী জগদীশ খৰেল আৰু ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বাবলু গুপ্তাই এতিয়াও পদত্যাগ কৰা নাই । যদিও দুয়োজনে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বুলি বহুলভাৱে ধাৰণা কৰা হয়, তথাপিও তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি নিৰপেক্ষ আৰু মন্ত্ৰিত্বৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ উপযুক্ত হিচাপে ৰক্ষা কৰি আছে ।

আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহ্বান

শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্কিৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ সময়ত কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতাই ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত সমগ্ৰ নেপালত জে'লৰ পৰা পলায়ন কৰা হাজাৰ হাজাৰ কয়দী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰা লুটপাত কৰা শ শ অস্ত্ৰৰ পৰা উদ্ভৱ হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে গৃহমন্ত্ৰী ওম প্ৰকাশ আৰয়ালে এনে আশংকা দূৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই কয় যে কয়দীসকলৰ বেছিভাগে ঘূৰি আহিছে আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে ।

৮ জানুৱাৰীত কাৰ্কি আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অলিৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উক্ত বিষয়টোও কাৰ্যসূচীত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল । ৯ ছেপ্টেম্বৰত অলিক ক্ষমতাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত এনেধৰণৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অলিয়ে

মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে চি পি এন-ইউ এম এলৰ পুনৰবাৰ নৱনিৰ্বাচিত অধ্যক্ষ অলিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো কাৰ্কি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বাবে এক ডাঙৰ সকাহ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কাৰণ কেইসপ্তাহমানৰ আগলৈকে দলটোৱে ‘জেন জেড’ বিদ্ৰোহৰ পিছত ভংগ হোৱা সংসদৰ নিম্ন সদন পুনৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে জোৰ দিছিল । ইউ এম এলৰ তদানীন্তন মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ নেপালী কংগ্ৰেছেও এই দাবীক সমৰ্থন কৰিছিল ।

ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁক পদচ্যুত কৰাৰ পিছত চৰকাৰে জাৰি কৰা ভ্ৰমণ নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ পিছতে অলিৰ আছিল এয়া ইউ-টাৰ্ণ । প্ৰায় ৮০ জন নেপালীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হোৱা এই জেন জেডৰ প্ৰতিবাদ দমন কৰাত নিজৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ আয়োগে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে অলি বৰ্তমান ভ্ৰমণৰ বাবে মুক্ত হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পিছত হোৱা অগ্নিসংযোগত প্ৰায় ৮৪ বিলিয়ন নেপালী টকা মূল্যৰ সম্পত্তি ধ্বংস হয় ।

ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হৰি ৰোকাই কয় যে অলিয়ে নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ সন্মত হোৱাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো পক্ষ সাজু হোৱা যেন লাগিছে । "এতিয়া কথাবোৰ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক যেন লাগিছে । মোৰ একমাত্ৰ ভয়টো হ'ল এইটো: যদি এটা বা দুটা নৈৰাজ্যবাদী দল ৰাজপথলৈ উভতি আহি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে পৰিৱেশ নষ্ট হ'ব পাৰে আৰু নিৰ্বাচন পিছুৱাই যাব পাৰে ।" তেওঁ কয় ।

কাৰ্কিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয় যে সময়মতে নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ই কেইবাবাৰো সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে তেওঁ সৰু সৰু গোটসমূহক চম্ভালিব পাৰে, যিবোৰে সমস্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰ সপ্তাহকেইটাত তেওঁ কেইবাটাও সিঁচৰতি হৈ থকা জেন জেড গোটক আলোচনাৰ মেজলৈ আনি ২০১৫ চনৰ নেপালৰ সংবিধানে দেখুওৱা পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ পতিয়ন নিয়াইছিল ।

মাত্ৰ দুসপ্তাহ পূৰ্বে কাৰ্কিৰ দলৰ মন্ত্ৰী আৰু উপদেষ্টাসকলে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী দুৰ্গা প্ৰসাইনৰ নেতৃত্বত আন এটা প্ৰচাৰ গ্ৰুপক চম্ভালিছিল, যিয়ে কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘটৰ ভাবুকি দিছিল । তেওঁৰ গ্ৰুপটোৱে নিৰন্তৰভাৱে এই কথাত জোৰ দি আহিছে যে ৰাজতন্ত্ৰ আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণৰ বাবে জনমত সংগ্ৰহ কৰা হওক, যি দুটা দাবী ২০০৮ চনৰ মে’ মাহত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমখন সংবিধানসভাই ইতিহাসত পৰিণত কৰিছিল আৰু নেপালক ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ।

তেওঁলোকক আলোচনাৰ মেজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই বিষয়াসকলে প্ৰসাইনক “নিৰ্বাচন যুঁজি, দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নিশ্চিত কৰি আৰু সেই অনুসৰি সিদ্ধান্ত ল’বলৈ” আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পিছত দলটো মনে মনে থাকে । এতিয়া সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাই নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ সাজু হোৱাৰ লগে লগে ৫ মাৰ্চৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পথত নেপাল দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হোৱা দেখা গৈছে ।

(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)

সম্পাদকৰ পচন্দ

