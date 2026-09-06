দুৰ্যোগৰ ১১ দিন পিছত নেপালৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা নেপালী মহিলা আৰু চীনা নাগৰিকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ
চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাৰ ওপৰৰ মহলাৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এগৰাকী মহিলাক পুতি থোৱাৰ বিপৰীতে চীনৰ এজন নাগৰিকক সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়।
Published : September 6, 2026 at 7:54 AM IST
কাঠমাণ্ডু (নেপাল) : ৰাখে হৰি মাৰে কোনে... এই আপ্ত বাক্যশাৰী পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হ’ল নেপালত ৷ নেপালৰ বিধ্বংসী বানৰ শনিবাৰে ১১ সংখ্যক দিনত ৰাছুৱা আৰু নুৱাকোট জিলাৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী চীনা নাগৰিক আৰু এগৰাকী নেপালী মহিলাক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
নেপালী সেনা আৰু বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ যৌথ উদ্ধাৰকাৰী দলে শনিবাৰে বিয়লি উজনি ত্ৰিশুলি-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ২২৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৪ নং সুৰংগৰ পৰা এজন চীনা নাগৰিকক জীৱন্ত অৱস্থাত উলিয়াই আনে ৷
मिति २०८३ भदौ २० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संयुक्त टोलीले जिल्ला नुवाकोट विदुर १० वेत्रावतीबाट १ जना महिलालाई सकुशल उद्धार गरेको छ । pic.twitter.com/7St1H9bknq— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) September 5, 2026
উদ্ধাৰ হোৱা লোকজনৰ নাম লুহাইটাও । ২৬ আগষ্টৰ পুৱা ভোটেকোশী নদীৰ বিধ্বংসী বানে কঢ়িয়াই অনা শিল, বোকা, বালি আৰু অন্যান্য ধ্বংসাৱশেষৰ ফলত লুহাইটাও নামৰ লোকজন ৰাছুৱা জিলাৰ ত্ৰিশুলি নদীৰ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷
নেপাল সেনাৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ৰাজা ৰাম বাছনেটে ইটিভি ভাৰতক কয়, “বৰ্তমান তেওঁৰ (লুহাইটাও) চিকিৎসা চলি আছে ৷ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷”
দুৰ্যোগৰ ১১ সংখ্যক দিনা উদ্ধাৰকাৰীয়ে লুহাইটাওক সুৰংগটোৰ মুখলৈ অনাৰ লগে লগে তীব্ৰ উল্লাসৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইমান দিনে বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষত আবদ্ধ হৈ থকা তেওঁ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল, সেয়েহে উদ্ধাৰকাৰীয়ে তেওঁক কান্ধত ধৰি সহায় কৰিছিল ৷
ওলাই অহাৰ পিছত অলপ সময় জিৰণি লৈ তেওঁ খোৱাপানীৰ বটলৰ পৰা পানী খালে ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ হেলিকপ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু কাঠমাণ্ডুৰ সামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ উৰণৰ সময়ত নেপালী সেনাৰ চিকিৎসা কৰ্মীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু নিৰীক্ষণ কৰে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে নুৱাকোট জিলাৰ বিদুৰ-১ অঞ্চলৰ পৰা চন্দ্ৰিকা শ্ৰেষ্ঠ নামৰ এগৰাকী ৬৪ বছৰীয়া মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ দুৰ্যোগৰ পিছৰে পৰা তেওঁ এটা ঘৰৰ ভিতৰত ধ্বংসাৱশেষ আৰু বোকাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল ৷
উদ্ধাৰকাৰীয়ে বোকাত মূৰ থৈ আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্ধান উলিয়ালে আৰু বোকা আঁতৰাই ২৬ আগষ্টৰ পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ থকা মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ খিৰিকীৰে সাৱধানে উলিয়াই আনে ৷
তেওঁ প্ৰথমে পানী খাবলৈ দিয়া হয় আৰু আৰু তাৰ পিছত পৰিদৰ্শক সুমন বি কেৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰকাৰী দলে তেওঁক উলিয়াই আনে ৷ তেওঁ প্ৰথমে নুৱাকোটৰ মেথিলী আৰ্মী কেম্পলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বিমানযোগে কাঠমাণ্ডুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
ইফালে এই ঘটনাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ৰাছুৱা জিলাৰ উজনি ত্ৰিশুলি ৩এ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ পৰা অলৌকিকভাৱে সঞ্জয় শ্বাহ আৰু কবীৰ মহৰ্জনক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ দুয়োজনেই বৰ্তমান কাঠমাণ্ডুৰ নেপাল সেনাৰ শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
ইফালে, নেপালত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১,৩৪৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এতিয়াও প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানলৈকে ১৩,১০১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ দুৰ্যোগত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৫৯০০ৰো অধিক লোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷