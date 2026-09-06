ETV Bharat / international

দুৰ্যোগৰ ১১ দিন পিছত নেপালৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা নেপালী মহিলা আৰু চীনা নাগৰিকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ

চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাৰ ওপৰৰ মহলাৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এগৰাকী মহিলাক পুতি থোৱাৰ বিপৰীতে চীনৰ এজন নাগৰিকক সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়।

NEPAL FLOODS 2026
উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা লুহাইটাও নামৰ এগৰাকী চীনা নাগৰিক আৰু চণ্ডিকা শ্ৰেষ্ঠ নামৰ এগৰাকী ৬০ বছৰীয়া নেপালী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰে (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2026 at 7:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু (নেপাল) : ৰাখে হৰি মাৰে কোনে... এই আপ্ত বাক্যশাৰী পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হ’ল নেপালত ৷ নেপালৰ বিধ্বংসী বানৰ শনিবাৰে ১১ সংখ্যক দিনত ৰাছুৱা আৰু নুৱাকোট জিলাৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী চীনা নাগৰিক আৰু এগৰাকী নেপালী মহিলাক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷

নেপালী সেনা আৰু বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ যৌথ উদ্ধাৰকাৰী দলে শনিবাৰে বিয়লি উজনি ত্ৰিশুলি-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ২২৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৪ নং সুৰংগৰ পৰা এজন চীনা নাগৰিকক জীৱন্ত অৱস্থাত উলিয়াই আনে ৷

উদ্ধাৰ হোৱা লোকজনৰ নাম লুহাইটাও । ২৬ আগষ্টৰ পুৱা ভোটেকোশী নদীৰ বিধ্বংসী বানে কঢ়িয়াই অনা শিল, বোকা, বালি আৰু অন্যান্য ধ্বংসাৱশেষৰ ফলত লুহাইটাও নামৰ লোকজন ৰাছুৱা জিলাৰ ত্ৰিশুলি নদীৰ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷

নেপাল সেনাৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ৰাজা ৰাম বাছনেটে ইটিভি ভাৰতক কয়, “বৰ্তমান তেওঁৰ (লুহাইটাও) চিকিৎসা চলি আছে ৷ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷”

NEPAL FLOODS 2026
শনিবাৰে নেপাল সেনা আৰু বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ যৌথ দলে চীনৰ নাগৰিক লুহাইটাওক উজনি ত্ৰিশুলি-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ৷ (ETV Bharat)

দুৰ্যোগৰ ১১ সংখ্যক দিনা উদ্ধাৰকাৰীয়ে লুহাইটাওক সুৰংগটোৰ মুখলৈ অনাৰ লগে লগে তীব্ৰ উল্লাসৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইমান দিনে বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষত আবদ্ধ হৈ থকা তেওঁ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল, সেয়েহে উদ্ধাৰকাৰীয়ে তেওঁক কান্ধত ধৰি সহায় কৰিছিল ৷

ওলাই অহাৰ পিছত অলপ সময় জিৰণি লৈ তেওঁ খোৱাপানীৰ বটলৰ পৰা পানী খালে ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ হেলিকপ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু কাঠমাণ্ডুৰ সামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ উৰণৰ সময়ত নেপালী সেনাৰ চিকিৎসা কৰ্মীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু নিৰীক্ষণ কৰে ৷

NEPAL FLOODS 2026
শনিবাৰে নেপাল সেনা আৰু বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ যৌথ দলে চীনৰ নাগৰিক লুহাইটাওক উজনি ত্ৰিশুলি-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ৷ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পূৰ্বে নুৱাকোট জিলাৰ বিদুৰ-১ অঞ্চলৰ পৰা চন্দ্ৰিকা শ্ৰেষ্ঠ নামৰ এগৰাকী ৬৪ বছৰীয়া মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ দুৰ্যোগৰ পিছৰে পৰা তেওঁ এটা ঘৰৰ ভিতৰত ধ্বংসাৱশেষ আৰু বোকাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল ৷

উদ্ধাৰকাৰীয়ে বোকাত মূৰ থৈ আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্ধান উলিয়ালে আৰু বোকা আঁতৰাই ২৬ আগষ্টৰ পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ থকা মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ খিৰিকীৰে সাৱধানে উলিয়াই আনে ৷

NEPAL FLOODS 2026
ধ্বংসস্তূপৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)

তেওঁ প্ৰথমে পানী খাবলৈ দিয়া হয় আৰু আৰু তাৰ পিছত পৰিদৰ্শক সুমন বি কেৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰকাৰী দলে তেওঁক উলিয়াই আনে ৷ তেওঁ প্ৰথমে নুৱাকোটৰ মেথিলী আৰ্মী কেম্পলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বিমানযোগে কাঠমাণ্ডুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

NEPAL FLOODS 2026
শুকুৰবাৰে উজনি ত্ৰিশুল ৩এ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা কবীৰ মহৰ্জন আৰু সঞ্জয় শ্বাহ কাঠমাণ্ডুৰ শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত (Special Arrangement)

ইফালে এই ঘটনাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ৰাছুৱা জিলাৰ উজনি ত্ৰিশুলি ৩এ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ পৰা অলৌকিকভাৱে সঞ্জয় শ্বাহ আৰু কবীৰ মহৰ্জনক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ দুয়োজনেই বৰ্তমান কাঠমাণ্ডুৰ নেপাল সেনাৰ শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

NEPAL FLOODS 2026
শুকুৰবাৰে উজনি ত্ৰিশুল ৩এ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা কবীৰ মহৰ্জন আৰু সঞ্জয় শ্বাহ কাঠমাণ্ডুৰ শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত (Special Arrangement)

ইফালে, নেপালত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১,৩৪৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এতিয়াও প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানলৈকে ১৩,১০১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ দুৰ্যোগত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৫৯০০ৰো অধিক লোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷

লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বান: মৃত্যুৰ সংখ্যা ১,৩৪৪ লৈ বৃদ্ধি, বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ ২৭৫ জন ভাৰতীয়

নেপালৰ বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক ১০ দিনে বিচাৰি নাপায় প্ৰতীকীৰূপত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন

নেপালৰ বানঃ এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰত্যুৎপন্নমতিতাই প্ৰাণ বচালে ৯০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

TAGGED:

ভোটেকোশী নদী
নেপালৰ বান
NEPAL FLOODS TUNNEL RESCUE
NEPAL FLOODS RESCUE OPERATION
NEPAL FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.